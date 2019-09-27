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 Політика України
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Все про:КС (378) ДБР (522)

 КС відмовився перевіряти конституційність норми про звіт директора ДБР перед президентом, ВР і Кабміном

Констутуційній Суд відмовився відкривати провадження за поданням 45 народних депутатів у частині, де вони просили перевірити на конституційність положення "Про Державне бюро розслідувань", яке передбачає звітність директора цього відомства перед президентом, урядом і парламентом.

Відповідну постанову було прийнято під час засідання Великої палати суду 26 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Прийнято Рішення Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у частині конституційного подання 45 народних депутатів України щодо конституційності положень частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 № 794-VIII", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 2 ч. ст. 23 закону про ДБР передбачає, що директор відомства інформує президента, уряд про діяльність відомства, а також щорічно до 1 квітня подає письмовий звіт про діяльність за попередній рік.

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У пресслужбі КС Укрінформу повідомили, що розгляд подання нардепів щодо конституційності інших положень закону триває.

Як повідомлялося, 29 серпня в КС надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності частини першої пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державний бюро розслідувань".

На думку парламентарів, Верховна Рада незаконно віднесла призначення директора ДБР до повноважень президента, оскільки стаття 106 Конституції, яка містить вичерпний перелік компетенцій глави держави, не передбачає здійснення ним призначення керівників центральних органів виконавчої влади.

Депутати вважають, що призначення директора ДБР належить до конституційних повноважень Кабінету міністрів.

Серед авторів подання були народні депутати Сергій Алексєєв, Вікторія Сюмар, Тетяна Чорновол, Олексій Гончаренко та Артур Герасимов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150804
 
 
 Топ коментарі
 
Первая петина атака на ГБР отбита.
Теперь осталось славика из голоса петра порошенко осадить с его законом об "обновлении" ДБР, который подан для увольнения Трубы и отмазывания петрухи!
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Ща пороХОБОТЫ затрубят..
🤑
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Петренко - в тебе якісь славіки, петрухи , ГБР і ДБР - ти бачу свої пости за гаражами пишеш - Ну що і не дивно ж - лексика звичайного зеБвиборця )))
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Первая петина атака на ГБР отбита.
Теперь осталось славика из голоса петра порошенко осадить с его законом об "обновлении" ДБР, который подан для увольнения Трубы и отмазывания петрухи!
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Петренко - в тебе якісь славіки, петрухи , ГБР і ДБР - ти бачу свої пости за гаражами пишеш - Ну що і не дивно ж - лексика звичайного зеБвиборця )))
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На зло маме отморожу уши?!
А вас не волнует, что это противоречит Конституции?! И что КС тупо немотиворованно отказал - типа не хотим и все!
Или главное, что если Пете не нравится, то это типа хорошо?
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Пороха и порохоботов дано нет, смените методички!
Теперь есть только Зе-бобики и те кто их не любит за их идиотизм!
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Агга, перевзулися на скаку...
Зараз ви петроідоти ..не..*************?
🤑
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+ 100 Дмитрию на его коммент . а то зебил уже пролез перед ответом
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