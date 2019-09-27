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 Політика України
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Все про:авто (1390) розмитнення (104) євробляхи (146) Криклій (16)

 Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує максимально спростити формулу розмитнення автомобілів, зокрема машин на єврономерах.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ж Мінінфраструктури, а не Мінфін. Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два або три з "кубика". Як варіант звучало ввести коефіцієнт на марку, і все", - повідомив Криклій.

За його словами, що простішою буде формула розмитнення, то менше корупції буде при її здійсненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

"Там, де все примітивно, немає корупції", - зазначив Криклій.

Однак, за його словами, спростити формулу розмитнення поки не можна, адже доходи в проєкт бюджету на 2020 рік закладали з урахуванням того, що діятиме вже існуюча нині формула розрахунку акцизів і мит.

12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150811
 
   
 Топ коментарі
 
Бляхер не читатель... иди налоги плати зекоmанда!
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теперь посчитаем?
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
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С какого кубика, с такого? Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 2839
Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 5359
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Кто развёл? Все вопросы к бухгалтеру Рошена!
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у нас общий долг за ЖКХ больше 70лярдов, ну и что кто платит лох да?!!
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Бляхер не читатель... иди налоги плати *********!
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Ну нельзя значит нельзя...а зачем тогда пасть открывало?😀
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ну если Криклий доплатит тем лохам, которые купили и заплатили за авто по полной программе-то я за!)))
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лох, а тебе не надо доплатить за сезонные продукты, которые ты высрал?
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Ну так и нехрен умничать если изменить нельзя. А то всегда сначала проавильные лозунги а потом увы ничего сделать нельзя.Это называется балаболка
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а шо нє так? тока вот шо думаєт па етаму вапросу ігарь валєрічь вапрос сєрьйозний здєсь рєчь а дєньгах
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Iгарь Валєрічь думает, кому бензин продавать! Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 4430 Больше мобилей всяких и разных, чем больше кушают, тем лучше! Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 4430
Главное, чтобы на электромобили пошлины не повводили!!!
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теперь посчитаем?
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
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Ну возьмем полтора. 1,9 мотор. иииии 3800.
А если купил машину за 2000 баксов то отдавать 3800? не подобство
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Пока нельзя. Когда можно не сказал. Через год-другой скажет. Наверное.
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можно и кубиками, а можно и дорожкой заказать.
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Хавно машина.
Если бы не понты, шо Мэрин, ...то и Нива не хуже...*)
Работаю, чисто на Мжринах, уже 12 лет! ...себе не покупал. Шо я, дурак что-ли?
Я б мэринским инженерам руки бы поотрубал -- честно говоря. ...ну, то такэ ... ....немецкий стон, у нас тоже песней зовётся...*)
600 Мэрин в начале 90х. юзал -- жинка молодая на капоте танцевала -- там места много ... -- вот и все хорошие воспоминания... *)
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...а ты не завидуй! ...а то таксистом, бандитом и дальнобоев станешь...*)
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Поскольку близицца звиздец нерастаможенным бляхам, а призидент же обещал же ж. То выпустили болтуна Уриклия заболтать тему. Призидент же не может быть же ж плохим как мородер. А токмо раздающий пряники на все стороны и платящий вчителям по 4000 евро.
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В Бундесе всё проще -- ввози, шо хочешь... ...с Амэрыке тягают -- раритеты антикварные. Расчёт по кубикам. ...и никто не обнищал... Правда, немецкий автопром, тоже не дурак -- Государство об@@бать. Крутимся тоже, короче! *)
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А налоги есть на авто в зависимости от экологического класа двигателя/возраста?
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Шо старше 30 лет, считается музейным экспонатом -- там подороже, но не критично. Но, оно ж действительно, не для ежедневки, а попонтоваться...
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Какого-то "креативщика" на заголовки взяли.
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает максимально упростить формулу растаможки автомобилей"

Что, так не звучит? Обязательно евробляхи ввернуть надо?
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" Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии,Источник: https://censor.net.ua/n3150811"
- А как в Грузии, кто знает скиньте сюда.
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http://www.autobazroba.com/calc.html

Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
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Криклій трішки переплутав..
долар з ларі.. ))
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ага я в шоц1 , з цього Крикл1я ! Коня кують . а жаба лапу тягне .Крикл1й - аля реХворматор Бендук1дзе .
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Офігєнно "проста" система!
В ній прямо таки неозброєним оком видно лобіювання інтересів фірм, що завозять трохи потримані авто.
Да уж! В Грузії карупциї нема! Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика" - Цензор.НЕТ 1011
До речі, стара лаба практично по долару за кубік іде.
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ну у нас теж "не промах".. )))))))))))))
ввели коефіцієнт на роки... тільки вже не при розмитненні..

Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика" - Цензор.НЕТ 1867

Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.

https://ukr.segodnya.ua/economics/avto/-nalog-na-starye-avtomobili-deputaty-gotovyat-ukraincam-syurpriz-1177859.html
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"Однако, по его словам, упростить формулу растаможки пока нельзя, ведь доходы в проект бюджета на 2020 год закладывали с учетом того, что будет действовать уже существующая ныне формула расчета акцизов и пошлин." - *****..., так а если вообще ни одной машины под растаможку не завезут? КАК МОЖНО основываясь на влажных мечтах верстать бюджет???Источник: https://censor.net.ua/n3150811
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Поддерживаю. Не должна подержанная тачка после растаможки обходиться в 2 раза дороже, чем она стОит в Польше или Литве, учитывая то, что зарплаты у нас далеко не польские и даже не литовские. А то, что дешёвый автотранспорт -- один из ключей к процветанию граждан страны (а следовательно, и государства), могут подтвердить хотя б те же американцы. У них за 3 килобакса можно купить какую-нибудь Камри (б/у, разумеется) в таком состоянии, в каком у нас и за 10к не найдёшь.
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Ну... все логично и понятно. Пока нельзя, ибо в госбюджете хотят протянуть 28 лярдов только на СНБО. Кто то должен банкет оплачивать. Вот лохи зебилы и те кто был против шута "хлавнакамантущева" и будут. Плюс ко всему всем мелким предпринимателям навесят нах...й им не нужные кассовые аппараты и вуаля, налоговая милиция снова получила разрешение их же кашмарить. Плюс ко всему вводят новые санкции все для того же мелкого бизнеса. И что в замен, ах да, обещание аж на целых 500 грн. плюс к минималке в 2020 году))) И это только для простых рабочих... Итог, лохи в стойле с лапшой на ушах смотрят по г+г новый сезон сватов. Зебилы, это достижение или нет, а то я уже запутался?
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Більшості лош'я на бляхах це не стосується, щоб розмитнити авто треба щоб воно було знято з обліку в країні "прописки" ,а у них як не крадене то з шроту уже списаний металолом
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Не делайте помойку из Украины. Проехать нельзя, дороги убитые, придурки на дорогах на бляхах. Давайте больше блях? Как наcчет утилизации предыдущего хлама?
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та вообще позабирать машины у рабов токо ХОЗЯЕВА должны на машинах ездить как в северной корее!!
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Упрощенная-это как в Польше 500💶! А тут развод зесептиконов! Мерс к примеру купил в ес за 2000дол с мотор 2.2 умножаем на даже на два 4400баков,это обдиралово Народа!!
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Укробляхер vs евробляхер - кто победит...
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предлагаю "криклию" повесится ...но не повесится ..."грають" як у себе в 95й підворотні на публіку
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То, что растаможка неадекватная, то факт. Страна своих авто не выпускает, соответственно нужно снижать растаможку, а не драть три шкуры.
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и пересчитать всем кто уже поспешил расстаможить )))
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я б разрешил жлобью недорого растомаживать, но обязал проходить техогляд и покупать новую резину, но жлобье ж на такое не согласиться..оно будет укатывать свой унитаз в хлам. подвергая опасности других участников движения...
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у Зели не плохо болтунов подбирают...Криклий - подходящая фамилия .... Верещук - тоже, главный болтун от Зели в парламенте и по совместительству сестра-близнец Машутки Захаровой ))
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криклию нужно внимательнее изучить вопрос растаможки авто в Грузии, что бы не озвучивать такой бред как 1, 2 или 3 бакса с кубика
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якщо логічно подумати...

ЯКИЙ ПДВ НА Б/У ?
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Якщо автівка на амербляхах то у баксах тре платити , а якщо на евробляхах то мабуть у евро
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Народ "пропустив"..

Верховна Рада України 8 листопада 2018 ухвалила законопроект № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».

Svyatoslav Voronov

Мерс 209 91 года дизель 3,0 евро2
Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологический
=300*3*23*4=82800грн за 2 года

Октавиа 2001 1,8T евро2
Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологический
=200*1.8*13*4=18720грн за 2 года

С такими ценами реально 1-ю снять с регистрации и раздербанить,
2-ю снять с регистрации и раздербанить, если прижмут.
Однако з/п 8487 регламентирует ставку акцизного сбора при подаче авто для регистрации/перерегистрации,
а не при их регулярной эксплуатации (эксплуатационный траспортный сбор).
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​пох на акциз и таможенный сбор, ндс всё равно не отменят
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​страна кидалово. ниче не меняется. сначала кинули всех на ваучеры.
потом на земельные паи но уже пол страны.
потом всех купивших нормальные импортные авто за большие деньги
ждем следующую серию.
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​Бляховод это антропоморфная жидкость, похожая на гомо-эректуса, Внутри неё постоянно находится картинка в 3D, изображающая сексуальное унижение всех окружающих водителей, не являющихся бляхерами. Картинка не видна снаружи, но видна бляховоду. Заветная мечта бляхера - переместить эту картинку на капот своего авто, однако как только он пытается взять её руками, эта голограмма исчезает. Вместо неё появляется голограмма ослика с морковкой впереди него. Процесс повторяется каждый месяц.
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а почему не десять???)
автопроизводства в украине нету ?-нету
вот и эти "новые" лица туда же - хотят людей облапошить
нормальная расстаможка это 000000....ну или 0.10 евроцентов за 100 кубов
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