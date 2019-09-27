 Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу зробить "лотереї" прикриттям для тисяч ігрових салончиків, - журналіст Ніколов

Таку думку висловив журналіст Юрій Ніколов у своєму блозі на сайті видання "Громадське", коментуючи рішення парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", передає Цензор.НЕТ.
На його думку, тисячі існуючих нині ""лотерейних мутантів", навіть тих, що існують в житлових будинках, одномоментно отримають легальний статус і продовжать прийом залежних від гри лудоманів, що програють крадені, кредитні та винесені з хати гроші.
"Автори пропонують залишити на вулицях все те розмаїття ігрової зарази, яка розплодилася після Майдану завдяки корумпованій поліції", - пише автор, посилаючись на дані, які йому надало ознайомлене джерело.
На його думку, легалізовані будуть тисячі закладів з десятками тисяч, нібито, лотерейних терміналів, які насправді - звичайні "однорукі бандити".
Пропонується, щоб у подальшому в Україні з'явився єдиний монопольний "оператор лотерей", який буде зобов'язаний "відкрити не менше 1 тис. пунктів розповсюдження лотерей" (тобто це може бути і 5 тис. залів, які за визнанням авторів законопроєкту, сьогодні існують нелегально ), зазначає Ніколов.
"Отже, "лотереї" знову роблять прикриттям для тисяч ігрових салончиків, які захопили вулиці України і продовжать безперешкодно зваблювати звичайних людей за допомогою лотоматів з продажу відеолотереї", - акцентує журналіст.
На думку Ніколова, тільки найближчими днями є єдина можливість вплинути на хід подій, адже "фракція "Слуги народу", яка працює в турборежимі, вже в перших числах жовтня може протягнути законопроєкт більшістю голосів.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі.
Відтоді як голова КНР Сі Цзіньпін вступив в 2013 році на посаду голови держави і оголосив нещадну боротьбу з корупцією, понад 250 високопоставлених чиновників були відсторонені від посади. Під дію антикорупційної кампанії потрапили представники влади всіх рівнів: від сільських чиновників до керівників загальнонаціонального рівня.Тут теж Порошенко винен?
игорка будет рентабельной,если будет на 100% принадлежать государству,но это не про нас..
типичная мусорскоя журнашлюшка)
вот именно когда легализируют то всей этой мусорско-прокурорской шобле ВСЁ и обломится - крышевать то будет некого а главное не за чем)
Он не видит СЕГОДНЯ все эти законные лотереи?
""Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков"
Какой гнев!
Какая ярость благородная!
Какая мерзость эти будущие игровые салончики по сравнению с СУЩЕСТВУЮЩИМИ СЕГОДЯ салончиками лоторей!
І не платять податки! А Чехія з їхніми 67000 одноруких бандитів отримує 1,42 мільярди євро податками. В Україні в умовах заборони гральний бізнес оцінюють в 2 мільярди євро. П'ятдесят три мільярди гривень щоб ви розуміли гуляють повз бюджету і збагачують кримінал, уявляєте як вони не хочуть легалізації? Середня зарплата журналіста в Україні 15000, і на 53 мільярди можна Цензор залити статтями про небезпеку ігор років на 100 вперед.
Нам потрібно стати ігровим хабом Європи. У нас немає розвиненої промисловості як в Німеччині, немає див природи і кілометрових пляжів з океаном, у нас низький рівень науки, ми не розробляємо передову єлектроніку. Нам нема на чому заробляти, і ігри - наш реальний шанс вирватись з злиднів майже нічого не вкладаючи.