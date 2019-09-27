 Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк

Відповідне повідомлення він зробив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію з приводу заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 27 вересня Офіс президента повідомив, що Данилюк написав заяву про відставку.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.

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