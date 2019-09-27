 КС відмовився перевіряти конституційність норми про звіт директора ДБР перед президентом, ВР і Кабміном

Відповідну постанову було прийнято під час засідання Великої палати суду 26 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Прийнято Рішення Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у частині конституційного подання 45 народних депутатів України щодо конституційності положень частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 № 794-VIII", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 2 ч. ст. 23 закону про ДБР передбачає, що директор відомства інформує президента, уряд про діяльність відомства, а також щорічно до 1 квітня подає письмовий звіт про діяльність за попередній рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

У пресслужбі КС Укрінформу повідомили, що розгляд подання нардепів щодо конституційності інших положень закону триває.

Як повідомлялося, 29 серпня в КС надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності частини першої пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державний бюро розслідувань".

На думку парламентарів, Верховна Рада незаконно віднесла призначення директора ДБР до повноважень президента, оскільки стаття 106 Конституції, яка містить вичерпний перелік компетенцій глави держави, не передбачає здійснення ним призначення керівників центральних органів виконавчої влади.

Депутати вважають, що призначення директора ДБР належить до конституційних повноважень Кабінету міністрів.

Серед авторів подання були народні депутати Сергій Алексєєв, Вікторія Сюмар, Тетяна Чорновол, Олексій Гончаренко та Артур Герасимов.

Читайте також: Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи