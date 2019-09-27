 ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати і легалізації 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і Кредит", - йдеться в повідомленні.

Варченко нагадала, що "під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія в період 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" і іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах".

"У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси і кредит" саме ті $113 млн. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси і кредит" було оголошено неплатоспроможним", - розповіла Варченко.

Також Варченко повідомила про нові подробиці справи, які з'явилися під час досудового розслідування.

Зазначається, що отримані кошти було використано на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.

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