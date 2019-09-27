 Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу зробить "лотереї" прикриттям для тисяч ігрових салончиків, - журналіст Ніколов

Таку думку висловив журналіст Юрій Ніколов у своєму блозі на сайті видання "Громадське", коментуючи рішення парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", передає Цензор.НЕТ.

На його думку, тисячі існуючих нині ""лотерейних мутантів", навіть тих, що існують в житлових будинках, одномоментно отримають легальний статус і продовжать прийом залежних від гри лудоманів, що програють крадені, кредитні та винесені з хати гроші.

"Автори пропонують залишити на вулицях все те розмаїття ігрової зарази, яка розплодилася після Майдану завдяки корумпованій поліції", - пише автор, посилаючись на дані, які йому надало ознайомлене джерело.

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На його думку, легалізовані будуть тисячі закладів з десятками тисяч, нібито, лотерейних терміналів, які насправді - звичайні "однорукі бандити".

Пропонується, щоб у подальшому в Україні з'явився єдиний монопольний "оператор лотерей", який буде зобов'язаний "відкрити не менше 1 тис. пунктів розповсюдження лотерей" (тобто це може бути і 5 тис. залів, які за визнанням авторів законопроєкту, сьогодні існують нелегально ), зазначає Ніколов.

"Отже, "лотереї" знову роблять прикриттям для тисяч ігрових салончиків, які захопили вулиці України і продовжать безперешкодно зваблювати звичайних людей за допомогою лотоматів з продажу відеолотереї", - акцентує журналіст.

На думку Ніколова, тільки найближчими днями є єдина можливість вплинути на хід подій, адже "фракція "Слуги народу", яка працює в турборежимі, вже в перших числах жовтня може протягнути законопроєкт більшістю голосів.