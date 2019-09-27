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 Політика України
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Все про:МВФ (575) Ніколайчук (1)

 "Робота йде, все за планом", - заступник голови Мінекономрозвитку Ніколайчук про узгодження нової програми з МВФ

Уряд зберігає очікування щодо узгодження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця цього року, підтвердив журналістам заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.

"Так", - відповів Ніколайчук на відповідне запитання "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю на Ukrainian Financial Forum, організованому ICU, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заява місії МВФ була очікуваною. "Робота йде, все за планом, на технічному рівні консультації тривають", - додав Ніколайчук.

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Як повідомлялося, місія МВФ узялась до обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію найближчими тижнями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150785
 
 
 Топ коментарі
 
послушал я этого бобика немного в прямом эфире.

через год года Украина должна выплатить держателям ОГВЗ примерно 140 млрд грн и (тадам) еще 45 млрд обойдется "обслуживание этих облигаций" проще говоря - проценты по этим облигациям. но, говорит, ничего страшного, это составит примерно половину того что мы хотим взять в долг для покрытия дефицита бюджета.

успокоил бля
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план курили все начиная с Зе. Зебилы , имели бы хоть минимальное кол-во мозгов, вкурили всю фуфловость Зе разводов. "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 2433 "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 9569
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план курили все начиная с Зе. Зебилы , имели бы хоть минимальное кол-во мозгов, вкурили всю фуфловость Зе разводов. "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 9569
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послушал я этого бобика немного в прямом эфире.

через год года Украина должна выплатить держателям ОГВЗ примерно 140 млрд грн и (тадам) еще 45 млрд обойдется "обслуживание этих облигаций" проще говоря - проценты по этим облигациям. но, говорит, ничего страшного, это составит примерно половину того что мы хотим взять в долг для покрытия дефицита бюджета.

успокоил ***
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Все по плану да по плану...
Когда ж вас отпустит?
Может, курить пора перестать?
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От відверт списдів і раденький що дурненький!
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