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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2941) Пєсков (586) Путін (10892) Росія (20013) США (5509) Трамп (2055)

 "У відносинах РФ і США і так повно проблем": в Кремлі сподіваються, що таємниця переговорів Трампа і Путіна буде збережена

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив надію, що російсько-американські відносини не дійдуть до ситуації, коли стенограми конфіденційних телефонних переговорів президентів РФ і США будуть опубліковані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у п'ятницю.

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах (Росії і США) і без того повно проблем, дуже серйозних, до таких ситуацій (оприлюднення телефонних переговорів глав держав) ми не дійдемо", - сказав Пєсков.

Так Пєсков відповів на запитання, чи не побоюється Кремль за конфіденційність переговорів президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Читайте також: Це приблизно 5 хвилин із 30: конгресмени вимагають опублікувати повну стенограму розмови Зеленського з Трампом

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи готові в Кремлі піти на можливу публікацію розшифровки таких переговорів лідерів двох країн, якщо це знадобиться американській стороні, Пєсков сказав: "Тут не може бути певної евентуальної відповіді, тут потрібно розглядати кожен конкретний випадок. До нас ніхто не звертався з такими пропозиціями".

Пєсков підкреслив, що публікації стенограми переговорів Трампа і президента України Володимира Зеленського - це виключно внутрішня справа США, і "ми не збираємося туди втручатися".

При цьому він сказав, що "ця практика (публікація стенограми переговорів) досить незвичайна, як правило, матеріали таких розмов на рівні глав держав носять гриф або "Таємно" або "Цілком таємно", і, як правило, це не публікується".

Публікація стенограми розмови Трампа із Зеленським сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150817
 
 
 Топ коментарі
 
Лаптеногие засуетились... значит все правильно в США делают. И как красиво то... им нахер наше ссыкло не нужно, ним как обычно только в качестве презирватива воспользовались... я вот подозреваю что они хотят до разговоров с х...йлом добраться. Вот тогда Трамп сам заяву на отставку накатает.
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Може потягнути за собою двох Вовіків. "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена - Цензор.НЕТ 7727
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Може потягнути за собою двох Вовіків. "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена - Цензор.НЕТ 7727
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похоже мир пришёл в незначительное движение? )
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чем то напоминает, шо бабочку раздавили, оступившись с проторенной дорожки. грянет ли гром - будем посмотреть )
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Зебилы всей толпой передавили не только бабочек, а и пушных зверьков. Теперь эти зверьки очень злые...
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А саме цікаве, що кацапам вроді як і *****, але щось гівном потянуло, ну вони точно необісралися, а тільки пургоніс Піськін трохи сциконув
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В крайнем случае, хотя бы паРашкинского Вовочку...
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бггг. лучше бы молчал. теперь демократы точно вытянут на свет божий эти стенограммы. "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена - Цензор.НЕТ 5821
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Лаптеногие засуетились... значит все правильно в США делают. И как красиво то... им нахер наше ссыкло не нужно, ним как обычно только в качестве презирватива воспользовались... я вот подозреваю что они хотят до разговоров с х...йлом добраться. Вот тогда Трамп сам заяву на отставку накатает.
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а в жабе с коллективным фото, роль свидетеля присвоили богдану ))
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Ну зачем же так любопытство разжигать!
Теперь хочу почитать эти стенограммы!
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В Кремле массово началась эпидемия медвежьей болезни
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O цікаво цікаво,я думаю якщо пішла така історія,то давайте конгресмени йдіть до кінця,я думаю там багато чого цікавого можна почути,думаю розмова куйла і трампа значно цікавіша ніж з зе!
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владимир пу избегает, ​а владимир зе стойко держит удар - Явам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю.
и здесь зе пу победил
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и здесь??? А еще в чем? Или где? В состязаниях по игре на фа-но? Палец против ху???​ мужчина, назовите мне хотя бы одно достижение еврейского мальчика? Что им сделано? А уже ведь около полугода народу служит...
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.. НАТО не пройдёть
В Пестовском районе Новгородской области перед грузовым поездом внезапно закончились рельсы.."У відносинах РФ і США і так повно проблем": в Кремлі сподіваються, що таємниця переговорів Трампа і Путіна буде збережена - Цензор.НЕТ 1017"У відносинах РФ і США і так повно проблем": в Кремлі сподіваються, що таємниця переговорів Трампа і Путіна буде збережена - Цензор.НЕТ 4340
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