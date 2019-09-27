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Все про:Жеваго (11) Фінанси та Кредит (7) Варченко Ольга (48) ДБР (522)

 ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру екснардепові Костянтину Жеваго.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати і легалізації 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і Кредит", - йдеться в повідомленні.

Варченко нагадала, що "під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія в період 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" і іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах".

"У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси і кредит" саме ті $113 млн. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси і кредит" було оголошено неплатоспроможним", - розповіла Варченко.

Також Варченко повідомила про нові подробиці справи, які з'явилися під час досудового розслідування.

Зазначається, що отримані кошти було використано на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.

Читайте також: ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси і кредит", також на причетність до злочинної схеми перевіряється нардеп Жеваго

ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150816
 
   
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Кілька тисяч таких бізнесменів і Україна найбідніша держава в Європі і зовнішній борг 70 млрд баксів.
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Еще одного дружка Порошенко из числа еврейской воровской олигархии взяли за причинное место. Вот бы всех так вальцманов, ведь у всех у них морда в пуху,все воры до единого.
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Яким боком він пєтькін дружок? Це спонсор бабиЮлі.
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Так это же внебрачный сын Пороха.как не помочь.А вы бы пошли к Зеле потребовали посадить свинарчуков.Он же вам обещал... и кинул вас зебилов как потешных.Вам не обидно?
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. Тільки Юлька ляпнула що вона буде боротися проти продажу землі, як її спонсора одразу ж до Труби.

Чисто пєтькіна внутрішня політика. І що змінилось?
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Піранью якщо вчасно не прихлопнути ,то вона розмножиться )))
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А її прихлопнуть? Баба Юля зменьшить обороти і про це забудуть.
Вон нехай Бєню хлопає, там цифра в 50 разів більша. То вже навіть не піранья а цілий кашалот ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко - Цензор.НЕТ 1594
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​а заочно тому, що пацан тіпа на курорті в лондоні?
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ГБР заочно сообщила о подозрении в растрате 2,5 млрд грн экс-нардепу Жеваго, - Варченко
видимо к зелёным не взяли вот будет отдуваться за всех?)
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