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Все про:війна (1735) поранення (1526) госпіталізація (63) волонтери (515) операція Об'єднаних сил (1608)

 "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі

Саме ці військовослужбовці, не вагаючись ризикували життям і втратили здоров'я за нас усіх, за наших дітей, за наших батьків, за те, щоб у містах України не чули пострілів і артилерійських вибухів, не бачили згорілі і зруйновані будівлі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка Наталя Воронкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Забуття ... або навіщо приходити в госпіталь? Борт ... ми чекаємо кожен борт з нашими пораненими захисниками завжди з тривогою і нетерпінням. Тривогою, бо хвилюємося, як долетять тяжкопоранені, чи не погіршиться їхній стан. З нетерпінням, бо обов'язково серед них буде хтось знайомий. Так, для тих з нас, хто їздить на фронт, бійці стають частинкою нашого життя. А ще багато хто з військових повертається в госпіталь вже не з першим пораненням або контузією", - зазначила волонтерка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

"Зрозуміло, що для більшості киян і гостей міста це просто чужі незнайомі люди ... АЛЕ саме ці люди, не вагаючись ризикували життям і втратили здоров'я за нас усіх, за наших дітей, за наших батьків, за те, щоб Київ і інші міста не чули пострілів і артилерійських вибухів, не бачили згорілі і зруйновані будівлі .... Невже вони, наші поранені захисники, не заслуговують елементарного "Спасибі" і міцного потиску руки? Прийти в госпіталь просто подивитися їм в очі і просто обійняти, даруючи частинку свого тепла - це ж зовсім просто. А якщо вам важко бачити поранених хлопців або маєте зовсім мало часу - наберіть номер волонтерів госпіталю і запитайте, чого зараз потребують хлопці і ви почуєте зовсім банальні речі: фрукти або воду, йогурт або кефір, або можливо якісь ліки. Або можете принести щось "смачненьке ",або те, що потрібно за списком на сторінці "Волонтерська Сотня Госпіталь". Будь ласка, не забувайте що в країні війна, помоліться за здоров'я поранених і згадайте в молитві тих, хто віддав за нас з вами своє життя. І якщо побачите лікарів, медсестер і волонтерів (особливо тих, які в медичних халатах у відділеннях) на території госпіталю - подякуйте їм за невтомну працю вже 5 рік", - резюмувала Воронкова.

ДОПОМОГА пораненим і МЕДИКАМ

ПриватБанк 5168 7420 1680 3284

Воронкова Наталя

P.S. Для тих, хто ще може і хоче допомагати. Необхідно військовим на передову: генератори, бензопили, лопати, сокири, електроплитки, акумулятори, запчастини для медичних евакуаційних автомобілів. Актуальні ще: батарейки, будівельні мішки, скоби для колод, робочі рукавички, плівка та ін. Також ми з радістю приймемо в дар для військових на передову або для мирних жителів зони АТО/ООС (ви самі визначаєте кому допомагати) будь-яку вживану побутову техніку: чайники, електроплитки, морозилки, холодильники, пральні машинки і звичайно ж памперси і звичайні щоденні ліки для наших підопічних бабусь і дідусів.

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  1. Головний Військовий госпіталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка

Працюємо з 10:00 до 18:00 понеділок-субота

телефони:

093-687-03-38 Юлія, ліки

063-863-06-31 госп.потреби

  1. Бульвар Верховної Ради, 21Б

Працюємо з 11:00 до 18:00

093-585-84-64 Ніна

068-986-4593, 093-687-0338 Юлія

  1. Надіслати посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)

Київ, НП-71, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150818
 
   
 Топ коментарі
 
Буваю на волонтерському пункті раз на тиждень, коли привожу фрукти з власного саду. Цим дівчатам треба низько вклонитись за самопожертву. Духом вони сильніші за багатьох чоловіків.
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Читай внимательно. "Для тех, кто еще может и хочет помогать..." (с) После пятилетнего нашествия соевой саранчи, таких осталось очень мало. Кто ХОЧЕТ, но НЕ МОЖЕТ.
"Дякую"....
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До влади прийшли "патріоти". То ти, особисто, допоможеш?
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Бот, тебе туда "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 9115
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Допомагати ти не будеш, бо наші хлопці для тебе вороги. Ти заходиш погадить
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А хто і коли оголошував цю "війну"? "Пожалуйста, не забывайте что в стране война", - волонтеры просят поддержать морально, и помочь раненым бойцам в Главном военном госпитале - Цензор.НЕТ 5134
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Война уже не в тренде сейчас.
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"...эти военнослужащие, не ********* рисковали жизнью и потеряли здоровье за нас всех.."

Не потрібно узагальнювати. Вони "воювали" і "воюють" там нині, на жаль - за інтереси тих хто їх туди послав.
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Нинішня влада ніяк не спроможеться їх вивести звідти і припинити цю безглузду кроваву бійню.
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А хутин почему не начинает этот процесс?
Он начал бойню, ему и прекращать.
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Бійню розпочав турчинов.............
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Хто перший загинув на Донбасі і за що? Прізвище?
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Це андруша смітницькій😄Не розумію,чому він досі не переіхав до днр,не розумію😄
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Турчинов віджав у України крим і частину українського донбасу? Оце то шиза у вас
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Буваю на волонтерському пункті раз на тиждень, коли привожу фрукти з власного саду. Цим дівчатам треба низько вклонитись за самопожертву. Духом вони сильніші за багатьох чоловіків.
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а шо, Петя денег больше не дает? а ну да, он же збудував найпотужнишу армию Европы, помощь не нужна..
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Смотрю на отклики в этой теме , не кацапов не порохоботов .
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Зеватани, не дивіться, допомагайте. Ваш час настав
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В отличие от тебя . **** козломордая , я повоевал и сейчас сын пойдет . Но наверно порохоботов ******* .
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То чому ж тебе , твоя срана зелнь не підтримує, а все чекаєте, поки порохоботи це зроблять?
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Так что то не то, ведь продажные ЗЕбили - капитулянты говорили что они добились перемирие а следом уже наступит долгожданный мир на украинской земле.
Да вот только эти продажные Слуги но не украинского народа а слуги проклятых кремлёвских фашистов оккупантов. Они Иуды подло замалчивают что придёт в Украину мир, но он не тот которого так ждёт украинский народ, это будет кровавый ордынский - руцький. Руцький - ордынский который не гарантирует долгожданного мира и освобождения временно оккупированных суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса, а грозит полным уничтожением государственности Украинской державы.
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