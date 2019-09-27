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 Політика України
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Все про:Коломойський (585) YES (29) Гонтарева (328)

 Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії" (YES), щоб показати, що він - головний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гонтарева заявила в ефірі "UA: Українське радіо", відповідаючи на запитання про те, чи достатньо добре, на її думку, Коломойський почувається за нової влади.

"Мені здається, він всім перед YESом показав, зайшов у кабінет президента, зробив там фотографії. Це було потрібно, щоб його покликали на YES, а на YES - щоб перед усією міжнародною спільнотою показати, що він - головний", - заявила Гонтарева.

Зазначимо, форум "Ялтинської європейської стратегії" відбувся 13 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

Нагадаємо, ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що в підпалах автомобіля членів її сім'ї та її будинку вона підозрює олігарха Ігоря Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150766
 
   
 Топ коментарі
 
Можно подумать это военная тайна, что Игорь Валерьевич главный в Украине и у него руль от всего!!! Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 843
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хи-хи...
а почему Беня боится сейчас выехать с Украины, даже в Израиль...?
Как думаете?
А Гонтарева по европам катается....
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Напомни плизз, это Фиалка или Сульжик говорили, что банк работает примерно так: " Клиент пришёл, принёс деньги, банкир берёт и кладёт их как-бы в шкаф, когда клиент приходит, банкир их должен достать из шкафа и отдать!" Чем банкир деньги в шкафу посыпает, чтобы они размножались, не знаешь? Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 6790
Ещё одно серьёзное умозаключение от Фиалкиного прихвостня с заедами - Фурсы: "Было у Коломойского 5,5 украденных миллиардов, он их мыл-мыл-мыл много раз и намыл 470 млрд."


А вообще они там много наговорили. Подскажи плизз, кто все эти люди, у которых так душа болит за Украину??? Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 6790
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Можно подумать это военная тайна, что Игорь Валерьевич главный в Украине и у него руль от всего!!! Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 843
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І лише на Страшному суді господь вияснить, хто з цих патріотів України БІЛЬШЕ НАКРАВ У УКРАЇНЦІВ.
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У Коломойського і в Страшному суді є свої люди, включаючи і Портова.
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а може вони знають трошки більше від тебе(шо ніяких хоспотів і судів нема)?
таке враження шо ти пишеш з печери, або фінікової пальми
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А что, новым указом преЗЕдента, жабы уже стали черно-белыми?! Боитесь показать ее реальный цвет?
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щас падтянутца наші і ми парвьйом ету гонтарєву на англійскій флаг
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Не на мальтийский крест , там тоже горят по англицки
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Хорошо видно ее по головке машина приложила......
Уже сколько дней несет горячечный бред!
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Чем больше Лера говорит, тем яснее прорисовывается диагноз. Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 4135
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шо, Валерка, завидуешь? не переживай, мы ведь все знаем, что ты лучший финансист галактики.
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Лера на ЙЕС побоялась заявиться.Патриотка .Лондон на таке навороване стал родным домом.
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хи-хи...
а почему Беня боится сейчас выехать с Украины, даже в Израиль...?
Как думаете?
А Гонтарева по европам катается....
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А позвольте вас просить: нахрена ей туда вообще появляться?!
YES имеет непосредственное отношение к инвстиционномо развитию Украины она, что крупный инвестор или имеет тут бизнес-интересы?! Она уде в полностью в Лондон окунулась!
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Лера типичная пороходрянь,каких за пять лет умножилось,и теперь расхлебывать новой власти неизвестно сколько времени,ведь порохоскотство равне совку или путинизму
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Предлагаю Гонтаревой и Коломойскому явиться в суд, скажем в штате Делавєр. Там и посмотрим ху из ху - ваша телевизионная версия устройства мира навевает сомнения. Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний - Цензор.НЕТ 3199
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Самое интересное, что их цензор вскармливает
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Да Гонтарева кинула всего одну фразу , и что самое смешное известный факт . И троли взбесились
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Да... Не ровно она дышит к Игорю Валерьевичу....
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гонтарева, отстань от боха! ты ему не нравишься)))
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Когда эта воровка заткнется и будет СВОИ проблемы решать в суде?
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Ух ты как новость об Коломойском выпустили свору ботов, которые тут же заучено переводят тему с персоны Игоря Валерьевича, на саму Гонтареву!
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Вище за Ігоря Валерійовича лише зірки і рептилоїди на них .
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Лерка, да ехай уже в Украину. Пообщаешься с Беней и рехвормированным правосудием. Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 365
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Да пусть лучше беня к ней, в судах Великобритании сомнений нет, зебил?))
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С какого якова в Британию? По-моему тут тяжба между двумя украинцами. Каким боком сюда бриты? Тем более после того как Пеця так потужно "отрехвормировал" судебную систему. Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний - Цензор.НЕТ 4347
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Зеб, а каким боком гражданка Украины будет судится с гражданином Израиля в украинском суде, а не в Великобритании?
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Так у него же тройное гражданство, а у нас запрещено двойное - это раз. А второе тогда тоже бриты непричем. Тогда уже Украина или Израиль. Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний - Цензор.НЕТ 1512
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Гонарева - враг Коломойского, Порноактриссы и любителей сериала Сваты и Слуга народа.
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лера , возвращайтесь ...здесь , после ваших с петей потужных реформ , уже просто "оазис" ...возврашайтесь
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Лерке легче завидовать Украине после ее реформ, сидя в англии. Она с Педро смогла на это заработать, но беда, что большинство беднее стали , но это их уже не волновало: главное заказ пуйла выполнить было и наказать Коломойского за его патриотизм
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Зеб, в любом случае "мародёр и вор" лучше писюаниста, "мародёр и вор" тебе только в подъезде ссал, а писюанист всё время в глаза. :D
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Уже ш старый усталый дядька а все "гуляется в ковбойца". Неужели президент Коломойский настолько психологически примитивен...ведь незаметно он в карикатуру на себя молодого превращается. Щас будет забиратть назад Приват, похоронит все надежды несчастного эклетората своей артистичной собачонки, но то ладно, хоть бы Украину не похоронил. И в итоге останется на маргинессах все процессов. Янукович в еврейском обличье.
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а я думаю, шо в будущем рядом с памятником отцам основателям киева поставят и другой, крёстным отцам города. коломойский, пятый и их младшенький - кличко, раскачивают лодку, а сестра их - гонтарева льёт с её носа под постамент, вместо ворвани, свой личный вискарь. ну шоб не так тошнило при этом шторме )
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Правильно говорит. Ну не Владимир Левинский ведь у нас главный. Тот чистый клоун.
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коломойский появился на самите чтобы все поняли: солнце всходить на востоке !
а садится на западе !
а гонтарева не могла приехать с лекцией на УЕС ? показать коломою его место ?
она может только из-за забора тявкать и бросать рюкзаки к своему дому ?
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