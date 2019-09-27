 Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час розширеної колегії Київської міськдержадміністрації повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сьогодні будуть подані Київському міському голові на підпис два розпорядження в частині початку опалювального сезону. Ми готові. І також про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери, це мається на увазі не тільки бюджетної, але й всіх, хто має бажання підключитися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня. Тобто, практично, з понеділка можна буде підключитись до подачі тепла", - сказав Поворозник.





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Як повідомлялося, сьогодні, 27 вересня, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що Київ на 97% готовий до опалювального сезону.