 Це приблизно 5 хвилин із 30: конгресмени вимагають опублікувати повну стенограму розмови Зеленського з Трампом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила конгресмен Марсі Каптур на брифінгу представників Українського кокуса Конгресу США 25 вересня.

"Це приблизно п'ять хвилин з розмови, яка тривала близько 30 хвилин. Ми хочемо повну стенограму", - вимагає Каптур.

У брифінгу взяли участь вісім конгресменів-демократів. Вони засудили дії Трампа і висловили підтримку українському уряду.

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"Нова влада в Києві заслуговує нашої підтримки перед лицем російської агресії", оскільки її намагалися використовувати у вузько-партійних інтересах, заявила конгресмен Ніта Лоуї.

Конгресмен Вільям Кіттінг заявив, що підтримка України з боку Конгресу зберігається, оскільки вона "не може бути обумовлена ​​чимось на зразок прохань президента про послугу - послугу сфабрикувати політичний бруд, і вона не залежить від того, хто вважає за краще зупинятися в Трамп-тауер, приїхавши в США".

Публікація стенограми розмови Трампа із Зеленським відбулася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.