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 Суспільство
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Все про:ПАРЄ (591) Сенцов (795)

 Сенцова запросили взяти участь у заході в ПАРЄ

Колишнього політв'язня Олега Сенцова запросили наступного тижня взяти участь у заході в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Видання посилається на програму заходів, які відбудуться впродовж осінньої сесії ПАРЄ наступного тижня.

Зокрема, Сенцова запросили взяти участь у заході, присвяченому проблематиці підриву механізму захисту прав людини авторитарними державами.

Подію, яка відбудеться під егідою німецького парламентарія Франко Швабе, заплановано на четвер, 3 жовтня.

Нагадаємо, Сенцов повернувся додому 7 вересня в рамках обміну утримуваними між Україною і Росією в форматі 35 на 35.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150808
 
 
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Хм. Це вже цікаво. Схоже не усі там прокацапи у тій ПАРЄ.
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Этот то немец как раз и возвращал росиянцев пасе. Странно почему только Сенцова, прям как только Савченко приглашали, почему других не приглашают?
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угу, и )(уйлу руки жать.
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Да не радуйтесь .Где немцы, а где порядочность. Им надо Сенцов просто для того, что бы сгладить демарш украинской делегации на этой сесии. И ВСЕ.
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Олежа, давай расскажи этим дебилам про "дружбу" с ****** и раской-**********!!!
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Может ему надо рассказать что он вообще то гражданин государства частично окуупированного рашей а не гражданин тотвлитарного государства где нарушаются права граждан?
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А он им расскажет, что готов руку )(уйлу пожать за освобождение пленных?
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"Сенцова пригласили принять участие в мероприятии, посвященном проблематике подрыва механизма защиты..."
Киселёвцы напишут, что подрывник Сенцов, будет делиться опытом...
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Лучше б ему денег на кино дали! ...а то, и режиссер никакой и политик из него, как из Зели Голобородько...
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интересно, а как он будет объяснять свою пресс-конференцию членам ПАСЕ?
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Это 100% провокация . Украина в сессии не участвует, а тут такой себе Сенцов это событие сгладит
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лучше бы в семью погибшего разведчика съездил! раненого навестил! ведь его свобода ихней кровью добыта! пасе подождет, а вот к людям надо бережнее, тем более которые за тебя рисковали!
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