 Зняти Леніна - це найлегший шлях, - Бородянський про декомунізацію

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Бородянський заявив, що він не буде ініціювати зміни в закон про декомунізацію, як і в закон про мову.

"Моє ставлення (до декомунізації. - Ред.) взагалі позитивне, але завжди є "але". Давайте так: я за те, щоб ми називали речі своїми іменами. В нашій історії були жахливі сторінки і добрі сторінки. І той режим, який був 70 років на нашій території, призвів до великих втрат. І призвів до здобутків, теж не можна цього заперечувати. Але найстрашніше, що він призвів до втрат інтелектуальних, ментальних і жахливих фізичних, людських втрат. Якщо ми знімаємо пам'ятники, це не міняє свідомість. На мій погляд, це найлегший шлях, який ми обрали - закрити зірку, зняти Леніна. А от свідомість і проблеми, які виникають, ті всі суперечки - це ж через свідомість. Ми взагалі не провели цю дискусію, не з'ясували, що з нами відбувалось, і не сказали: дивіться, така у нас була історія. Вони - не герої наші, і ми не будемо називати їхніми іменами площі й вулиці", - заявив Бородянський.

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"Дивіться, є неоднозначна постать (Бандери. - Ред.) у суспільстві. Це ж наша спільна історія. Вона ще болить у багатьох людей. І для того, щоб приймати рішення про назви, не-назви, героїзацію, не-героїзацію, ми повинні усвідомити, що у нас в історії були різні періоди. Бандера боровся за своє бачення незалежності України? Боровся, це правда. Він був білий? Чорний? Якого кольору він був? Ми ж розуміємо, що у ньому є неоднозначність... Його по-різному сприймають у Львові і Харкові, наприклад... Сталін - злочинець. Це факт. Бандера боровся за незалежність України в той спосіб, як він бачив боротьбу. Він вибрав той варіант боротьби, який він вважав правильним. Зовсім інша історія - це Сталін. У нього був інший вибір, інший контекст, він просто знищував свій народ… Скажімо так, я би повернувся до питань перейменування після певних етапів загальнонаціонального осмислення. Вся ця тема не до кінця осмислена, тому в одній частині України вона викликає спротив, а в іншій - схвалення. Нам би переосмислити це все. Не сьогодні, а років десять-двадцять тому", - додав міністр.

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"Я вважаю, що нам необхідні серіали, фільми, театральні постановки, які переосмислюють цей час - з різних боків. Не робіть з нього білого чи чорного. Зробіть, як було, щоб ми могли побачити, щоб ми через емоцію зрозуміли той контекст, у якому люди жили, приймали рішення, які б не були ці рішення", - резюмував Бородянський.