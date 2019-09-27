EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  10352  154
Все про:відставка (559) РНБО (568) Данилюк Олександр (337)

 Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП

Секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в заяві.

Читайте також: Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку

Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150805
 
   
 Топ коментарі
 
Данелюк першим почув ,що пахне жареним Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 1464
 показати весь коментар
 
да нет съездил в зону АТО и за голову схватился какие ля ля тополя разведения войск какие перемирия военные так и сказали Данилюку... что они эту шмарклю на суку как суку повесят...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Правильно робить-не Данилюк має вирішувати-"це мені,це мені,а це знову мені.Тест на розподіл мільйонів-дуже дієва штука!-миттєво вирішує-хто є хто.
 показати весь коментар
 
Что-то мне подсказывает, что отставка будет принята.
 показати весь коментар
 
 
Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП
первый пошёл???)))
видимо не всё так зелено в зелёном королевстве)
 показати весь коментар
 
 
а гдє всє наші Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 5371 а то тут парахаботи разашліся нє на шутку
 показати весь коментар
 
 
Злопыхателям можно успокоиться.Данилюк готовится к другой должности..Это будет сюрпризом .Как всегда.
 показати весь коментар
 
рнбо увеличили финансирование в 150 раз...выше - некуда
 показати весь коментар
 
 
дипломат в Великобританию.. так спокойнее, чем с зекомандОй-аматорами
 показати весь коментар
 
Министр по общим вопросам?Начальник управления погодных явлений?Какую важную должность он может занять?Шариковы уже во всех важных кабинетах расселись.Данелюк и Арахамия-это два человека в этой конченной компании
 показати весь коментар
 
Дык он написал заяву ещё при приеме на работу.
В чем прикол?
 показати весь коментар
 
Що, так і не знайшов свій кабінет? А в Турчинова координати для GPS стидно було попросити?
 показати весь коментар
 
 
Может посол, а может и приват. Кто знает...
 показати весь коментар
 
Шо, уже "напрацювався" ?
Саме кабінет найшов, =бєдняжка= ...

Чи кагал "попросив" заявочку написать, бо кошерного вже підібрали ?
 показати весь коментар
 
 


скорее всего....

mace

@onethirtywon

·8 мин

В ответ
@13Hellis_13

ОПУ пише, що до Трампу була заява.
Я думаю це із-за "розведення сил", він проти, але так як він сцикливий гімнюк, заявляти про це не буде, а просто краще звільниться, щоб відповідальності позбутись
 показати весь коментар
 
 
Может еще одна причина. В 2018г. бюджет СНБО был 177млн., а на 2020г. планируют 28 млд. Никто народу так и не объяснил толком, почему произошел такой огромный рост расходов.
 показати весь коментар
 
 
Будиночок він свій любив,
Машинко теж, на кольор біле,
Британь-больнички не кормив,
Й мав алергію на горіле.
 показати весь коментар
 
Я думал, что он заяву накатал после поездки в зону ООС, но... Читаем, Данилюк написал заяву еще до отьезда Зели в ООН. Пока Зели нет, Данилюк метнулся в зону ООС на мост в Станицу Луганскую, проявив невиданное мужество, подойдя вплотную к мосту. Спрашивается - зачем он ездил и проявлял, если уже заява лежала у президента?
 показати весь коментар
 
 
он получил смету от нас вот и офигел сколько таньге будет стоить оборудование новых позиций после развода войск по зеленскому а ведь ещё бабушке бене дать надо Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 5614
 показати весь коментар
 
Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
 показати весь коментар
 
 
Сьездил на мост посмотреть и понял ,что нужно валить.
 показати весь коментар
 
 
"И тут Паша, обладавший невероятным чутьем понял, что его сейчас будут бить. Может быть, даже ногами."
 показати весь коментар
 
Сьогодні почалися обшуки в родичів Андрія Полтави(Карпова)!!!! Часи репресій повернулися!!! Невже це не бачуть 73% обдовбаних "плюсами" та парашинськими серіалами??? Скоро свій український чебурнет введуть на зразок мордору, в який так активно тягне нас нова влада...
 показати весь коментар
 
 
Посадять Андрія за шмайсер. Свиноруси настучали торчку.
 показати весь коментар
 
 
Це насторожує...
Данилюк Аваков Коломойський...

я так бачу, що в Єс і Нато нас кузьмін з медведчуком поведуть... А вітя фьодорович їм поможе...
 показати весь коментар
 
Данилюк обьелся груш никто отвечать и думать не хочет думал раз и сразу герой а не хватило ума это не банки с бабками тырить
 показати весь коментар
 
Данилюк , но а если его сравнить с лютым врагом Украины бандитом экс- рыгоАналом бодей, этим капитулянтом, продажным Иудой. Да Иудой который принимал участие в антиукраинской делегации янычара Азарова, посетивших вражескую паРашу этих продажных кремлёвских холуёв участвующих в активных преступных переговорах по уничтожение договора о вступления Украины в ЕС ... Я думая что Данилюк меньшее зло чем лютый враг бодя и вся остальная антиукраинская прокремлёвскя зараза в новой атиукраинской власти продажных ЗЕбилов - капитулянтов . Вот через его и убирают . А скоро при такой продажной власти останется только одна отъявленная свора самых- самых лютых врагов Украинской державы , проклятых Слуг не украинского народа а кремлёвских фашистов оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Да ладно. Не россии они служат, а богоизбраному народу...
 показати весь коментар
 
Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив, що написав заяву про відставку
Відповідний допис він зробив у Facebook.
"Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента", - йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10220312178453096
https://espreso.tv/news/2019/09/27/danylyuk_pidtverdyv_svoyu_vidstavku
 показати весь коментар
 
 
Меня, ещё при Совке, склоняли написать " по собственному"... ...не написал! Везде Диалектика и токо в Украине Демократия... *)
 показати весь коментар
 
Антоху Геращенка, Князєва, Трояна розглядайте...
 показати весь коментар
 
После эфира с Шустером, Коломойский его уволил.
 показати весь коментар
 
 
зебилы - причина отставки - не согласия по Привату - он когда его национализировали был министром экономики - беня опять победил - теперь можно прямо сказать - зеленский слуга коломойского
 показати весь коментар
 
Это один из адекватных был в команде Зеленского.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору