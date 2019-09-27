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 Суспільство
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Все про:корупція (2577) Держархбудінспекція (25)

 Уряд поставив завдання щодо виведення будівельної галузі з корупційного стану

Виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України тимчасово покладено на директора департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександра Строкача - до проведення конкурсу і призначення в установленому порядку нового глави ДАБК.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 № 844-р опубліковано на урядовому порталі, повідомляє ДАБІ.

Уряд вже поставив перед тимчасовим керівником конкретні завдання. Головна мета - подолання корупційного схематозу і наведення порядку в сфері містобудування.

Олександр Строкач зазначив, що буде проведено аналіз діяльності всіх керівників департаментів та управлінь ДАБІ, за результатами якого причетних до корупційних дій посадових осіб звільнятимуть.

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Крім того, Держархбудінспекція приєднається в межах повноважень до аудиту діяльності виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, ініційованого Урядом.

Важливим завданням є відновлення функціонування електронних сервісів надання адміністративних послуг в будівництві, зокрема реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта без втручання посадової особи, а також стабілізація роботи онлайнплатформи "ПРОЗОРЕ ДАБІ" і подальша діджиталізація дозвільних процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150815
 
   
 Топ коментарі
 
Ще одну галузь загублять. Хоч щось будувалося.
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Для этого надо показательно с боксером, ставленником и членом строймафии, быстро разобраться.
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так вона і так вже на ладан дихає, пропозиція перевершує попит. Квартири не беруть навіть на хабарі.
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мильна бульбашка "первинного житла" надулася до максимуму...
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И что ГАСК не будет брать? Хе-хе, а за что жить "сироты" будут?
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ну як вам перспектива ...то кому ці ви...лядки ЗЕМЛЮ продадуть ...ЗЕБіли ...ФАСС ! ! !

Украинские долги начали продавать через Bloomberg и ждут Reuters
Чиновники рассчитывают, что благодаря этому еще сильнее вырастет интерес к гривневым ОВГЗ

Минфин Украины вместе с Нацбанком запустили продажу облигаций внутреннего госзайма на платформе американской компании Bloomberg, сообщила пресс-служба министерства. На ней будут работать первичные дилеры, выкупающие ОВГЗ непосредственно у правительства в момент размещения. Как уточнил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, в дальнейшем чиновники будут отстраивать и вторичный рынок на международных платформах. Но пока это не сделано.

До сих пор внутренние гособлигации Украины размещались в системе «ОВДП-онлайн», контролируемой Минфином и Национальным банком.

Считается, что подключение еще и ОВГЗ-платформы на Bloomberg позволит расширить круг потенциальных и реальных инвесторов в украинские долговые бумаги. Главным образом, за счет иностранцев, которые давно работают на Bloomberg, и теперь получат дополнительную площадку.

«Сотрудничество с Bloomberg должно иметь положительное влияние на расширение базы инвесторов и увеличение доли государственного долга в национальной валюте», - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. Это притом, что нерезиденты и так сильно нарастили покупки украинских долгов: общий нерезидентский портфель ОВГЗ с начала 2019 года вырос в 14 раз, и достиг к 25 сентября 88,95 млрд грн.

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Торговой системой Bloomberg пользуются в более чем 30 странах мира. Еще шире покрытие у главного конкурента американцев - британского Thomson Reuters, который наступает ему на пятки не только в Украине, но и по всему миру. Однако о запуске ОВГЗ-платформы в системе Reuters наши власти пока не сообщают. Хотя финансисты этого не исключают. Все помнят, как Нацбанк запустил свою систему валютных интервенций на межбанке - Matching: сначала на базе Bloomberg, а затем и на Reuters.

«За последние четыре года Bloomberg очень сильно активизировался на украинском рынке, и обгоняет Reuters. После того, как раскрутят размещения ОВГЗ на международных площадках, об украинских могут забыть. «ОВДП-онлайн» станет резервным каналом», - допустил в разговоре с UBR.ua финансовый аналитики Василий Невмержицкий.

Кстати, он добавил, на международных платформах вроде Bloomberg или Reuters, работают не только иностранные игроки или украинские банки, но наши крупные корпорации. При этом они стали активнее интересоваться вложениями в ОВГЗ.

«Инвестиции украинских предприятий в гособлигации в 2019 году уже подросли где-то на четверть, и, думаю, интерес продолжит увеличиваться. Ведь в основной массе - это экспортеры. Они могут лучше работать со своей выручкой: она пришла, а за сырье или посевную нужно платить только через 3-4 месяца, вот они и вкладываются в краткосрочные ОВГЗ. Неплохой заработок. При этом отслеживая ситуация в Bloomberg, казначеи корпораций торгуются с банками за каждую копейку на каждой услуге. Иностранные же инвесторы в основном вкладываются в долгосрочные бумаги», - объяснил Невмержицкий.

ubr.ua
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330705-ukrainskie_dolgi_nachali_prodavatj_cherez_bloomberg_i_hdut_reuters

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...сильнее вырастет интерес к гривневым ОВГЗ ...18% вже не межа для "соресоподібних" "інвесторів" ?
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прибери піну з губ..і читай уважніше :
"ринок цінних паперів і боргових зобовязань"..
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ще уважніше читай :Чиновники рассчитывают, что благодаря этому еще сильнее вырастет интерес к гривневым ОВГЗМинфин Украины вместе с Нацбанком запустили продажу облигаций внутреннего госзайма
прочитав ?
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і для цього ЗАЛИШИЛИ В УРЯДІ ЛЬВА ПАРЦХАЛАДЗЕ ? )))))))))))))))))))))

Со временем его фракция влилась в партию Кличко «Удар». Но в 2010 году произошёл конфликт, ввиду которого произошел разрыв отношений. «Мы больше ничего не можем дать друг другу» - сказал тогда депутат-миллионер. Но вскоре они опять оказались вместе. Не иначе как нашлось, что давать другу…
В 2012 г. накануне выборов владелец ресторанов, ставший политиком, занимался подкупом избирателей. Есть даже видео, подтверждающее факт того, что избирателям вручались пакеты от Льва Ревазовича. А также бесплатные билеты на посещение Киевского драматического театра «Браво». И… тесты на определение сахарного диабета.
Правда, сам он это махинацией не считает, а обычным добрым делом. И говорит, что на его счету много хороших дел. Только почему занимался этим именно перед выборами вопреки закону? Ответа у него нет…
Во время правления Партии регионов подружился с регионалами. После революции достоинства стал дружен с Петром Порошенко. Курирует земельную, строительную деятельность, богатеет, процветает.
2014-2017 гг. - председатель Киевской облорганизации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
С февраля 2015 по ноябрь 2016 г. занимал должность первого зампредседателя Киевской ОГА.
В 2016 назначен замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.
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Для этого надо показательно с боксером, ставленником и членом строймафии, быстро разобраться.
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