 РФ звозить на Донбас пошкоджені корозією боєприпаси і зберігає їх на майданчиках колишніх заводів і підприємств, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, окремі партії завезених з РФ артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їхньої детонації в місцях зберігання.

Командування російських окупаційних військ заборонило зберігати на складах ракетно-артилерійського озброєння непридатні до застосування боєприпаси. Вони розмішуються на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів та розграбованих окупантами підприємств і майже не охороняються.

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"Зазначена практика окупантів зберігання боєприпасів і вибухових речовин призводить до чисельних випадків пожеж і детонацій. Для запобігання акцій протесту, у разі нещасних випадків із загибеллю людей, російські адміністрації завчасно поширюють дезінформацію про терористичну діяльність підрозділів Об’єднаних сил, щоб мати змогу перекласти вину й уникнути відповідальності за злочини проти місцевого населення", - повідомили в ГУР.