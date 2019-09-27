 "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка Наталя Воронкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Забуття ... або навіщо приходити в госпіталь? Борт ... ми чекаємо кожен борт з нашими пораненими захисниками завжди з тривогою і нетерпінням. Тривогою, бо хвилюємося, як долетять тяжкопоранені, чи не погіршиться їхній стан. З нетерпінням, бо обов'язково серед них буде хтось знайомий. Так, для тих з нас, хто їздить на фронт, бійці стають частинкою нашого життя. А ще багато хто з військових повертається в госпіталь вже не з першим пораненням або контузією", - зазначила волонтерка.

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"Зрозуміло, що для більшості киян і гостей міста це просто чужі незнайомі люди ... АЛЕ саме ці люди, не вагаючись ризикували життям і втратили здоров'я за нас усіх, за наших дітей, за наших батьків, за те, щоб Київ і інші міста не чули пострілів і артилерійських вибухів, не бачили згорілі і зруйновані будівлі .... Невже вони, наші поранені захисники, не заслуговують елементарного "Спасибі" і міцного потиску руки? Прийти в госпіталь просто подивитися їм в очі і просто обійняти, даруючи частинку свого тепла - це ж зовсім просто. А якщо вам важко бачити поранених хлопців або маєте зовсім мало часу - наберіть номер волонтерів госпіталю і запитайте, чого зараз потребують хлопці і ви почуєте зовсім банальні речі: фрукти або воду, йогурт або кефір, або можливо якісь ліки. Або можете принести щось "смачненьке ",або те, що потрібно за списком на сторінці "Волонтерська Сотня Госпіталь". Будь ласка, не забувайте що в країні війна, помоліться за здоров'я поранених і згадайте в молитві тих, хто віддав за нас з вами своє життя. І якщо побачите лікарів, медсестер і волонтерів (особливо тих, які в медичних халатах у відділеннях) на території госпіталю - подякуйте їм за невтомну працю вже 5 рік", - резюмувала Воронкова.

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ПриватБанк 5168 7420 1680 3284

Воронкова Наталя

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