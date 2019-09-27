EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  7029  69
Все про:заява (112) відставка (559) Данилюк (66)

 Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив, що написав заяву про відставку.

Відповідне повідомлення він зробив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію з приводу заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 27 вересня Офіс президента повідомив, що Данилюк написав заяву про відставку.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.

Читайте також: "Навіть після закінчення війни ми не витрачатимемо менше на армію та безпеку", - секретар РНБО Данилюк

Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150819
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и ответочка Бени, по Привату походу решение уже приняли, а так да преЗедент у нас независимый .😁 Как там было :Дефолт так дефолт.
 показати весь коментар
 
Шо то быстро сгорел на работе этот ЗЕКкомандовец...
 показати весь коментар
 
Стояло людині один раз неправильно сказати про Приват...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шо то быстро сгорел на работе этот ЗЕКкомандовец...
 показати весь коментар
 
 
єслі фраєр сдєлал дєло - значіт фраєр здал назад

vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 26 сент.

А почему наша "доблестная" "пресса" так мало пишет о том, что ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ ПРОВАЛЕНЫ ? "Не на часі"? Это ж деньги. Это СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ страны, на минуточку.
 показати весь коментар
 
 
Вот и ответочка Бени, по Привату походу решение уже приняли, а так да преЗедент у нас независимый .😁 Как там было :Дефолт так дефолт.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Майдан народа против власти верят только легковерные зебилы.До сих пор не поняли ,что Майдан замутили козломордые,чтобы под шумок Крым уволочь??? Народ-это просто доверчивый исполнитель ВСЕГДА.
 показати весь коментар
 
Майкл ты далеко от Украины, тогда бы знал, что кто бы не замутил Майдан, победил он только потому, что его поддержали миллионы украинских граждан.
 показати весь коментар
 
А кто спорит за Народ? И то 27% оказалось по факту,остальное народонаселение и хлебные кенты.
Один вопрос-как бы лапти навинтили Крым,если бы Овощ оставался в стране ЛЕГИТИМНЫМ??? НИКАК.Ну для дураков парасюк напугал.Все же просто.Это же было понятно сразу.А дальше визг ********** о хунта незаконно пришла к власти и под шумок Крым.А лугандонию уже развязали как разменную монету-Крым забудите-вернём и успокоим.Дураки им нужны крови попившие.Своих негодяев и дураков почти вся россия.
 показати весь коментар
 
Овощ и так "успешно" шёл к ассоциации с ******,разрушал армию, могли и просто соединится с расеей во всякие союзы, так что у ***** были варианты, Майдан лишил на время страну в хаосе, этим и воспользовались, возможно овощам ***** дал команду сбежать в Ростов,видя такую выгодную ситуацию.
 показати весь коментар
 
Таки я же об этом же. куйло и дал команду.Когда квн-щик парасюк вылез на сцену попугать Овоща,у того УЖЕ вещи были собраны.Думается был не весь Крым ​продан за 3 ярда Овощу,а только Севастополь обещался.Но и тут лапти обманули,такой момент упустить по шустрому.Ну не дураки ********* как многие считают.Мрази-да.Комбина не хитрая,но сработала.
 показати весь коментар
 
А что такое? Не хотят 28 лярдов дать? Обиделся?
 показати весь коментар
 
 
Богдан тоже подтверждал и что? вы же вроде там все написали? ))
 показати весь коментар
 
 
Нехоче бути причетним до здачі України пуціну !
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Проти Бєні бурнув. Буде наука іншим. Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3581
 показати весь коментар
 
 
Стояло людині один раз неправильно сказати про Приват...
 показати весь коментар
 
 
был хохол - и нет хохла.... Информацию о заявлении об отставке подтверждаю, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4421
На что он вообще там рассчитывал...?
 показати весь коментар
 
 
Тут всё ясно, Беня его убрал как скота после эфира Шустер Лайф.
 показати весь коментар
 
 
Беня под зад коленкой дал вот и вся демократия
 показати весь коментар
 
 
Почему Коломойский решает политику в Украине, кто он такой вообще, нужно гнать его пока не поздно, так дела не будет.
 показати весь коментар
 
 
сами выбрали Беню
75% за него проголосовало
 показати весь коментар
 
 
Оглашает публично, потому что и раньше ходили слухи о таких заявлениях и от Данилюка, и от Хомчака.
При неоглашении такие заявления просто выбрасывают в мусор.
 показати весь коментар
 
 
итак, первая крыса рванула с кораблика...))))
 показати весь коментар
 
 
У Шустера Беня положительно отзывался о "тогдашнем министре финансов"
 показати весь коментар
 
 
Беня и "положительно" ...це як "чорна мітка"
 показати весь коментар
 
А ви думали легко працювати пастором у СНБО?
 показати весь коментар
 
 
этот секретарь сломался, несите следующего!
 показати весь коментар
 
Внук уборщицы квартала без работы, а вы Данилюк, конечно охренительно
 показати весь коментар
 
Теперь бабка Беня будет Секретарём СНБО?
 показати весь коментар
 
 
А може для Раіськи Богатиркіноі звільнили місце?
 показати весь коментар
 
Данилюк с Богданом "ожидают решения" преЗЕдента.
Информацию о заявлении об отставке подтверждаю, - Данилюк - Цензор.НЕТ 736
 показати весь коментар
 
 
коломойський своє "решение" прийняв ...тому ділдо й написав "заяву"
 показати весь коментар
 
Данелюка готовят послом в США Видимо Зеленский в Америке, его назначение уже согласовал
 показати весь коментар
 
 
о *** ...тікає від відповідальності чи просто зрозумів куди вляпався ?
 показати весь коментар
 
Да не знаю я как так у меня с Приватбанком получилось!!!

 показати весь коментар
 
 
Чекає на рішення Президента... А Валерійович не підписує?
 показати весь коментар
 
 
Пробзділось щось в Зеленському князівстві?
 показати весь коментар
 
 
група "пробєніних" у Команді Зе перемогла групу "соросят" Данилюка ?

все має свої хороші сторони..

наприклад,може нарешті пошлють на*уй і МАркарову і всю пиз*обратію Гонтарєвої з НБУ за сволочну політику УТРИМАННЯ високої кредитної банківської ставки при гривні що росте...
 показати весь коментар
 
Oн производил, с самого начала, впечатление наиболее продвинутого из них. Чутьё его не подводит.
 показати весь коментар
 
 
Блогер і учасник проекту Politicus Vulgaris Сергій Лямець стверджує, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк ********** ідею передачі української митниці в управління британській компанії.
Далі текст без змін:
Ідея віддати українську митницю під зовнішнє управління вперше з'явилася в 2009 році. Вона гуляла всередині урядового кварталу, і на широкий медіапростір не виходила.
В 2016 році це сталося.
"Півроку ми витратили на те, щоб домовитися з тендерними умовами щодо передачі низки українських митниць в управління іноземним компаніям, щоб продемонструвати в першу чергу боротьбу з корупцією на цих митницях, з іншого боку - збільшення доходів від митних платежів. Проведено ряд переговорів, у тому числі з британською компанією Crown Agents Ltd. Ми зробимо перший пілотний проект з українським митницям і передамо їх в управління. Але передача в управління митниці не означає, що ми повинні зупинити в першу чергу процес реформування ГФС. Тому потрібно навчити українців якісно керувати митницею, якісно збирати податки і якісно боротися з корупцією", - заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Незабаром Яценюка зняли, а потім і Яресько. А ось Crown Agents Ltd залишаться. Ця компанія взяла на себе один з найбільш "солодких" потоків державних грошей - закупівлю ліків. Природно, за їх звітності все стало просто чудово. А ви, цікаво, говорили б, що стало гірше? Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1745
 показати весь коментар
 
Ещё и маркарову с рожковой неплохо бы вытурить.
 показати весь коментар
 
 
За інформацією джерела НВ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

«Війна серйозна», - заявило джерело.
 показати весь коментар
 
Шта?
Це все Кривавий Пастор йому щось поробив.
 показати весь коментар
 
Мабуть порядна людина , не хоче вляпатись у зелене лайно...
 показати весь коментар
 
Это просто решение его патрона сороса. Видимо не был достаточно активен.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору