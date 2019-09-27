 Уряд поставив завдання щодо виведення будівельної галузі з корупційного стану

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 № 844-р опубліковано на урядовому порталі, повідомляє ДАБІ.
Уряд вже поставив перед тимчасовим керівником конкретні завдання. Головна мета - подолання корупційного схематозу і наведення порядку в сфері містобудування.
Олександр Строкач зазначив, що буде проведено аналіз діяльності всіх керівників департаментів та управлінь ДАБІ, за результатами якого причетних до корупційних дій посадових осіб звільнятимуть.
Крім того, Держархбудінспекція приєднається в межах повноважень до аудиту діяльності виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, ініційованого Урядом.
Важливим завданням є відновлення функціонування електронних сервісів надання адміністративних послуг в будівництві, зокрема реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта без втручання посадової особи, а також стабілізація роботи онлайнплатформи "ПРОЗОРЕ ДАБІ" і подальша діджиталізація дозвільних процедур.
Украинские долги начали продавать через Bloomberg и ждут Reuters
Чиновники рассчитывают, что благодаря этому еще сильнее вырастет интерес к гривневым ОВГЗ
Минфин Украины вместе с Нацбанком запустили продажу облигаций внутреннего госзайма на платформе американской компании Bloomberg, сообщила пресс-служба министерства. На ней будут работать первичные дилеры, выкупающие ОВГЗ непосредственно у правительства в момент размещения. Как уточнил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, в дальнейшем чиновники будут отстраивать и вторичный рынок на международных платформах. Но пока это не сделано.
До сих пор внутренние гособлигации Украины размещались в системе «ОВДП-онлайн», контролируемой Минфином и Национальным банком.
Считается, что подключение еще и ОВГЗ-платформы на Bloomberg позволит расширить круг потенциальных и реальных инвесторов в украинские долговые бумаги. Главным образом, за счет иностранцев, которые давно работают на Bloomberg, и теперь получат дополнительную площадку.
«Сотрудничество с Bloomberg должно иметь положительное влияние на расширение базы инвесторов и увеличение доли государственного долга в национальной валюте», - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. Это притом, что нерезиденты и так сильно нарастили покупки украинских долгов: общий нерезидентский портфель ОВГЗ с начала 2019 года вырос в 14 раз, и достиг к 25 сентября 88,95 млрд грн.
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Торговой системой Bloomberg пользуются в более чем 30 странах мира. Еще шире покрытие у главного конкурента американцев - британского Thomson Reuters, который наступает ему на пятки не только в Украине, но и по всему миру. Однако о запуске ОВГЗ-платформы в системе Reuters наши власти пока не сообщают. Хотя финансисты этого не исключают. Все помнят, как Нацбанк запустил свою систему валютных интервенций на межбанке - Matching: сначала на базе Bloomberg, а затем и на Reuters.
«За последние четыре года Bloomberg очень сильно активизировался на украинском рынке, и обгоняет Reuters. После того, как раскрутят размещения ОВГЗ на международных площадках, об украинских могут забыть. «ОВДП-онлайн» станет резервным каналом», - допустил в разговоре с UBR.ua финансовый аналитики Василий Невмержицкий.
Кстати, он добавил, на международных платформах вроде Bloomberg или Reuters, работают не только иностранные игроки или украинские банки, но наши крупные корпорации. При этом они стали активнее интересоваться вложениями в ОВГЗ.
«Инвестиции украинских предприятий в гособлигации в 2019 году уже подросли где-то на четверть, и, думаю, интерес продолжит увеличиваться. Ведь в основной массе - это экспортеры. Они могут лучше работать со своей выручкой: она пришла, а за сырье или посевную нужно платить только через 3-4 месяца, вот они и вкладываются в краткосрочные ОВГЗ. Неплохой заработок. При этом отслеживая ситуация в Bloomberg, казначеи корпораций торгуются с банками за каждую копейку на каждой услуге. Иностранные же инвесторы в основном вкладываются в долгосрочные бумаги», - объяснил Невмержицкий.
ubr.ua
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330705-ukrainskie_dolgi_nachali_prodavatj_cherez_bloomberg_i_hdut_reuters
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