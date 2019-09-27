 "Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала", - держслужбовці МОЗ заявили, що Скалецька уникає зустрічі з ними

Цю інформацію Українській правді підтвердила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора (26.09 – Ред) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – Ред) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував. Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустріч, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють", - заявила Литовченко.
Хоча Зоряна Скалецька у своєму Facebook публічно обіцяла, що зустріч буде невідкладно одразу після її повернення в Україну.
"Ми чекали вчора до 3 години дня, до нас ніхто не дзвонив, не збирав. Тоді ми самі написали і запропонували міністру зустріч. У мене під вікнами стоїть її службова машина. Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала. Коли ми пішли до залу на 17 годину, побачили, що вони ще додумалися десь ключ заховати від цієї зали, щоб ми не могли зайти всередину", – каже Литовченко.
Радник міністра Дмитро Раімов пообіцяв, що велика зустріч відбудеться "найближчим часом": "Політична команда міністерства здивована тим, що співробітники, які за законом про державну службу, не мають бути політиками, а мають бути професіоналами, розпочали політичну війну проти міністра. Запрошення на зустріч міністр не отримувала, їй ніхто не телефонував, не заходив з пропозицією зустрітись. Наші колеги вирішили зробити політичний крок і покликати міністра через соціальну мережу. Наразі міністр вивчає результати роботи департаментів, їх звіти, розпочато великий аудит. Найближчим часом буде великий діалог із усіма сторонами конфлікту: і паном заступником, і нашими колегами з Управління. Зустріч буде в позаробочий час, так як платники податків не повинні оплачувати час на залагодження особистих чвар. Позиція міністра і команди, впевнені, що в директорах її поділяють - менше політики, більше роботи на продовження реформ".
Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.
Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.
Щоб раптом не викрили їхню тупість.
Kто бы сомневался что эти юрызды более ни к чему не пригодны.
Все эти Радуцкие и Скалецкие не боятся присесть по-настоящему, за смерть пациентов ?
Кругом свои люди
Как они курсируют сейчас не в курсе, но при Порошке из в в АП постоянно курсировали чемоданчики с черным налом - это небольшая часть, конечно, но тоже очень показательная.
И я не верю в честность команды, в которой присутствуют такие одиозные личности как Богдан, но то, что Петрушка был и есть челвоеком коррупционной системы и никогда не собирался ее реально реформировать - это очевидно.
Стал к подъезду номер 7 -- для начальников.
А Парамонова, как вышла, стала синею!
Села в Волгу без меня и отчалила... (с)
"Страна Зе", 2019 (С)
А гроші за місця у списку та майбутні посади заплачено!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
Зараз судомно шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти.
І істерять, звичайно...