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 Політика України
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Все про:децентралізація (245) префекти (2) Слуга народу (315) Бобровська (1)

 Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська

Партія "Слуга народу" має ввести інститут префектів, без якого дезентралізація не буде повноцінною.

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Якщо вони хочуть закрити тему децентралізації, вони змушені це (запустити інститут префектів. - Ред.) зробити. Це законодавчо закріплені речі, питання, як вони вироблятимуть механізми контролю за людьми і грошима", - зазначила вона.

За її словами, те, що зробив колишній президент, не працювало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не в опозиції до "Слуги народу", - нардеп Бобровська

"Якщо ми призначаємо без конкурсу керівника СБУ, то чому маємо інакше призначати голову ОДА? Це пряма відповідальність. Інша справа з керівниками департаментів тощо. Я розумію бажання влади пошвидше всіх замінити, але тут я проти цього, тому що ці люди мають проходити конкурс, доводити свою спроможність", - впевнена Бобровська.

Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150789
 
 
 Топ коментарі
 
Выбросьте Гепу на выборах, и дело с концом!
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Не всех заменили.Светличная в Харькове осталась.Гепу никто и пальцем не трогает.Не надо гнать пургу,мадам.
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Он сам уходит.Сказал,что больше избираться не будет,но преемника готовит.
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Тайны Мадридского двора. По совету Бени гепа очень помог прокатить ОПЗЖ,забрав ,минимум 2 ,8 % голосов.,да и Шарий тоже.То есть - полезные идиоты.А от города Гепа протежировал всякую шваль на мажоритарке( своих) Ни один не прошёл.Только Фельдман умудрился,но он с гепой в контрах.Следующий мэр будет от СН.И в Киеве ,Днепре,Одессе -тоже.Если Зе не наделает больших глупостев..Львов -упоротый,тому вести нищенскую жизнь.
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ну какой же институт без смотрящих. все верно.
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Ну как бы да, но им даже стаж не идет, а люди то работают, обидно же
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Виталя с Борей у шоци!!! Нахрена такое мэрство!? Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська - Цензор.НЕТ 1308
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Прикольно, что вакарчуки уже не первый раз озвучивают инициативы зелёных.
А вы говорите:"много ума надо, быть депутатом"! Послушал, что зелёные несут, озвучил через недельку и БАЦ! Видите, Слуга Народу к нам прислушивается и поддерживает наши идеи, потому мы и будем голосовать за этот законопроект! Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська - Цензор.НЕТ 6999
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Они озвучивали свою официальную позицию по поводу голосований. Она звучит примерно так: Вне зависимости от недоделок законопроектов, если его идея положительная, то мы типа за него за него голосуем, потому что голосование в 1 чтении это голосование за саму идею, а вот остальные чтения мы типа смотрим уже на конкретное содержание и недочеты....
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Префекты это по сути переименованные "губернаторы", а по факту смотрящие за фин потоками, которые должны направляться в нужное царю русло, а вовсе не туда куда нужно общине.
Контролировать фин потоки, должны сами общины - для этого достаточно открыть информацию по затратам и доходам для общины и заставить власть публиковать ее в открытом источнике. Все что не касается военных расходов должно быть открыто для налогоплательщиков
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Ага. Они тебе напубликуют..., как наш Боря: "Я вас на х#ю вертел, люмпены и симулякры!"
Если не префект, то Держаудитслужба и прокуратура раз в год!

Вот у нас централизованное водоснабжение горячей водой прекратили по желанию мэра -"насовсэм", кто за этим следить должен? Закупка мусоровозов в 1,5 раза дороже знаете как делается? Через "лизинг" (в кавычках, потому что лизинг на год - это бред) в Приватбанке. Если берёшь через эту схему, то не надо проводить тендер, ибо Приват государственный. Про мост вообще молчу. Всё нормально, только почему то 5 сотрудников горадминистрации, включая заммэра Лысенка, 13 сентября куда-то исчезли...
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Сколько лет надо на децентрализацию? Барыга типа проводил ее 5 лет! Хотя, можно было и в 2 года уложиться!
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