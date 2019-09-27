 Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"Ми ж Мінінфраструктури, а не Мінфін. Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два або три з "кубика". Як варіант звучало ввести коефіцієнт на марку, і все", - повідомив Криклій.
За його словами, що простішою буде формула розмитнення, то менше корупції буде при її здійсненні.
"Там, де все примітивно, немає корупції", - зазначив Криклій.
Однак, за його словами, спростити формулу розмитнення поки не можна, адже доходи в проєкт бюджету на 2020 рік закладали з урахуванням того, що діятиме вже існуюча нині формула розрахунку акцизів і мит.
12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутати.
Главное, чтобы на электромобили пошлины не повводили!!!
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
А если купил машину за 2000 баксов то отдавать 3800? не подобство
Если бы не понты, шо Мэрин, ...то и Нива не хуже...*)
Работаю, чисто на Мжринах, уже 12 лет! ...себе не покупал. Шо я, дурак что-ли?
Я б мэринским инженерам руки бы поотрубал -- честно говоря. ...ну, то такэ ... ....немецкий стон, у нас тоже песней зовётся...*)
600 Мэрин в начале 90х. юзал -- жинка молодая на капоте танцевала -- там места много ... -- вот и все хорошие воспоминания... *)
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает максимально упростить формулу растаможки автомобилей"
Что, так не звучит? Обязательно евробляхи ввернуть надо?
- А как в Грузии, кто знает скиньте сюда.
Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
долар з ларі.. ))
В ній прямо таки неозброєним оком видно лобіювання інтересів фірм, що завозять трохи потримані авто.
Да уж! В Грузії карупциї нема!
До речі, стара лаба практично по долару за кубік іде.
ввели коефіцієнт на роки... тільки вже не при розмитненні..
Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.
https://ukr.segodnya.ua/economics/avto/-nalog-na-starye-avtomobili-deputaty-gotovyat-ukraincam-syurpriz-1177859.html
ЯКИЙ ПДВ НА Б/У ?
Верховна Рада України 8 листопада 2018 ухвалила законопроект № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».
Svyatoslav Voronov
Мерс 209 91 года дизель 3,0 евро2
Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологический
=300*3*23*4=82800грн за 2 года
Октавиа 2001 1,8T евро2
Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологический
=200*1.8*13*4=18720грн за 2 года
С такими ценами реально 1-ю снять с регистрации и раздербанить,
2-ю снять с регистрации и раздербанить, если прижмут.
Однако з/п 8487 регламентирует ставку акцизного сбора при подаче авто для регистрации/перерегистрации,
а не при их регулярной эксплуатации (эксплуатационный траспортный сбор).
потом на земельные паи но уже пол страны.
потом всех купивших нормальные импортные авто за большие деньги
ждем следующую серию.
автопроизводства в украине нету ?-нету
вот и эти "новые" лица туда же - хотят людей облапошить
нормальная расстаможка это 000000....ну или 0.10 евроцентов за 100 кубов