 Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження від 25 вересня 2019 оприлюднено на сайті уряду.
В супутніх розпорядженню документах зазначається, що новому главі "Укравтодору" пропонується: посадовий оклад 24 тис. грн, надбавки до окладу за ранг, а також доплати і премії відповідно до ст.52 закону "Про державну службу". Термін призначення - п'ять років.
Кваліфікаційні вимоги до кандидата: освіта зі ступенем не нижче магістра, досвід роботи - від семи років, стаж роботи в держорганах на посадах категорій А чи Б або ж досвід роботи на посадах у сфері дорожнього господарства, або мати досвід реформування чи управління змінами в великих організаціях. Кандидат має вільно володіти українською мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).
Документи від претендентів на посаду керівника "Укравтодору" приймаються до 18:00 10 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").
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Источник:https://censor.net.ua/n3150782
А можно ещё и фотографию увидеть - на кого должен быть похож претендент?