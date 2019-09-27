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 Політика України
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Все про:Міністерство соціальної політики (341) Юлія Соколовська (4)

 Завдання Мінсоцполітики не тільки здійснювати виплати, а й розвивати соціальні послуги, - міністерка Соколовська

Міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська вважає, що функція відомства полягає не тільки в здійсненні виплат, а й у розвитку соціальних послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мені дуже часто пишуть у фейсбук, що я очолила соцзабез. Можливо, я і очолила соцзабез, але я не хочу, щоб це так було після мене. Наша функція, як Міністерства соціальної політики, не тільки здійснювати виплати, наше завдання - розвивати соціальні послуги", - зазначила Соколовська.

На її думку, в минулому уряді основний акцент роботи Міністерства соціальної політики був спрямований на трудові відносини, зайнятість, підвищення мінімальної зарплати, на єдиний соціальний внесок, наповнення бюджету Пенсійного фонду, перевірки підприємств, які не оформлюють своїх працівників.

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"Під час формування нового уряду ми домовилися про інший формат і функції міністерств. З нашого міністерства функція трудових відносин та зайнятості переходить до Міністерства економічного розвитку. На цьому етапі розвитку нашої країни ми з колегами, в тому числі з Тимофієм Миловановим, вирішили, що це економічне питання - виводити з тіні робочі місця і зарплати, і це все має бути в комплексі з економічною політикою. У мене зараз інший акцент, а саме - на соціальні послуги, на виплати, які здійснює уряд, і превенції", - заявила Соколовська.

За словами міністерки, зараз триває робота над тим, щоб відійти від фінансування інтернатів, а перейти на допомогу родині, щоб дитина залишалася в сім'ї.

"Крім того, я б дуже хотіла, щоб ми з наступного року ввели більш серйозний інститут фахівців соціальної роботи, щоб це реально були люди, які приходять у сім'ї і знають їхні проблеми, а також можуть адекватно оцінити стан сім'ї і порадити, яку допомогу може надати держава чи місцеві органи", - додала вона.

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Серед іншого, за словами Соколовської, необхідно переглянути допомогу з догляду за людьми з інвалідністю.

"Знову ж таки, для мене дивно, коли жінка три роки в декреті отримує по 860 грн на місяць, напевно, це теж має сенс переглядати", - вважає міністерка.

Одним із завдань на наступний рік Соколовська ставить створення інформаційних систем і реєстрів Мінсоцполітики, "щоб знати, як ми можемо допомагати сім'ям грошима".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150780
 
 
 Топ коментарі
 
Какая отвратитєльная єврейская рожа!
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И где их таких полезных идиотов набирают?! Пипец просто.
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Созерцая "слуг народа", народ наконец узнает, как выглядят евреи и прийдет к единственно возможному выводу: Порошенко таки не еврей! Задача Минсоцполитики не только делать выплаты, но и развивать социальные услуги, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 3918
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И где их таких полезных идиотов набирают?! Пипец просто.
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Не знаю де, але в Трускавці вона влітку напевно була.
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Созерцая "слуг народа", народ наконец узнает, как выглядят евреи и прийдет к единственно возможному выводу: Порошенко таки не еврей!
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Если бы снимали римейк фильма Тупой и ещё Тупее...кастинг проводить не надо. Бери скопом из КабМина и Рады персонажей.
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"Опять же, для меня странно, когда женщина три года в декрете получает по 860 грн в месяц, наверное, это тоже имеет смысл пересматривать", - считает министр.

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НА РАССЧЕТЕ СУБСИДИЙ НАМАХИВАЮТ!!!

ЛЮДИ НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПРОВЕРЯТЬ РАСЧЕТЫ СВОЕЙ СУБСИДИИ

ТЕМ БОЛЕЕ ДЛЯ ЭТОГО СЕЙЧАС ЕСТЬ ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ, ХОТЯ ТОЧНЕЕ БУДЕТ КОНЕЧНО ВРУЧНУЮ

ВСЕ НАЧИСЛЕНИЯ СВЕРХ СУММЫ ИДУТ В КАРМАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ.
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Ви з виплатами вже впорались та перейшли до "Не только", чи як?
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Где выплаты пострадавшим во время аварии на ЧАЭС в 1986?Почему в одной области выплаты есть ,а где я живу в моей области выплат нету,звонил узнавал сказали нету финансирования,но как так в одни области финансирование есть а в другие области Украины нету,это чё за бардак?При порохе такого дурдома не было.Да можете их вообще отменить это не выплата это подачка 200 грн. а у меня щитовидная железа увеличена и как то по х... государству на это.Меньше нас простых людей лучше для Вас ...одни маты уроды.
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