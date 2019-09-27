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 Політика України, За кордоном
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Все про:Слуга народу (315) Голос партія (77) Бобровська (1)

 "Голос" не в опозиції до "Слуги народу", - нардеп Бобровська

Партія "Голос" не перебуває в опозиції до президентської політсили "Слуга народу".

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Ми не заявили, що ми опозиція - ні в перший, ні на другий, ні на 25-й день. У нас була така позиція - у них є монобільшість з правами коаліції і ми до їхньої політики маємо таку позицію - там де є законопроєкти, які нам близькі, їх підтримуємо. Там, де ми не отримуємо відповіді на свої запитання - ми залишаємо всю відповідальність на монобільшості, даємо можливість бути театром одного актора. Деякі кажуть, що наша позиція - це позиція "над". Моя версія: де позиція близька - ми їх підтримуємо, в іншому випадку - ми даємо чітку і різку критику", - пояснила вона.

Читайте також: "Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150771
 
 
 Топ коментарі
 
Зе-тыпил, что - апять и до сих пор "петя всем рулит" и "петя во всем виноват"? "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 2499
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не переймайся зебіли на те й зебіли, що мізхки давно залишили їхні головні коробки "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 4582
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Над нами уже смеются. Дожились !

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».
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Голос в позе перед Пецей,это и ежу понятно
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Зе-тыпил, что - апять и до сих пор "петя всем рулит" и "петя во всем виноват"? "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 2499
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не переймайся зебіли на те й зебіли, що мізхки давно залишили їхні головні коробки "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 4582
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Та ні. Їм треба нагадувати, бо самі вони цього не розуміють.
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Голос-это и есть голос Потроха!! Не оппозиция)))) а вирус СПИДа в организме Украины!!
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Голос и ПЕС голосуют синхронно - это и слепые видят.
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"и слепые видят", что сейчас совершенно ПОФИГ как и где "голосует голос" или "голосует пес".
Страной рулят клоуны.
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Над нами уже смеются. Дожились !

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».
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Зе-тыпил, про Ляшко уже все давно забыли и только тебе он "спать не дает".
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"голос" взагалі - біля пара.. на "гальорці".............. "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 2696
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С такой позицией вас ждет судьба "самопомощи" садового
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как по мне, так это позиция "и рыбку съесть, и на костями не подавиться".
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"Моя версия: где позиция близка - мы их поддерживаем, в противном случае - мы даем четкую и резкую критику", - пояснила она."
Это и есть оппозиция.
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лизь/близь, лизь, лизь, лизь - дайте колячьку *********!....
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Звідки зкопіпащена промова презЕдента в ООН
"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя"
Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..

Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира...https://ibigdan.livejournal.com/24157025.html
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бисер перед свиньями... информация не для зебобиков, им бы пожрать да посрать...
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своей заумностью, как-то с самопомиччю переплетаются)))
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это не позиция, а Поза...
поза "сзади" нас вполне устраивает, позу сверху мы критикуем
"позиция" подразумевает какую то четкую мысль, идеологию, стратегию и дальше в том же духе, а у вас, "Голос" именно поза именно... с кодовым названием "их большинство потому что хотят пусть то и делают, а мы не причем, но сверху мы не любим...не очень любим".
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Так и "ЕС" в позе.К кому они в оппозиции,у них что разные полит направления.Да,можно не соглашаться по каким-то вопросам,но именовать себя оппозиционерами,это глупость такая же как и сброд сгрудившийся возле Пэти.
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ну во первых сказать, что "оппозиционеры - это глупость" как по мне такое себе мнение... в демократическом мире могут сразу вызвать врача
во вторых можно сколько угодно поносить Пороха, но что что, а позиция у него есть и всем она известна давно, потому и в оппозицию ушел сразу же
в третьих, называть таких людей Как Федына, Забродский сбродом....? хз... может все таки это немного более порядочные, образованые и патриотичные депутаты чем Бужанские, Тыщенки и как его...ну этот...директор мамахохоталашоу...блин не буду гуглить
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В чём конкретно их оппозиционность?
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Что это за позиция такая и чем она отличается от действующей власти?
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Ну да,как из США запахло жареной свининой,так сразу и не в опожо..пе.
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позиция партии Пороха давно известна и не меняется... ориентация страны на запад, вступление в НАТО, реформы под требования ЕС, демкратия и свобода слова, непримиримость с террористами мордора, возврат территорий, победное окончание конфликта на востоке, возврат Крыма... Армия, мова, вира если кратко
у новоизбранных все немного не так...во первых победа им не нужна, в том числе и Крым.
во вторых свертывание свободы слова и демократии точно не движут нас на запад, скорее на восток.
в третьих с агрессором они предпочитают договариваться на условиях агрессора почему то.
"лишь бы перестали стрелять"
есть ведь немного отличий прально?
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