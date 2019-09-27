 Виплата або невиплата пенсій жителям ОРДЛО - питання урядової стратегії, - міністр Соколовська

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, яка справжня кількість пенсіонерів проживає на непідконтрольній території і не отримує пенсію, Соколовська заявила: "Ми розуміємо, що наші органи там не працюють, і у нас немає достовірної інформації, скільки людей і що там взагалі відбувається. У нас є дані тільки про те, скільки пенсіонерів було до окупації і скільки з них вже хоч раз зверталися за пенсією на підконтрольній території. Якщо говорити в цифрах, то йдеться про близько 120 тис. пенсіонерів, які не зверталися".
Щодо подальших планів міністерства з урегулювання питання виплати пенсій жителям окупованих територій вона зазначила, що це питання обговорювалося в рамках стратегічних сесій з міністрами в рамках підготовки програми дій уряду.
"Ви зараз питаєте про шматочок великої політики: чи будуть виплачуватися пенсії. Так ось, відповідь на питання пенсій можна буде отримати тільки після того, як буде сформована загальна урядова політика по роботі з тимчасово окупованими територіями", - констатувала Соколовська.
На уточнюючі запитання щодо її позиції з питання виплати пенсій на непідконтрольних територіях міністр відповіла, що "виплата або невиплата пенсій - це доволі технічна річ". "Прийнято політичне рішення - є виплата пенсій, не прийнято - немає виплати", - додала вона.
Що стосується виплат заборгованості по пенсіях людям, які проживають на непідконтрольній території, Соколовська зазначила, що це також питання спільної урядової стратегії.
ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение Министерство труда, социальной защиты и семьи Молдавии, сообщает Sputnik. ... Правда, получать сразу две пенсии - и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными.
Так что это не сюр, а обычная международная практика.
А как же - население на оккупированных терр. должен содержать оккупант?
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Но так как у нас не война, а АТО, ООС, то там будут получать по две пенсии.
Переезжайте на контролируемую и получайте, как все нормальные украинцы сделали.
Все, кто там остался - сделали свой выбор! Они сепары!
2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.
2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.
Вы пытаетесь прикрутить к моим словам свои смыслы.
В каком слове я осудил ВСЕХ жителей ОРДЛО? Судить должен суд и только тех, кто совершал преступления (Вы слышали о Степане Чубенко, например?). Остальные жители - это заложники, кто-то из них запутался, кто-то просто терпит и ждёт освобождения, не пойму за что их судить...
И где я писал, что кто-то не имеет права на пенсию?
2. Объявить состояние войны РФ так и не решились.
3. Прекратить торговлю, закрыть границу, запретить транзит товаров и сырья из РФ тоже не в состоянии.
где же тут "агрессия"??? Уже вовсю идут разговоры, что это внутренний гражданский конфликт.
2. СССР объявил войну гитлеровской Германии?
3. Даже Израиль с арабами торгует...
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
" ЄтА же наші люді " !!!
В каждом ящике орать "Это наши люди, до копейки!" А закрытым письмом ввести необходимость для выплат дополнительных 20-30 хрензнаеткаких документов