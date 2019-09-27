 Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в заяві.

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