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 Економіка
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Все про:Коломойський (585) інвестори (42)

 Інвестори бачать певний ризик у впливі Коломойського, який не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, США і ЄС, - директор Dragon Capital Фіала

Інвестори вважають вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на президента і парламент – ризиком.

Про це гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав в інтерв'ю проекту KRYM. За його словами, ситуація в Україні зараз виглядає краще, ніж півроку тому. Зокрема, інвестори побоювалися зміни геополітичного курсу України, але цього не сталося. Крім того, перші призначення нової команди виявилися "не гірше, ніж щось, що було за попередньої влади", пише Обозреватель, передає Цензор.НЕТ.

Звичайно, є таке легке відчуття, що деякі помилки попередників президент Зеленський повторює - іноді, як і Порошенко, запрошує людей, які лояльні, контрольовані, а не людей, які найсильніші професіонали. Це, на жаль, повторюється, але не до такої міри, як у Порошенка", – сказав Фіала.

Коментуючи заяву Коломойського, що він хоче отримати $2 млрд компенсації за Приватбанк, Фіала відзначив, що це завадить намірам Зеленського провести деолігархізацію: "Якщо ти укладаєш якусь угоду, даєш знижку олігархові, який тебе підтримував на виборах, то як ти потім хочеш всіх інших олігархів змусити платити податки, не лобіювати свої інтереси, відмовитися від свого монопольного впливу, не виводити прибуток в офшори і так далі".

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На його думку, у впливі Коломойського інвестори бачать певний ризик. Він підкреслив, що бізнесмен не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, Штатами і Євросоюзом, так як вважає, що вони змусили Україну націоналізувати Приватбанк або підтримали країну в цьому питанні.

"Єдиний шанс в України повернути ці $5,5 млрд – це, напевно, на підставі тих кейсів, які зараз є в Англії і США, тому що українські правоохоронці особливо цим кейсом не займаються. І на українські суди надії ніякої немає", – додав Фіала.

На його думку, Коломойський спробує домогтися якогось компромісу по Приватбанку.

"Я так зрозумів, що прем'єр-міністр на [головна] YES це не просто так озвучив. Це я і від інших джерел чув, що там десь переговори йдуть і що Коломойський зацікавлений до кінця року або найближчим часом досягти якогось рішення і що в периметр цієї угоди може входити як Приватбанк, так і Укрнафта. Подивимося. Якщо буде якийсь платіж з боку держави Коломойському у випадку з Приватбанком - це, мені здається, буде такий дуже яскраве червоне світло для інвесторів і для міжнародних фінансових організацій ", - сказав він.

Фото: biz.liga.net

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150772
 
   
 Топ коментарі
 
Прямо интересно, за четыре месяца правления шута в Украину пришел хоть один инвестор, и если хоть один пришел, то откуда?
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я вас умоляю! зачем эти сомнения? )))))
деолигархизация пройдет исключительно по правилам коломойского))) (кто музыку оплатил тот ЗЕдевушку и...танцует)
т.е. никаких олигархов кроме него (ну и еще пара-тройка...тех, кто в пояс поклонится или мешать не будет)
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Согласен. Фиала, естественно, не один там такой.
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да нет же, он прямо сказал шо липецкий то полное дерьмо было - Это, к сожалению, повторяется, но не до такой степени, как у ПорошенкоИсточник: https://censor.net.ua/n3150772
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Ну да, ну да: "Если ты заключаешь какую-то сделку, даешь скидку олигарху, который тебя поддерживал на выборах" Источник: https://censor.net.ua/n3150772 Інвестори бачать певний ризик у впливі Коломойського, який не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, США і ЄС, - директор Dragon Capital Фіала - Цензор.НЕТ 8838
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сегодня стоить напомнить, что Беня - плохой, а ахметов, пинчук, новинский и пр. - хорошие.
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ну да. хотя медведчук номинально - не олигарх, просто сидит в х.йловской кормушке.
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Инвесторы крахоборы,ничего не производят-только на процентах живут.
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Можете взяти гроші в іншому місці.
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в зеленских офшорах низя. то стратегический запас на случай быстрого с********* на Ростов.
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Прямо интересно, за четыре месяца правления шута в Украину пришел хоть один инвестор, и если хоть один пришел, то откуда?
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Починають неквапом збирати свої інвестиції . Арселор , Тобако .
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прям интересно доллар сегоня 150 или таки 100 ??? не подскажешь срань липецкая ???
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доллар дешевеет потому что ввозятся и вводятся огромные деньги, беня готовится к скупке по дешевке украинской земли, сепарок
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я вас умоляю! зачем эти сомнения? )))))
деолигархизация пройдет исключительно по правилам коломойского))) (кто музыку оплатил тот ЗЕдевушку и...танцует)
т.е. никаких олигархов кроме него (ну и еще пара-тройка...тех, кто в пояс поклонится или мешать не будет)
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короче нам не нужны их грязные деньги...
Наш Народный Президент Владимир Александрович никогда не сдаст своих друзей по требованию западных шантажистов....- потому что он настоящий мужик...
Кстати.., Владимир Путин никогда не позволил бы себе такого хамства...
Так что есть у нас варианты...
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А в реальності Україні така "співпраця" йде на користь?!
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Звісно, набагато краще "співпраця" з кацапстаном, так?
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А чому б і ні?
Промисловці і сільгоспвиробники - обома руками за.
Від нормальних відносин з Росією було набагато більше користі аніж від цієї угоди про асоціацію.
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Скидай штани, нагинайся і готуйся до співпраці, зубожіл-міжнародник.
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А номальні відносини - це які? Голодомори та війни?

Ти з секта мертвечука? ПНХ.
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Надеюсь, что у нас появятся нормальные правоохранительные органы и суды, и этот международный аферист отправится отправится дальше искать счастья по миру, прихватив с собой своих шестёрок.
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Точнее так: куда же беня денется пока преЗЕдент у корыта
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Банда Авакова захватила власть пока Зеленский в США

https://www.youtube.com/watch?v=jOZJwgVnw7M
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Зеленский ничем не отличается от Порошенко - мнение Сентябрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Інвестори бачать певний ризик у впливі Коломойського, який не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, США і ЄС, - директор Dragon Capital Фіала - Цензор.НЕТ 567Большинству мыслящих людей уже стало абсолютно очевидно, что у Зеленского нет мотивации начать преследовать крупных коррупционеров режима Порошенко. Вчера это признал и » главный обвинитель» предыдущего режима Андрей Портнов.
Такие соображения озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Вот его цитата:
» ..власть абсолютно бездействует в уголовных производствах против функционеров предыдущего политического режима«.
- Почему до сих пор не арестован Пашинский? Портнов обратился к новому генпрокурору
Еще раз: «Абсолютно бездействует!»
То, что именно так все и произойдет, что Портнов неизбежно упрется в стену, что Рябошапка повторит путь Луценко, что никто никуда не сядет, я писал неоднократно. Это было понятно после того, как Зеленский переназначил Авакова.
Свой прогноз я делал на основании изучения психологического портрета Зеленского. Объективный психологический анализ показывал, что, принимая решение баллотироваться в президенты, Зеленский преследовал цели поиска личной власти, славы, самоутверждения, народной любви и обожания, вхождения в мировую элиту.
В этом нет ничего плохого. Это обычные мотивы тех, кто стремится в политику. Но это мотивы довольно низменные. Это, если можно так выразиться, мотивы первичного порядка. Политик с такими мотивами главным образом сосредотачивает свои усилия на удержание личной власти. Такие же мотивы были и у Порошенко. Правда, у него еще присутствовал и сильный коррупционный мотив, который у Зеленского пока не просматривается. Пока не просматривается, но, увы, он волне может присутствовать где то в уголках души. Поживем- увидим.
К сожалению, реально у Зеленского не было мотивов более высокого уровня. Таких как желание провести необходимые реформы, начать борьбу с коррупцией, провести реальную деолигархизацию, и т.д. Зеленский много делал деклараций на эту тему, но это все была обычная игра, пустая фразеология. И в этом отношении, как игрок, как циник и лицемер, как демагог, делающий пустые обещания, Зеленский , по существу, ничем не отличается от Порошенко, что многие уже заметили и остроумно это изобразили в сатирическом фото-коллаже.
Проведение реформ, борьба с коррупцией, деолигархизация, установление мира на Донбассе, подавление радикалов требуют наличие у Зеленского мотиваций совершенного другого уровня. Это мотивации понимания своей высшей миссии, которую он должен исполнить любой ценой.
Такая высшая мотивация подразумевает выход из зоны комфорта и пребывание в постоянной борьбе за свои идеалы.
Но у Зеленского нет идеалов, нет высшей миссии, нет соответствующей мотивации. Поэтому он не может выйти из зоны комфорта. Он хочет сохранить зону комфорта. Он не готов вступить на путь тяжелых реформ и тяжелой борьбы, так как не имеет для этого никаких мотивов.
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Политик, не имеющий высшей миссии, всегда сосредотачивает свои усилия на банальной борьбе за личную власть. А для этого надо быть готовым:
- подавлять представительскую власть. Зеленский начал именно с этого;
- обезопасить себя. Зелеснкий протащил закон об импичменте, который фактически сделал его неприкосновенным;
- идти на беспринципные компромиссы. И Зеленский пошел на все это сразу же после инаугурации;
- преследовать оппозицию и оппозиционные СМИ. Зеленский уже вступил на это путь;
- отказаться от борьбы с коррупцией. Зеленский уже отказался от этого, что и констатировал А. Портнов.
Все социологические службы отметили, что рейтинг Зеленского пошел вниз. Это было неизбежно.
Повторяю еще раз свой прогноз, что через год поддержка Зе будет не выше 20%, после чего его можно будет списывать в политический утиль, как полное недоразумение.
***
К сожалению, все больше фактов указывают на правоту Андрея Головачева (хотя ваш покорный слуга еще оставляет некоторый шанс, что это не так).
Например, Зеленский упорно не желает избавляться от Богдана, про которого уже опубликовано множество разгромных расследований. В том числе, вчерашнее:
- Богдан летал с Азаровым в РФ накануне остановки евроинтеграции Украины и незаконно получил звание заслуженного юриста - «Схемы»
Плюс к этому - сохранение на посту предателя Майдана Авакова, недавнее назначение «политической свиньи» Антона Геращенко, назначение в Минск Кучмы и т.д.
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Портнов - великий борец за Украину))) Козломордое, еще утро а ты в драбадан
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Ну кончно Враг рода человеческого 666 по себе не судят ( еще утро а ты в драбадан) а то что каждый день зашквары то Вы это не Видите все кто то виноват пойди в зеркало посмотри умник

Напомню лозунги придет весна будем сажать прошло 100 дней пришла осень и что Ну так чем ВОва отличаеться от ПЕТи пустобрех Ой извините по Вашей Правде он не уточнил год десятилетие и столетие посадок но это будет верь товарищ взойдет заря Пленительной веры маленькая лож порождает большую
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не шуми. правда в том, что зе - это самовлюбленный попугайчик, эмблема на капоте. рулит страной богдан и его присные. кто главный в этой схеме - загадка для детей... зе придется перейти черту между олигархами и избирателями. по ходу счас он уже выбрал комфорт - он на стороне олигархов.
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бгггг... "как и Порошенко, приглашает людей, которые лояльны, контролируемы, а не людей, которые самые сильные профессионалы. Это, к сожалению, повторяется, но не до такой степени, как у Порошенко".
100%-но свои люди (кум, брат, сват, школьный товарисч) + монобольшинство трускавецких кнопкодавов.
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Пусть кто нибуть врзумительно скажет, в чем заключается влияние Коломойского, если убраить все предвыборные методичики Порошенко!?
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Опарышей, которые политвоенку оканчивали, учить - зря время терять
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Коломойский от них никак добиться не может как, когда, куда он наворованное выводил и где спрятал, а ты про влияние...
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Как-то после выборов, Коломойского стало слишком много. Интересно, почему это?
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Что-то КАЛАмойского в стало слишком много!!! - мы его точно не выбирали!
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Вот блин, какой страшный этот Беня, всех инвесторов(болтунов) распугал Інвестори бачать певний ризик у впливі Коломойського, який не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, США і ЄС, - директор Dragon Capital Фіала - Цензор.НЕТ 5966
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Тут с Коломойшей согласен. Долговое болото засасывает всё глубже и глубже.
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Коломойский - на беда. Лишь бы Пети не было. Да , зелепуты? Хуже не будет? Коломойская Зеландия
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