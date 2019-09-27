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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (970) бешкет (415) Зоряна Скалецька (20) Раімов Дмитро (2)

 "Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала", - держслужбовці МОЗ заявили, що Скалецька уникає зустрічі з ними

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька досі уникає зустрічі з державними службовцями, які виступили проти дій нового політичного керівництва відомства.

Цю інформацію Українській правді підтвердила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (26.09 – Ред) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – Ред) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував. Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустріч, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють", - заявила Литовченко.

Хоча Зоряна Скалецька у своєму Facebook публічно обіцяла, що зустріч буде невідкладно одразу після її повернення в Україну.

"Ми чекали вчора до 3 години дня, до нас ніхто не дзвонив, не збирав. Тоді ми самі написали і запропонували міністру зустріч. У мене під вікнами стоїть її службова машина. Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала. Коли ми пішли до залу на 17 годину, побачили, що вони ще додумалися десь ключ заховати від цієї зали, щоб ми не могли зайти всередину", каже Литовченко.

Читайте також: Важливо, щоб зміни тривали, а непорозуміння через відсутність комунікації зникли, - держслужбовці МОЗ запросили Скалецьку на зустріч

Радник міністра Дмитро Раімов пообіцяв, що велика зустріч відбудеться "найближчим часом": "Політична команда міністерства здивована тим, що співробітники, які за законом про державну службу, не мають бути політиками, а мають бути професіоналами, розпочали політичну війну проти міністра. Запрошення на зустріч міністр не отримувала, їй ніхто не телефонував, не заходив з пропозицією зустрітись. Наші колеги вирішили зробити політичний крок і покликати міністра через соціальну мережу. Наразі міністр вивчає результати роботи департаментів, їх звіти, розпочато великий аудит. Найближчим часом буде великий діалог із усіма сторонами конфлікту: і паном заступником, і нашими колегами з Управління. Зустріч буде в позаробочий час, так як платники податків не повинні оплачувати час на залагодження особистих чвар. Позиція міністра і команди, впевнені, що в директорах її поділяють - менше політики, більше роботи на продовження реформ".

Читайте також: Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150820
 
 
 Топ коментарі
 
Да и включать-то не надо. У них это на лбах написано, и светится 24 часа в сутки.
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Всі зелебоби уникають зустрічі з журналістами.
Щоб раптом не викрили їхню тупість.
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"Хлавнокомандуючий" ссыкло... министр ссыкуха... Слудующий кто?
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так это главный метод решения вопросов Зекоманды - включать "дурака"!
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Да и включать-то не надо. У них это на лбах написано, и светится 24 часа в сутки.
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Всі зелебоби уникають зустрічі з журналістами.
Щоб раптом не викрили їхню тупість.
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А нахрена им с этой тупой шмонькой разговаривать? Пускай Раечку зовут. Она сейчас опять все там решает. Не даром из ссылки вернулась.
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"Хлавнокомандуючий" ссыкло... министр ссыкуха... Слудующий кто?
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не хотят слуги со своим народом общаци ))
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нельзя же так сразу, с министром-то. они робкие и пугливые, на первых порах. это кропотливый труд: сначала блюдце с молоком где-то в уголке поставьте, потом немного корма на подоконник, а потом уже пытайтесь идти на контакт, без резких движений и громких звуков.
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>начат большой аудит.


Kто бы сомневался что эти юрызды более ни к чему не пригодны.
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Правильно делает,ну а о чем с поехавшими из секты клептоманов Порошенко можно вести речь хз
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Да Геннадію на косяк з пивом якось заробити треба
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Реально: те у кого есть голова на плечах, пусть готовятся к краху этого режима. Его обрушение может быть неожиданным и спонтанным. Такой банды дилетантов и припомнить-то трудно у власти.
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Так позвоните Баканову, пусть разберётся с этой чертихой.
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Они из одной шайки. СБУ сейчас кошмарит турок, строящих метро в Днепре; заняты они.
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А вот неплохо бы чтобы родственники тяжело больных людей, которые могут умереть из-за отсутствия лекарств, готовили судебные иски к этой шайке либертарианцев. Ведь тут в чистом виде уголовщина: преднамеренное убийство путём неоказания помощи.
Все эти Радуцкие и Скалецкие не боятся присесть по-настоящему, за смерть пациентов ?
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Кого понабирала Зе команда в управленческий состав от вопросов шарахаются как могут в дискуссию по своей тематике вступить не могут полные нули поэтому бегают вопрос, хотят задать вырывают микрофоны напоминает Ющенко когда набирали кто глубже лизнет зад и преданно сглотнет то же самое та жа тема профессионалы своего дела не нужны нужны дуполизы развития можете не ждать болото под новым соусом
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Верните Супрун , придурки ... врачи хвалят то, что она успела сделать ..
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Если её вернуть - вся феодальная медицинская система рухнет.
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Зато международная фармакомафия возраздуется.
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О, сектант-антипрививочник підтягнувся.
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Привет зомбированному члену секты вациновпаривателей​!
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Ну так сегодняшние вроде вместе с ней работали и обещали ничего не менять .
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уй им в опу. мой человек на 100% (с)
Кругом свои люди
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а що ж воно сказати путнє може ...от у резидента цілий "БОГДАН" суфлером ...а ця сама "вигрібає" , точніше тікає ...і це непогано ...це каже про те що вона має десь там у "глибині" "душі" залишки почуття сорому
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Да уволить их всех нахер. Все равно это придется делать, потому как выводок политической крысы ни на что, кроме скандалов, больше не годен. Наша медицина собирается людей лечить или бабло пилить?
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Ты прав. Всё нынешнее "правительство" нужно уволить, пока они страну не утопили.
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Да нет правительства. Это толпа людей, может и благонвмеренных, но находящихся в растерянности.
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Мне представляется что план у них был: они поверили что при Порохе были какие-то "денежные потоки", на которых можно поживиться. А придя к власти, они обнаружили, что никаких "тайных потоков" нет, зато теперь именно с них будет снимать шкуру глубоко разочарованное население.
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Я тоже вот думал: что означает это «наваравал» на уровне президента страны.
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Потоки были и немалые, что и подтвердила счетная палата.
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Ну і? Яка, коли, які...? Пілять, зебіли, ви вже дістали своїми висеронами. Що, ніяк до тями не прийдете? Вибори вже закінчились, арбайтен, арбайтен!
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Своими высеронами достали в основном такие как ты примитивные петекантропы, для которых коррумпированный мерзавец Петя - идеал президента.
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Бачити лише Петю і Зелю - це рівень зЕбіла, і це навіть примітивніше, ніж пітекантроп, це просто повне дно. До речі, а на рахунок потоків докладніше можна, чи то просто висерон і все?
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«Счьетная палата»- не! Кацапня совсем не палитса!))) *****!!!))))
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​Наивный австралийский соевый жополиз...потоки были и есть.
Как они курсируют сейчас не в курсе, но при Порошке из в в АП постоянно курсировали чемоданчики с черным налом - это небольшая часть, конечно, но тоже очень показательная.
И я не верю в честность команды, в которой присутствуют такие одиозные личности как Богдан, но то, что Петрушка был и есть челвоеком коррупционной системы и никогда не собирался ее реально реформировать - это очевидно.
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Взял цветов, свернул букет покрасивее,
Стал к подъезду номер 7 -- для начальников.
А Парамонова, как вышла, стала синею!
Села в Волгу без меня и отчалила... (с)
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Министры здравоохранения и образования должны быть обязательно прежде всего интеллигентными и культурными людьми в высшей степени этого слова, если они не "дотягивают", то им там делать нечего
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осподи, ну наивные все, как 3 гривни одной бумажкой..., просто надо вернуть взад, все как было, еще до Супрун, чтоб нормальные пацаны наконец-то вернули себе утраченный гешефт..., а что ж так прям - в глаза - бац, а ну ка стройся, все на выход, сначала надо людей помурыжить, выяснить кто с нами, а кто против, мож сами уйдут, а потом надо ж еще придумать под каким соусом это все подать, например, делаем снова большую, но правильную реформу..., кароче надо время на подумать....
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"Нормальные пацаны" - это ставленники международной фарммафии, которые были и есть в минздравах всего мира (и особенно ВОЗ) на ключевых должностях. Смена власти в стране на это никакого влияния не оказывает.
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А зачем ей встречаться? Она Зиц -председатель. Реально все решает Радуцкий, получивший Минздрав в кормление от Коломойского. И Радуцкий рулит там через "смотрящего" Диму Раимова.
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Представьте страну в которой к власти пришли Шариковы и Швондеры...
"Страна Зе", 2019 (С)
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чемодан-вокзал- канадийська дияспора.
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Блін, та ти не просто зЕбіл, ти ще й повний придурок.​ Не забагато для тебе?
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25 сентября 2019 года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. находящаяся в США в составе украинской делегации, провела трехчасовую встречу с руководителем израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Kåre *******. Предмет обсуждения - поставки в Украину препаратов производимых компанией.Teva Pharmaceutical Industries Ltd. крупнейший в мире производитель препаратов-дженериков (копий патентованных препаратов). дела фирмы идут не очень, акции падают и получение большого заказа безусловно чрезвычайно выгодно для израильтян. Прекрасно, но почему такая секретность? Почему поставки медпрепаратов в объеме около 100-130 млн. долларов обсуждаются вне положенных конкурсов и системы государственных закупок?.https://timeze2019.blogspot.com/
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Скалецкая не самостоятельный игрок. Ее поведение управляется, как и супрун, извне (кем - написал выше). Не будеть действовать по указаниям хозяев, сразу заменят на другого.
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а ты по чьему указанию тут действуешь ?
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Действую на основе доступных документов.
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НАРОД - ЭТО ПОЛНОЕ ДНО - ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ ПРИ ЯНЫКЕ
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бред какой-то. ее подчиненные требуют встречи, что-бы указать ей на не правильный политический курс... это точно минздрав, а не какая нибудь батькивщина или партия смешка?
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Ты кацап или подкацапник-порохосос?​
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Эти супруновские авгиевые конюшни надо вычистить быстро и до основания. Но этого, к сожалению, ей не дадут сделать (кто - смотри выше).
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Да. К «сожалению», кацап, к большому «сожалению».
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Суть вопроса по своему скудоумию не понял и на большее, чем "кацап" мозгов не хватает?​
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ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
А гроші за місця у списку та майбутні посади заплачено!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
Зараз судомно шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти.
І істерять, звичайно...
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Не крали, а где документальные доказательства? Возбужденные и ожидающие возбуждения дела говорят обратное.
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Я думаю, для этого выпустили именно тебя​.
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Чет мне кажется, что Зе придется уйти самостоятельно с позором. Похоже это даже не будет майдан
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Если и уйдет, то за тотальную и наглую распродажу земли.
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После тотальной и наглой распродажи земли он конечно уйдёт . В Украине делать будет нечего.​
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Слуги, вони такі - Фігаро тут, Фігаро там. Була тут і вже нема.
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Зеленский с «командой» должен уйти в отставку немедленно!!!!! Такого уровня непрофессионализма трудно представить! Команда идиотов!
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Не. Не уйдут. Восклицательных знаков в сообщении мало.
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Идиоты его и выбрали, а их в отставку, к сожалению, отправить нельзя - тупых и продажных лохов теперь в стране боьшинство.
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Правильный Раимов, который на ток-шоу рубил правду-матку о власти, став поближе к корыту, принялся эту власть рьяно защищать.
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​Так а що ви хочете, згадайте як її патрон бігав на виборах від журналістів. Нормальна тактика.
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Правильно делает, что с ними не общается. Они интеллектуальное ничто и убрать их всех нужно как можно быстрее.​
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Яб такій лякливій і корову не довірив пасти "Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала", - держслужбовці МОЗ заявили, що Скалецька уникає зустрічі з ними - Цензор.НЕТ 6443 А тут вона "цельний министер"
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Она просто игнорирует этих профнепригодных супрунистов-грантоедов. И правильно делает.
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