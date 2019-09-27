 Від початку доби ворог випустив по позиціях ОС 24 міни 120- і 82-мм калібрів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними штабу, близько 1:00 у напрямку від селища Доломітне російсько-окупаційні війська почали мінометний обстріл захисників н.п. Травневе і Новолуганське.

Крім того, після 1:00, впродовж години, від н.п. Пікузи окупанти вели вогонь з озброєння БМП і стрілецької зброї по захисниках Водяного.

Після 7:00 окупанти також застосували міномети 82-го калібру, АГС і стрілецьку зброю по захисниках н.п. Луганське. А по позиціях українських сил поблизу Новолуганського - гранатомети різних систем.

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З 7:10 до 8:00 бойові дії тривали в районі н.п. Південне, де у напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог випустив 12 мін 82-го калібру, вів обстріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З 9:50 противник вів вогонь з крупнокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки.

Після 11:00 противник продовжив обстріл з мінометів уже 120-го калібру по захисниках Луганського.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил, дотримуючись мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, втрат у результаті ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.