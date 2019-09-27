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Все про:боєприпаси (936) Міноборони (2818) розвідка (1470) Донбас (13127)

 РФ звозить на Донбас пошкоджені корозією боєприпаси і зберігає їх на майданчиках колишніх заводів і підприємств, - ГУР

Росія продовжує постачання з'єднанням і частинам 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ зброї і боєприпасів через неконтрольовані ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, окремі партії завезених з РФ артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їхньої детонації в місцях зберігання.

Командування російських окупаційних військ заборонило зберігати на складах ракетно-артилерійського озброєння непридатні до застосування боєприпаси. Вони розмішуються на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів та розграбованих окупантами підприємств і майже не охороняються.

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"Зазначена практика окупантів зберігання боєприпасів і вибухових речовин призводить до чисельних випадків пожеж і детонацій. Для запобігання акцій протесту, у разі нещасних випадків із загибеллю людей, російські адміністрації завчасно поширюють дезінформацію про терористичну діяльність підрозділів Об’єднаних сил, щоб мати змогу перекласти вину й уникнути відповідальності за злочини проти місцевого населення", - повідомили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150798
 
 
 Топ коментарі
 
пришла пора раскидывать с беспилотников аккумуляторные болгарочки. распилять шо нить не охраняемое - это всосано с молоком молодых республик в кровь модореспубликанцев.
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Намедни орда на понос исходила поповоду взрывов на складах,представляя их обстрелами из гаубиц и танков.
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Пригласите ОБАМУ.
Надо с этим что то срочно делать.
А вдруг это все попадет в руки к терористам?
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пришла пора раскидывать с беспилотников аккумуляторные болгарочки. распилять шо нить не охраняемое - это всосано с молоком молодых республик в кровь модореспубликанцев.
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***
в целях улучшенья
качества услуг
надобно приделать
к жопам больше рук
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ґумань сёдня. колії перед новою коліївщиною )))
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Не пойму, а почему московский мусор туда до сих пор не везут...?
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Только собрался в патентное бюро заявку подавать... обломщик)
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Ну его вроде как собираются на северный Крым вывозить.
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Мордор, куди прийде, всюди все зруйнує і нагадить. А хАхли приберуть, за свій рахунок, після об'єднання з "нашимилюдьми" лднр. А може й здетонує. Радіоактивних відходів наскидали?
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