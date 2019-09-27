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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:пенсія (530) Донбас (13127) Міністерство соціальної політики (341) Юлія Соколовська (4)

 Виплата або невиплата пенсій жителям ОРДЛО - питання урядової стратегії, - міністр Соколовська

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявляє, що виплата або невиплата пенсій на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей буде питанням спільної урядової стратегії по роботі з тимчасово окупованими територіями.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яка справжня кількість пенсіонерів проживає на непідконтрольній території і не отримує пенсію, Соколовська заявила: "Ми розуміємо, що наші органи там не працюють, і у нас немає достовірної інформації, скільки людей і що там взагалі відбувається. У нас є дані тільки про те, скільки пенсіонерів було до окупації і скільки з них вже хоч раз зверталися за пенсією на підконтрольній території. Якщо говорити в цифрах, то йдеться про близько 120 тис. пенсіонерів, які не зверталися".

Щодо подальших планів міністерства з урегулювання питання виплати пенсій жителям окупованих територій вона зазначила, що це питання обговорювалося в рамках стратегічних сесій з міністрами в рамках підготовки програми дій уряду.

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"Ви зараз питаєте про шматочок великої політики: чи будуть виплачуватися пенсії. Так ось, відповідь на питання пенсій можна буде отримати тільки після того, як буде сформована загальна урядова політика по роботі з тимчасово окупованими територіями", - констатувала Соколовська.

На уточнюючі запитання щодо її позиції з питання виплати пенсій на непідконтрольних територіях міністр відповіла, що "виплата або невиплата пенсій - це доволі технічна річ". "Прийнято політичне рішення - є виплата пенсій, не прийнято - немає виплати", - додала вона.

Що стосується виплат заборгованості по пенсіях людям, які проживають на непідконтрольній території, Соколовська зазначила, що це також питання спільної урядової стратегії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150768
 
   
 Топ коментарі
 
сюр.

ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
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Так пускай и зарплаты сразу там платят, люди же работают.
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Не забувайте і про еврейських пенсіонерів.
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сюр.

ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
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Не забувайте і про еврейських пенсіонерів.
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коментар відмічено як спам  
 
Жители непризнанного Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию.
Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение Министерство труда, социальной защиты и семьи Молдавии, сообщает Sputnik. ... Правда, получать сразу две пенсии - и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными.

Так что это не сюр, а обычная международная практика.
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а на границе приднестровья и молдавии так же продолжают убивать молдаван?
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Там российские миротворцы, согласно мандату ООН, выданному еще в 90-е. Они встали по приказу Лебедя, между вооруженными Молдовы и вооруженными Приднестровья. Кстати "защищать Приднестровье от Молдавских и Румынских оккупантов" приехало много из Украины.
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Егорка лапотный, ты не палишься от слова совсем. Проксилахтинская вата. В спам козломордое. На ленте.сру будешь делиться знаниями о закусоне к стекломою.
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Так пускай и зарплаты сразу там платят, люди же работают.
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А кто проведет перепись, что бы убедится что там не "мертвые души"?
А как же - население на оккупированных терр. должен содержать оккупант?
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Что то в вашей цитате нет ни слова о войне, только об оккупации. Можете как то уточнить почему вы сделали именно так свой вывод о двух пенсиях.
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Просмотрел эти стать, там тоже о обязанностях оккупантов, и ни слова о войне, оос или ато. Так откуда ваш вывод что эти территории не оккупированы и двойной пенсии?
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А як із льготами народному обполченію , і стаж рік за два ???😈
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Да! Выполнять или не выполнять Конституцию и законы - вопрос правительственной стратегии, а она может быть разной, можно выполнять, можно не выполнять, а можно просто Жэку Карася поставить править, а самим на Канары съездить, все можно, что дядя Сэм разрешит.
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Вопрос любых выплат туда должен быть связан с вопросм освобождения оттуда наших заложников! Только так! По другому это просто трусость и предательство наших ребят
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А вообще-то пенсионеры там сейчас получают две пенсии, украинскую и ордловскую. Поэтому они (пенсионеры) не очень-то и хотят стабилизации. Это я знаю не по-наслышке. 🤯
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Тогда это получается мотивацией для затягивания войны. Ну а как это еще можно назвать, как не финансирование терроризма? Территория не контролируемая. Все. Какие пенсии?
Переезжайте на контролируемую и получайте, как все нормальные украинцы сделали.
Все, кто там остался - сделали свой выбор! Они сепары!
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А сколько ордило налогов перечислило в бюджет Украины за все это время, с которых и выплачиваются пенсии???
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"Выплата или невыплата пенсий жителям ОРДЛО - вопрос правительственной стратегии, - министр Соколовская" - не забудьте выплатить пенсию тому пенсионеру, который принёс нашим трёхлитровую банку мёда со взрывчаткой.
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Уголовно-исполнительный кодекс Украины Статья 122.
2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.
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Пенсии им только после проверки на полиграфе и ответа на вопросы: Воевал ли против Украины? Ходил ли на "референдум" и митинги? Имеет ли родственников или знакомых "оплаченцев-полученцев"? А кто проверку не пройдет - давать выбор: или тюрьма или заявление в пенсионный фонд "прошу мою пенсию перечислять на..." и номер детдомовского или волонтерского счета.
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Пинком их, за поребрик, в русский мир.
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Так скоро и "повстанцам" - будущей "народной милиции" будут платить зарплату. И лечить и платить по инвалидности за ранения, полученные в боях против ВС Украины. Зе ж сказал - они ж наши люди!
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За участие в боевых действиях трудовой стаж идет, как год за три.
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Так много лишних слов, из которых можно сделать ошибочный вывод, что пенсии жителям ОРДЛО не выплачиваются. Уже давно выработан механизм, благодаря которому люди с оккупированных территорий получают украинскую пенсию. Да он неудобен и сложен, но Украина содержит людей, которых содержать обязан оккупант. Те кто за выплатами не обратился, или умер, или уехал из "республик", или в базе "Миротворца" (особенно те, кто рано выходит на пенсию).
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Оккупант содержит тех, кто получил паспорт РФ. Те кто имеет паспорт Украины надеются на Украину. Не будете же вы их отторгать?
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Как-то Вы странно трактуете принципы ООН, или в РФ их уже переписали? Оккупант отвечает за оккупированные территории. Кого ИХ отторгать? Тех кто совершил преступления, нужно судить, и не более...
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Уголовно-исполнительный кодекс Украины Статья 122. Общеобязательное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 1. Осужденные к лишению свободы, привлеченные к общественно полезному оплачиваемому труду по срочному трудовому договору, подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.
2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.
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Не пойму к чему это. Уголовно-исполнительный кодекс Украины, на территории сегодняшних ОРДЛО, будет действовать после их освобождения от оккупантов. Сейчас там действуют совсем другие законы.
Вы пытаетесь прикрутить к моим словам свои смыслы.
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Вы уже заочно осудили всех жителей ОРДЛО, называя их предателями и коллабрационистами. А осужденные, даже по украинским законам, имеют право получать законную пенсию.
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Вы обвиняете меня в том чего я не говорил.
В каком слове я осудил ВСЕХ жителей ОРДЛО? Судить должен суд и только тех, кто совершал преступления (Вы слышали о Степане Чубенко, например?). Остальные жители - это заложники, кто-то из них запутался, кто-то просто терпит и ждёт освобождения, не пойму за что их судить...
И где я писал, что кто-то не имеет права на пенсию?
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Тек в цьому конфлікті ООН визнала Кацапію агресором . Саме на це і опиратись в прийнятті таких рішень .
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У вас не война, а ООС-АТО. Поэтому оккупантами считаются местные сепаратисты. Вот с них и спрашивайте.
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У Вас может и не война, а агрессия РФ в Украине - это факт признанный мировым сообществом. Нет никаких сепаратистов - есть оккупанты и коллаборационисты.
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1. Наличие именно российских оккупантов так и не доказали.
2. Объявить состояние войны РФ так и не решились.
3. Прекратить торговлю, закрыть границу, запретить транзит товаров и сырья из РФ тоже не в состоянии.
где же тут "агрессия"??? Уже вовсю идут разговоры, что это внутренний гражданский конфликт.
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1. Не доказали где? Суд в Гааге ещё не состоялся. Какое количество пленных Вас устроит? Слова Гиркина, Бородая и других граждан РФ... не?
2. СССР объявил войну гитлеровской Германии?
3. Даже Израиль с арабами торгует...

Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Статья 4

Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.

Статья 5

1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
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Бєня платитиме і тим і тим з бюджету України , до якого в ПФ надходжень від ордлосос немає і не було , хоча пенсія в нас солідарна . З яких надходжень платити пенсію сєпарні і тим хто ходив на голосування і референдум ? Пенсія солідарна . Надійшли гроші звідти , є пенсія . Не надійшли , немає пенсії . А "ранетим " і калікам сєпарюг путін буде платити ? Чи для цього богообрані 76пс витискатимуть гроші з тих в кого сепарня стріляла , кого вбивала ?
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А може ще субсидії зеБкоманда хоче платити ордловським пенсіонерам ??
" ЄтА же наші люді " !!!
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а мне вот чисто любопытно - все ли пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях и числившиеся в ПФУ на сегодня живы? или пенсии мертвым душам тоже положены?
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За оккуповані территорії і тамошнє "насєлєніє", несе відповідальність оккупант, в даному випадку - паРаша. Крапка! В Україні не накопичувальна система пенсійних виплат. Сьогодні, працюючі громодяни України роблять внески в пенсійний фонд, з продажі-покупки нерухомості теж % відчисляється туди ж. Є ще декілька джерел надходження в пенс. фонд України від українських громадян.На оккупованих территоріях, працюючі "лугандонці" що, в український пенсійний фонд щось відчисляють? Ні! Вони, в банд.формуваннях стріляють в Українців.Ще одна частина жителів "лугандона", працює в козлостані, підтримуючі їх економіку. Так яке право має "українська влада" транжирити гроші зароблені Українцями, на "лугандонських" пенсів, грабуючи Українських пенсіонерів?
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В Украине действует оставшаяся со времен СССР солидарная (а не накопительная) система выплаты пенсий, когда молодые трудоспособные поколения обеспечивают пенсии состарившимся, потерявшим трудоспособность поколениям...Поэтому вопрос выплаты пенсий на оккупированных территориях совершенно не политический а в первую очередь технический и вопрос наличия здравого смысла у руководства страны. И должен решаться только тогда, когда население ныне оккупированных территорий начнет платить налоги в пенсионный фонд Украины, т.е. после полного освобождения от оккупантов.
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И если нашим глубоко переживающим за сепарское население западным партнерам что-то не нравится их гуманитарных соображений, то пусть выделяют деньги и Украина будет пытаться организовать гуманитарные выплаты оккупированному населению, но это в строго юридическом плане не будет называться пенсией.
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И наконец надо понимать, что если Украина начнет официально выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе, но без Крыма, то тем самым признает неукраинский статус Крыма, что асбсолютно неприемлемо.
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И в завершение. Совершенно непонятно, почему такие очевидные аргументы и доводы должны высказывать и обсуждать здесь читатели, а не госпожа министр Соколовская, которой платят нехилую зарплату как раз за компетентность в данном вопросе, а не пустопорожнее блаблабла в стиле "чего изволят наверху"...
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если подошел возраст и стажа хватает можно ли оформить украинскую пенсию?отчислений то нет сейчас.
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Тебя учить нужно, Юля?
В каждом ящике орать "Это наши люди, до копейки!" А закрытым письмом ввести необходимость для выплат дополнительных 20-30 хрензнаеткаких документов
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Так зарплаты же платят тем , кто там работает на предприятиях , подконтрольных Украине , к примеру Укрводчермету. а пенсии не хотят платить переселенцам ни там. ни здесь! "Арканы" подстраивают. Самые крутые мошенники в этом Похоронном фонде и Суцполитике.
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