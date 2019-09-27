 Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Урок для тих, у кого є чесність. Ніколи не пред'являйте обвинувачення на підставі чуток. Я не зробив цього, коли були представлені факти незаконного впливу України на виборах 2016 року. Я отримав прямі свідчення, відеокасети і компрометуючі документи, що підтверджують це. Дивіться і чекайте!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яка дошкуляла Трампу протягом останніх двох з половиною років.

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