 Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Якщо вони хочуть закрити тему децентралізації, вони змушені це (запустити інститут префектів. - Ред.) зробити. Це законодавчо закріплені речі, питання, як вони вироблятимуть механізми контролю за людьми і грошима", - зазначила вона.

За її словами, те, що зробив колишній президент, не працювало.

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"Якщо ми призначаємо без конкурсу керівника СБУ, то чому маємо інакше призначати голову ОДА? Це пряма відповідальність. Інша справа з керівниками департаментів тощо. Я розумію бажання влади пошвидше всіх замінити, але тут я проти цього, тому що ці люди мають проходити конкурс, доводити свою спроможність", - впевнена Бобровська.

Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.