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 Політика України
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Все про:Бандера (99) Сталін (73) декомунізація (259) Бородянський Володимир (11)

 Зняти Леніна - це найлегший шлях, - Бородянський про декомунізацію

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що він позитивно ставиться до декомунізації, але виступає за те, щоб називати речі своїми іменами.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Бородянський заявив, що він не буде ініціювати зміни в закон про декомунізацію, як і в закон про мову.

"Моє ставлення (до декомунізації. - Ред.) взагалі позитивне, але завжди є "але". Давайте так: я за те, щоб ми називали речі своїми іменами. В нашій історії були жахливі сторінки і добрі сторінки. І той режим, який був 70 років на нашій території, призвів до великих втрат. І призвів до здобутків, теж не можна цього заперечувати. Але найстрашніше, що він призвів до втрат інтелектуальних, ментальних і жахливих фізичних, людських втрат. Якщо ми знімаємо пам'ятники, це не міняє свідомість. На мій погляд, це найлегший шлях, який ми обрали - закрити зірку, зняти Леніна. А от свідомість і проблеми, які виникають, ті всі суперечки - це ж через свідомість. Ми взагалі не провели цю дискусію, не з'ясували, що з нами відбувалось, і не сказали: дивіться, така у нас була історія. Вони - не герої наші, і ми не будемо називати їхніми іменами площі й вулиці", - заявив Бородянський.

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"Дивіться, є неоднозначна постать (Бандери. - Ред.) у суспільстві. Це ж наша спільна історія. Вона ще болить у багатьох людей. І для того, щоб приймати рішення про назви, не-назви, героїзацію, не-героїзацію, ми повинні усвідомити, що у нас в історії були різні періоди. Бандера боровся за своє бачення незалежності України? Боровся, це правда. Він був білий? Чорний? Якого кольору він був? Ми ж розуміємо, що у ньому є неоднозначність... Його по-різному сприймають у Львові і Харкові, наприклад... Сталін - злочинець. Це факт. Бандера боровся за незалежність України в той спосіб, як він бачив боротьбу. Він вибрав той варіант боротьби, який він вважав правильним. Зовсім інша історія - це Сталін. У нього був інший вибір, інший контекст, він просто знищував свій народ… Скажімо так, я би повернувся до питань перейменування після певних етапів загальнонаціонального осмислення. Вся ця тема не до кінця осмислена, тому в одній частині України вона викликає спротив, а в іншій - схвалення. Нам би переосмислити це все. Не сьогодні, а років десять-двадцять тому", - додав міністр.

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"Я вважаю, що нам необхідні серіали, фільми, театральні постановки, які переосмислюють цей час - з різних боків. Не робіть з нього білого чи чорного. Зробіть, як було, щоб ми могли побачити, щоб ми через емоцію зрозуміли той контекст, у якому люди жили, приймали рішення, які б не були ці рішення", - резюмував Бородянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150776
 
 
 Топ коментарі
 
С 1998 года - коммерческий директор газеты Московский комсомолец в Украине.С 2000 года - руководитель отдела по управлению медиа-активами Альфа-банка. Отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине.успокойтесь!видно и по лицу,и по биографии,что тов.Бородянский будет отстаивать Украину до последнего..
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зняти Леніна - це початок
тепер - змити зелену дрисню
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Неоднозначною постать Бандери є тільки для таких малоросів як ти, дебіл мінкультовський.
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можеш пояснити коротко суть цього празніка? І як воно з другою заповіддю співвідносиця?
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друга заповідь складна...верніше її перша частина (часто згадуєма - не сотвори себе кумира!) легко пояснюється.. а от далі...
я не теософ, не настільки обізнаний або фанатично віруючий, щоби щось посміти тлумачити..
мені бабуся казали в цей день нічого нового не можна затівати і двері щільніше закривати (щоби гади і гадюки в дім не попали)
а що Ви хотіли почути? дійсно про свято...чи так... присоромити мене?

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нє, присоромити тебе навіть гадки не мав!!! Якби, трохи знайомий - ставлюсь до тебе з симпатією. Просто цей празнік мені непонятний - фетішізація знаряддя тортур. І придумане свято в епоху державного християнства, ніяким чином із життям Ісуса чи Божої Матері не пов'язано. Це свято в парадигмі почітанія всяких мощєй та "риліквій". Знайти через триста років оригінальне дерев'яне розпяття та цвяхи (від них геть ржавчини не повинно було залишитись в землі) - це явно фейк. Хотів почути шось переконливе на користь свята
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вибачаюсь!
ні... нічого переконливого не наведу...
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Взагалі ці питання також потрібно виносити на всенародний референдум.
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ага, старі пердуни із засратими місками восстановят справєдлівость - назад в сесесер
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Ну і молоді недолугі сцикунчики аж ніяк не збудують нічого путнього.
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То мертвечуківець. Він знає, про що пише. В них всі результати вже прораховані. ФСБшниками.
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шо воно писдить убоге...вокзал чумадан казлостан!
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Бородянський бачить світлі сторони у російській окупації України 1921 - 1991 років, коли росіянами знищувалося в Україні все українське з українцями включно?? Бородянський за дерусифікацію України? Бородянський за створення національної держави українців, як реалізацію права української нації на самовизначення?
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нє, воно по опрєдєлєнію плєсєнь Зє!льоная - найвищі цінності - Лєнін і сесесер. Бандери цинічні
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ленин - как политическая проститутка? оригинально!
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Телепню ! Боже ,пишеться з великої літери ! А ти пишеш сам як дрисня ! Дайош опарасєнка в зад🐷! Тьфу пля !😈
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Но зарплату министра и все плюшки к должности ты хочешь получать сегодня, а не через лет 10-20. Или подождешь и переосмыслишь?
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коли розпочалося"світле" серьсерь розпався і зник бо концтабір може тримаатися лише на розстрілах та брехні
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зняти Леніна - це початок
тепер - змити зелену дрисню
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якшо це саме льогке, то нада сдєлать хотя би ето! А то Жукова опять водрузілі
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такое впечатление, что Зеля в правительство собрал все дерьмо кацапское.
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С 1998 года - коммерческий директор газеты Московский комсомолец в Украине.С 2000 года - руководитель отдела по управлению медиа-активами Альфа-банка. Отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине.успокойтесь!видно и по лицу,и по биографии,что тов.Бородянский будет отстаивать Украину до последнего..
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Неоднозначною постать Бандери є тільки для таких малоросів як ти, дебіл мінкультовський.
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для всіх антиукраїнських падонків і наволочі
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для польських нациків-оккупанитів які мріють "повернути" Львів.
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блR! йа не дочитав - оказуєця це лайно сміло про Степана Бандеру вякати!!! Ну, Степан Андрійович - то однозначний індикатор кацапізму - якшо хоть тінь сомнєній, то воно падло прокапське!!!
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воно чуже - кацапське, чи ляшське, чи йюдейське - у них свої інтірєси і свої герої
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а что делать с заробитчанами , кто в польшу ездит, к падлам кацапским?
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враховувати шо на чужині, але дбати за своє
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цікаво,де він тут "світле" побачив?
Зняти Леніна - це найлегший шлях, - Бородянський про декомунізацію - Цензор.НЕТ 3085

ще одна ілюстрація на тему "зірки ленінна"
Зняти Леніна - це найлегший шлях, - Бородянський про декомунізацію - Цензор.НЕТ 1985
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Тож воно неграмотне. Видно в Трускавці вони це не проходили.
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А ты знаешь откуда эти рисунки взялись, любезный?
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Якби свідомість українців не була понівечена совєтчіною, Бородянський разом із Зеленським не опинився би у владі.
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совєтчіною - слово-ширма та слово-паразит. російщиною.
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Совєтчина - слово, яке має негативне забарвлення і означає суспільний устрій Совєтського союзу. Слово "Радянський", як ви розумієте, тут викоритстовувати не можна. Що ж до вашої пропозиції, то в цьому контексті мова йде саме про совєтський період, позаяк свідомість українців до того періоду все ж була інакшою. Накінець, якби я хотів вказати на географічне положення чи на державний устрій, я би радше написав московщиною.
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Папуасы должны чего-нибудь ритуально разбить, свалить, сжечь. Это не прихоть, а необходимость.
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слепить петуха из говна, хавануть блинов с лопаты, ******** Крым и засунуть себе в жопу, коцапы ****.
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Та нормально, почали з Бланка, закінчимо Бородянськими...
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Это чучело считает, что были какие-то достижения в советский период...
Совок отмороженный.
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Давай достижения после 91 года перечисли?
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По любому показателю огромный минус. В 91 году в Украине население 52 млн., ВВП второй в Европе. ВТОРОЙ КАРЛ.
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