 Виплата або невиплата пенсій жителям ОРДЛО - питання урядової стратегії, - міністр Соколовська

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яка справжня кількість пенсіонерів проживає на непідконтрольній території і не отримує пенсію, Соколовська заявила: "Ми розуміємо, що наші органи там не працюють, і у нас немає достовірної інформації, скільки людей і що там взагалі відбувається. У нас є дані тільки про те, скільки пенсіонерів було до окупації і скільки з них вже хоч раз зверталися за пенсією на підконтрольній території. Якщо говорити в цифрах, то йдеться про близько 120 тис. пенсіонерів, які не зверталися".

Щодо подальших планів міністерства з урегулювання питання виплати пенсій жителям окупованих територій вона зазначила, що це питання обговорювалося в рамках стратегічних сесій з міністрами в рамках підготовки програми дій уряду.

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"Ви зараз питаєте про шматочок великої політики: чи будуть виплачуватися пенсії. Так ось, відповідь на питання пенсій можна буде отримати тільки після того, як буде сформована загальна урядова політика по роботі з тимчасово окупованими територіями", - констатувала Соколовська.

На уточнюючі запитання щодо її позиції з питання виплати пенсій на непідконтрольних територіях міністр відповіла, що "виплата або невиплата пенсій - це доволі технічна річ". "Прийнято політичне рішення - є виплата пенсій, не прийнято - немає виплати", - додала вона.

Що стосується виплат заборгованості по пенсіях людям, які проживають на непідконтрольній території, Соколовська зазначила, що це також питання спільної урядової стратегії.