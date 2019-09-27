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Все про:вибори (4520) США (5509) Джуліані (31)

 Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обіцяє подати відомості, відео та документи, які доводять незаконний вплив України на вибори США в 2016 році.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Урок для тих, у кого є чесність. Ніколи не пред'являйте обвинувачення на підставі чуток. Я не зробив цього, коли були представлені факти незаконного впливу України на виборах 2016 року. Я отримав прямі свідчення, відеокасети і компрометуючі документи, що підтверджують це. Дивіться і чекайте!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яка  дошкуляла Трампу протягом останніх двох з половиною років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні в вибори 2016 року в США, - Джуліані. ВIДЕО

Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150773
 
 
 Топ коментарі
 
А якщо це не Пєтя, то обіцяєш вчинити як Чечетов?
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Отлично! Раскроется роль Пети во всем этом ))
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Судя по порохнявым выхлопам на этой ветке, истерика как раз у педротов, вроде тебя, это же не Зеля в 16 -м году поддержал Клинтоншу или ты даже об этом не в курсе?
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Мне начхать кто, где ,кого поддержал . Это уже не важно . Ответ будет держать зюзя , в любом случае . Ты меньше тут рассуждай , а лучше закатывай рукава , ватка , и отмывай своё зе от дерьма , в которое он вляпался .!! Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США - Цензор.НЕТ 6270 .
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Не смеши меня, ватан, обосрался потрох, но мне отмывать Зелю?))
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А где ты истерику у меня увидел? Как раз истерит здесь порохоскот. По поводу, и без повода.
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При чем тут вообще Порошенко и кому и зачем выкручиваться?
Джулиани имеет в виду Сирожу Лещенко с его амбарной книгой, из-за которой влетел Манафорт.
Он же уже об этом говорил.
Порошенко у него нет претензий, а Сирожа никогда порохоботом не был.
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виеокассеты? в 2019 году? Он это серьезно? Как по мне то это холостой пердеж от Джулиани, с целью нейтрализовать эффект намеков Трампа на сына Байдена в звонке клоуну. В итоге Трамп победил и стало быть никакое вмешательство не сыглало ключевой роли в выборах
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не важно сыграло роль или нет. Сама попытка вмешательства - вот это и есть прецедент.
и да, video tapes - видеокассета, или если точно видео-ленты, или как еще называют - видеозаписи, записи на носитель.
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Манафорт получал в Украине десятки миллионов долларов и не платил с них налоги. Это федеральное преступление за что и получил срок в США. Поэтому Украина предоставила а не слила информацию. А если Манафорт хороший парень то и Янукович для них скоро не плох станет. Манафорт посоветовал и организовал компанию и заключение Тимошенко. Учитывая все это и симпатии Трампа к ***** теперь тут разберись чем для Украины это все пахнет. И Зе не производит впечатления интеллектуала. Один задор
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А Зелечка думал, что Трамп скушает хамское "я тебе ничего не должен"?
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как там блеет свиносоя? при зеленском такого не было?
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Похоже что этот адвокат доит Трампа на деньги, также как Порошенко доят его политологи.
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Хотілося б подивиться на докази, які викладе Джуліані.
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Да уж, долго будем выкашливать правление порохосвина! Эта тварь наделала делов.
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Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США - Цензор.НЕТ 7836
Джулі відміває свого шефа. А рассєя, як би і не залазила в вибори 2016 року, да, Джуліано?
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Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта
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Нипазволим! Зелебобы, на защиту Трампа рассчитайсь!
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Коля, забери вже, нарешті, свого диктофона з-під президентського дивана!!! "Касети..." блін...
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Дебилоид,эта вся грязь была при жирном борове
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Дивлячись як Трамп хвалив Луцика, посадят бородату бабу.
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