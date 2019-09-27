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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:субсидія (319) Міністерство соціальної політики (341) Юлія Соколовська (4)

 Соколовська про систему субсидій: В цілому міняти нічого не будемо, але деякі речі відкоригуємо

Міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська заявляє, що відомство не має наміру змінювати систему субсидій, будуть лише відкориговані певні технічні моменти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Системно міняти нічого не будемо. Ми реально проаналізували, як система субсидій починалася і як вона трансформувалася. Ми бачимо, що, в принципі, вона працює. Зазвичай до нас звертаються люди щодо окремих моментів. Є речі, які ми хочемо відкоригувати, але це не стосується критеріїв, це стосується певних технічних речей", - повідомила Соколовська

Крім того, міністерка запевнила, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, бо в державний бюджет на 2020 рік закладено достатньо коштів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов

На запитання щодо ідеї президента України Володимира Зеленського про те, щоб люди похилого віку старші 70 років взагалі не платили за комунальні послуги, Соколовська сказала, що зараз це не розглядається. "Зараз акцент - на продовження політики субсидій", - уточнила вона.

"Ми говорили з президентом, в тому числі, і на цю тему. Президент озвучував цю ідею більш широко. У нього є бажання, щоб люди на пенсії жили гідно. Також він хоче, щоб Україна була країною, де хочеться провести старість", - констатувала міністерка.

За її словами, несплата комуналки була як ідея в процесі пошуку можливих варіантів, щоб допомогти літнім людям.

"У цьому контексті ми подивилися на систему субсидій і побачили, що в середньому сім'ї субсидіантів платять за комунальні послуги близько 10% свого доходу. Чесно, це не такі великі гроші, але вони стимулюють людей до економного використання енергоресурсів. Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить", - додала Соколовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкті держбюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх одержувачів субсидій, - Соколовська

Як повідомлялося, в серпні представник президента України в уряді Андрій Герус заявляв, що для забезпечення незахищених верств населення субсидіями Кабінету міністрів необхідно змінити критерії визначення субсидіантів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150769
 
 
 Топ коментарі
 
То есть все было нормально, мы просто 5 лет пиздели людям что всепропала, чтобы до кормушки дорваться.
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Ну вот, как Гросйман с Яценюком не старались, а оно таки работает. Назло всем. А вообще кого корректировать собрались? Не субсидиантов, случаем?
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Та знову все в офшори покрав проклятий...
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А на сколько больше выделено сумм на субсидии при новой власти ?
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То есть все было нормально, мы просто 5 лет ******* людям что всепропала, чтобы до кормушки дорваться.
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Унижение Украинцев продолжается. Что сказать, ублюдки серия 2-я.
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Ну вот, как Гросйман с Яценюком не старались, а оно таки работает. Назло всем. А вообще кого корректировать собрались? Не субсидиантов, случаем?
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учителям вообще отменить все субсидии и дотации. Они и так дофига получают.
Их субсидии пойдут на содержание недвижки шмарки и Ко
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Козломордый обосранный репоед, ты, быдло палишся на простых вещах, пуйловский членосос. Как раз Яценюк и ввел такое понятие, как субсидии и нормально по ним платил. Ну а Гройсман хоть и урезал размер субсидий, но всеравно люди их получали.Учи матчасть, быдло козломордое из-за поребрика.
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Успокойся. Это был сарказм. Наверное надо учитывать и то, что не все это понимают.
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Грося и так систему ликвидировал и платил субсидию только жене зеленского, так, что менять, в целом, ничего не надо.
Можно ещё назначить субсидию разумкову и Богдану, ну и Мендель.
Вот и все изменения
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А контактные телефоны (для жалоб и предложений) МИНИСТЕРСТВА она не оставила? Кто знает подскажите?
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В мультике о Карлсоне...Фреккенбок его называет. Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем - Цензор.НЕТ 1713
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помню как зрадолюбы усирались как субсидия их оскорбляет, а теперь норм...
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зе команда вообще ничего не меняет после пороха, значит при порохе все было правильно. это перед выборами было все неправильно ))))
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Складывается мнение , что Соколовская близкая родственница Ревы и Гройсмана. Те же слова.Президент печется о достойной старости и хочет , чтоб пенсам у нас хотелось жить. А на фига? Я прозреваю, что всю жизнь я должна была работать, чтоб нажить свое имущество и спустить теперь его на коммуналку! Потому что авто меньше 5 лет и не однокомнатная квартира! Эти слова , что субсидий хватит всем, кто в них нуждается-чистая брехня! Мне ее просто не дадут. А когда авто будет 5 лет, то дадут субсидию, но введут налог на утилизацию авто старше 5 лет. Уже все продумано. Налог на недвижимость , которая имеет свойство стареть и изнашиваться , почему-то зависит от размера минимальной зарплаты, которая ежегодно увеличивается, а соответственно и налог!. Правильное решение было при совке-размер коммуналки не более 15% зарплаты!. Я сейчас при пенсии 3000 в январе за тепло должна была уплатить 2750 в двухкомнатной квартире. Натуральный геноцид и разорение . "Обласканы" лишь совсем неимущие ничего.
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Если ничего менять не будете то пойдёте на ХЕР вслед за попередниками .. Соколовська про систему субсидій: В цілому міняти нічого не будемо, але деякі речі відкоригуємо - Цензор.НЕТ 7359
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