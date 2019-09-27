 Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гонтарева заявила в ефірі "UA: Українське радіо", відповідаючи на запитання про те, чи достатньо добре, на її думку, Коломойський почувається за нової влади.
"Мені здається, він всім перед YESом показав, зайшов у кабінет президента, зробив там фотографії. Це було потрібно, щоб його покликали на YES, а на YES - щоб перед усією міжнародною спільнотою показати, що він - головний", - заявила Гонтарева.
Зазначимо, форум "Ялтинської європейської стратегії" відбувся 13 вересня.
Нагадаємо, ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що в підпалах автомобіля членів її сім'ї та її будинку вона підозрює олігарха Ігоря Коломойського.
Ещё одно серьёзное умозаключение от Фиалкиного прихвостня с заедами - Фурсы: "Было у Коломойского 5,5 украденных миллиардов, он их мыл-мыл-мыл много раз и намыл 470 млрд."
А вообще они там много наговорили. Подскажи плизз, кто все эти люди, у которых так душа болит за Украину???
а може вони знають трошки більше від тебе(шо ніяких хоспотів і судів нема)?
таке враження шо ти пишеш з печери, або фінікової пальми
Уже сколько дней несет горячечный бред!
а почему Беня боится сейчас выехать с Украины, даже в Израиль...?
Как думаете?
А Гонтарева по европам катается....
😁
YES имеет непосредственное отношение к инвстиционномо развитию Украины она, что крупный инвестор или имеет тут бизнес-интересы?! Она уде в полностью в Лондон окунулась!
Обое рябое!
🤑
а садится на западе !
а гонтарева не могла приехать с лекцией на УЕС ? показать коломою его место ?
она может только из-за забора тявкать и бросать рюкзаки к своему дому ?