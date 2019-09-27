EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Київські новини
  11839  21
Все про:КМДА (706) опалювальний сезон (227) Поворозник (26)

 Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник

Київська влада має намір почати подачу тепла до об'єктів соціальної сфери з 30 вересня за відповідними заявками установ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час розширеної колегії Київської міськдержадміністрації повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сьогодні будуть подані Київському міському голові на підпис два розпорядження в частині початку опалювального сезону. Ми готові. І також про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери, це мається на увазі не тільки бюджетної, але й всіх, хто має бажання підключитися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня. Тобто, практично, з понеділка можна буде підключитись до подачі тепла", - сказав Поворозник.

Читайте також: Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв

Як повідомлялося, сьогодні, 27 вересня, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що Київ на 97% готовий до опалювального сезону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150765
 
 
 Топ коментарі
 
Шо чёкнулись ,такая жара стоит а они включать будут Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник - Цензор.НЕТ 1400мозги себе включите ...
 показати весь коментар
 
Почитал тут комменты. Капец. Народ из чего у вас дома ?
Панелька в Киеве, утепленная, пластиковые камерки, сторона правда северо-восточная, после 11.00 солнышко убегает за дом. Так вот холодрыга уже в квартире жесть - приходится подтапливать для ребенка маслянником - кондер увы или к радости не ставили.
 показати весь коментар
 
Ну это где как. У нас обычно другая проблема 15 -го включают, а потом в течении недели, а то и двух улицу отапливаем. Потому как если окна в квартире закрыть от жары сдохнешь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шо чёкнулись ,такая жара стоит а они включать будут мозги себе включите ...
 показати весь коментар
 
 
ага а 31 ИЮЛЯ МОЖНО А ТО ШОТО ЗНОБИТ.... ДЕЮБИЛЬНА НОВОСТЬ КИЕВ НА ГРАНИ ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ ТЕПЛО ИЗ ЗА ДОЛГОВ ДАЖЕ В ОКТЯБРЕ А ТУТ С 30 ВЕРЕСНЯ ОТОПЛЕНИЕ КЛИЧКО НАВЕРНУЛСЯ МОСХОМ... Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6765
 показати весь коментар
 
Все нормально, в прошлом году у меня без дух дней месяц подключали, значит в этом году будут 2 месяца подключать, так что не разслабляйтесь и протрите элекрорадиаторы тряпочкой, скоро понадобятся.
 показати весь коментар
 
фільтр почістіть, фріон подкачать
 показати весь коментар
 
фильтр чистится независимо от сезона, а периодически. Фреон подкачивается только в случае если кондик перестает справляться со своей задачей. Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8818
 показати весь коментар
 
Та мы тоже уже пару раз вечером на час включали когда сыро на улице было. Прогнал теплый воздух и достаточно. Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9637 А так пока в квартире норм. Ниже 22 градусов температура не опускаеццо.
 показати весь коментар
 
По идее всем остальным когда среднесуточная температура в течение трех суток не будет превышать 8 градусов.
 показати весь коментар
 
Отопительный сезон начинался 15 октября и в течение 3 суток во всех домах городов было тепло, теперь почти месяц подключают.
 показати весь коментар
 
Ну это где как. У нас обычно другая проблема 15 -го включают, а потом в течении недели, а то и двух улицу отапливаем. Потому как если окна в квартире закрыть от жары сдохнешь.
 показати весь коментар
 
 
В Ес в шоке оні дают деньги тем которие греют воздух - Ес не кому в голову не стукноло в такую погода включать центральное отопление так деньги на ветер
 показати весь коментар
 
Почитал тут комменты. Капец. Народ из чего у вас дома ?
Панелька в Киеве, утепленная, пластиковые камерки, сторона правда северо-восточная, после 11.00 солнышко убегает за дом. Так вот холодрыга уже в квартире жесть - приходится подтапливать для ребенка маслянником - кондер увы или к радости не ставили.
 показати весь коментар
 
 
Ну так национальная денежка укрепилась. Надо же баблосик по-другому зарабатывать. Например, греть атмосферу, за форточками. За Киевом и другие города подтянутся с началом отопительного сезона, с 1-го октября. Нафтогаз с паном коболевым что-то придумают. Как быстро сжигать газ по "приятной" цене, и выкатить по новой. Супер рыночной. Интересно, сколько будет предложений:выбери меня? А, рынок? Алё? Не слышу.
 показати весь коментар
 
Н А Ф І Г А ?
На вулиці тепло, що, хочуть з людец за опалення побільше здерти?
 показати весь коментар
 
В Минске, уже второй день топят... ...и сразу на улице потеплело -- примета такая -- про Колхозный Социализм...*)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору