 Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в заяві.
первый пошёл???)))
видимо не всё так зелено в зелёном королевстве)
В чем прикол?
Саме кабінет найшов, =бєдняжка= ...
Чи кагал "попросив" заявочку написать, бо кошерного вже підібрали ?
скорее всего....
mace
@onethirtywon
·8 мин
В ответ
@13Hellis_13
ОПУ пише, що до Трампу була заява.
Я думаю це із-за "розведення сил", він проти, але так як він сцикливий гімнюк, заявляти про це не буде, а просто краще звільниться, щоб відповідальності позбутись
Машинко теж, на кольор біле,
Британь-больнички не кормив,
Й мав алергію на горіле.
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
Данилюк Аваков Коломойський...
я так бачу, що в Єс і Нато нас кузьмін з медведчуком поведуть... А вітя фьодорович їм поможе...
Відповідний допис він зробив у Facebook.
"Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента", - йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10220312178453096
https://espreso.tv/news/2019/09/27/danylyuk_pidtverdyv_svoyu_vidstavku
Mikhail Golub
@golub
·20 мин
Коломойский выгнал Данилюка