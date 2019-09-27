 Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.
"Якщо вони хочуть закрити тему децентралізації, вони змушені це (запустити інститут префектів. - Ред.) зробити. Це законодавчо закріплені речі, питання, як вони вироблятимуть механізми контролю за людьми і грошима", - зазначила вона.
За її словами, те, що зробив колишній президент, не працювало.
"Якщо ми призначаємо без конкурсу керівника СБУ, то чому маємо інакше призначати голову ОДА? Це пряма відповідальність. Інша справа з керівниками департаментів тощо. Я розумію бажання влади пошвидше всіх замінити, але тут я проти цього, тому що ці люди мають проходити конкурс, доводити свою спроможність", - впевнена Бобровська.
Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.
А вы говорите:"много ума надо, быть депутатом"! Послушал, что зелёные несут, озвучил через недельку и БАЦ! Видите, Слуга Народу к нам прислушивается и поддерживает наши идеи, потому мы и будем голосовать за этот законопроект!
Контролировать фин потоки, должны сами общины - для этого достаточно открыть информацию по затратам и доходам для общины и заставить власть публиковать ее в открытом источнике. Все что не касается военных расходов должно быть открыто для налогоплательщиков
Если не префект, то Держаудитслужба и прокуратура раз в год!
Вот у нас централизованное водоснабжение горячей водой прекратили по желанию мэра -"насовсэм", кто за этим следить должен? Закупка мусоровозов в 1,5 раза дороже знаете как делается? Через "лизинг" (в кавычках, потому что лизинг на год - это бред) в Приватбанке. Если берёшь через эту схему, то не надо проводить тендер, ибо Приват государственный. Про мост вообще молчу. Всё нормально, только почему то 5 сотрудников горадминистрации, включая заммэра Лысенка, 13 сентября куда-то исчезли...