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Все про:Міноборони (2818) обстріл (5549) Донбас (13127)

 Від початку доби ворог випустив по позиціях ОС 24 міни 120- і 82-мм калібрів, втрат немає, - Міноборони

Нинішній день збройні формування РФ і її найманці почали мінометним обстрілом позицій захисників України. Всього від початку доби ворог здійснив вже 8 обстрілів з різних видів озброєння, зокрема, випустив 24 міни 120-го і 82-го калібрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними штабу, близько 1:00 у напрямку від селища Доломітне російсько-окупаційні війська почали мінометний обстріл захисників н.п. Травневе і Новолуганське.

Крім того, після 1:00, впродовж години, від н.п. Пікузи окупанти вели вогонь з озброєння БМП і стрілецької зброї по захисниках Водяного.

Після 7:00 окупанти також застосували міномети 82-го калібру, АГС і стрілецьку зброю по захисниках н.п. Луганське. А по позиціях українських сил поблизу Новолуганського - гранатомети різних систем.

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З 7:10 до 8:00 бойові дії тривали в районі н.п. Південне, де у напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог випустив 12 мін 82-го калібру, вів обстріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З 9:50 противник вів вогонь з крупнокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки.

Після 11:00 противник продовжив обстріл з мінометів уже 120-го калібру по захисниках Луганського.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил, дотримуючись мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, втрат у результаті ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150793
 
 
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Будемо сподіватись, що втрат дійсно немає.
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1. поранених... (слава Богу) нема
2.Отмечается, что подразделения Объединенных сил, соблюдая Минские соглашения, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность.
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Стреляли из всего, что только можно, но даже никого не ранили. И как в это верить? Від початку доби ворог випустив по позиціях ОС 24 міни 120- і 82-мм калібрів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4025
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