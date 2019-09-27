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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3152) конкурс (487) Укравтодор (177)

 Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Кабінет міністрів оголосив з 27 вересня конкурсний відбір на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження від 25 вересня 2019 оприлюднено на сайті уряду.

В супутніх розпорядженню документах зазначається, що новому главі "Укравтодору" пропонується: посадовий оклад 24 тис. грн, надбавки до окладу за ранг, а також доплати і премії відповідно до ст.52 закону "Про державну службу". Термін призначення - п'ять років.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: освіта зі ступенем не нижче магістра, досвід роботи - від семи років, стаж роботи в держорганах на посадах категорій А чи Б або ж досвід роботи на посадах у сфері дорожнього господарства, або мати досвід реформування чи управління змінами в великих організаціях. Кандидат має вільно володіти українською мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

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Документи від претендентів на посаду керівника "Укравтодору" приймаються до 18:00 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150782
 
 
 Топ коментарі
 
Как всегда зебил не соврал , конкурс есть , правда только для друзей зебила с квартала , людей Авакова и людей Коломойского
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понёсся конкурс по кочкам!
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вон сепара в Запорожье приняли, можно ему предложить! классово свой!
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Как всегда зебил не соврал , конкурс есть , правда только для друзей зебила с квартала , людей Авакова и людей Коломойского
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Старшого по распилу увеличенного бюджета на дороги. Вот "строил" Гройсман, но которых никто не видит.
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вон сепара в Запорожье приняли, можно ему предложить! классово свой!
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Квалификационные требования к кандидату: образование со степенью не ниже магистра, опыт работы - от семи лет, стаж работы в госорганах на должностях категорий А или Б либо же опыт работы на должностях в сфере дорожного хозяйства, или иметь опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Кандидат должен свободно владеть украинским языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).
Источник:https://censor.net.ua/n3150782

А можно ещё и фотографию увидеть - на кого должен быть похож претендент?
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куда пісать Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору" - Цензор.НЕТ 4049 мой сасєд міхаличь с нашєй зє каманди хочєт так жє на старасті лєт нармальна пажіть
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