 Інформацію про заяву про відставку підтверджую, - Данилюк

Відповідне повідомлення він зробив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію з приводу заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що 27 вересня Офіс президента повідомив, що Данилюк написав заяву про відставку.
Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.
vAnilla Love t @5AllanLeVito 26 сент.
А почему наша "доблестная" "пресса" так мало пишет о том, что ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ ПРОВАЛЕНЫ ? "Не на часі"? Это ж деньги. Это СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ страны, на минуточку.
Майдан так Майдан !
Один вопрос-как бы лапти навинтили Крым,если бы Овощ оставался в стране ЛЕГИТИМНЫМ??? НИКАК.Ну для дураков парасюк напугал.Все же просто.Это же было понятно сразу.А дальше визг ********** о хунта незаконно пришла к власти и под шумок Крым.А лугандонию уже развязали как разменную монету-Крым забудите-вернём и успокоим.Дураки им нужны крови попившие.Своих негодяев и дураков почти вся россия.
На что он вообще там рассчитывал...?
ПриватБанк Бенин !
виват Хунта !
75% за него проголосовало
При неоглашении такие заявления просто выбрасывают в мусор.
все має свої хороші сторони..
наприклад,може нарешті пошлють на*уй і МАркарову і всю пиз*обратію Гонтарєвої з НБУ за сволочну політику УТРИМАННЯ високої кредитної банківської ставки при гривні що росте...
Далі текст без змін:
Ідея віддати українську митницю під зовнішнє управління вперше з'явилася в 2009 році. Вона гуляла всередині урядового кварталу, і на широкий медіапростір не виходила.
В 2016 році це сталося.
"Півроку ми витратили на те, щоб домовитися з тендерними умовами щодо передачі низки українських митниць в управління іноземним компаніям, щоб продемонструвати в першу чергу боротьбу з корупцією на цих митницях, з іншого боку - збільшення доходів від митних платежів. Проведено ряд переговорів, у тому числі з британською компанією Crown Agents Ltd. Ми зробимо перший пілотний проект з українським митницям і передамо їх в управління. Але передача в управління митниці не означає, що ми повинні зупинити в першу чергу процес реформування ГФС. Тому потрібно навчити українців якісно керувати митницею, якісно збирати податки і якісно боротися з корупцією", - заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Незабаром Яценюка зняли, а потім і Яресько. А ось Crown Agents Ltd залишаться. Ця компанія взяла на себе один з найбільш "солодких" потоків державних грошей - закупівлю ліків. Природно, за їх звітності все стало просто чудово. А ви, цікаво, говорили б, що стало гірше?
Як розповів співрозмовник, першою причиною звільнення став глава Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з президентством Зеленського, збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.
«Війна серйозна», - заявило джерело.
Це все Кривавий Пастор йому щось поробив.