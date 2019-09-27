 "Голос" не в опозиції до "Слуги народу", - нардеп Бобровська

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.
"Ми не заявили, що ми опозиція - ні в перший, ні на другий, ні на 25-й день. У нас була така позиція - у них є монобільшість з правами коаліції і ми до їхньої політики маємо таку позицію - там де є законопроєкти, які нам близькі, їх підтримуємо. Там, де ми не отримуємо відповіді на свої запитання - ми залишаємо всю відповідальність на монобільшості, даємо можливість бути театром одного актора. Деякі кажуть, що наша позиція - це позиція "над". Моя версія: де позиція близька - ми їх підтримуємо, в іншому випадку - ми даємо чітку і різку критику", - пояснила вона.
Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.
Страной рулят клоуны.
Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».
біля пара..на "гальорці".............. накостями не подавиться".
Это и есть оппозиция.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя"
Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..
Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира...https://ibigdan.livejournal.com/24157025.html
поза "сзади" нас вполне устраивает, позу сверху мы критикуем
"позиция" подразумевает какую то четкую мысль, идеологию, стратегию и дальше в том же духе, а у вас, "Голос" именно поза именно... с кодовым названием "их большинство потому что хотят пусть то и делают, а мы не причем, но сверху мы не любим...не очень любим".
во вторых можно сколько угодно поносить Пороха, но что что, а позиция у него есть и всем она известна давно, потому и в оппозицию ушел сразу же
в третьих, называть таких людей Как Федына, Забродский сбродом....? хз... может все таки это немного более порядочные, образованые и патриотичные депутаты чем Бужанские, Тыщенки и как его...ну этот...директор мамахохоталашоу...блин не буду гуглить
у новоизбранных все немного не так...во первых победа им не нужна, в том числе и Крым.
во вторых свертывание свободы слова и демократии точно не движут нас на запад, скорее на восток.
в третьих с агрессором они предпочитают договариваться на условиях агрессора почему то.
"лишь бы перестали стрелять"
есть ведь немного отличий прально?