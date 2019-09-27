 Треба мати суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення авіасполучення з Росією, - міністр Криклій

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення. Я вже не говорю про геополітичні речі. Якщо ми все відновлюємо, то виходить, ми даємо меседж зовнішньому світу, що все добре, все чудово, ніяких проблем у нас з ними немає. Тоді питання: навіщо ми за якимись додатковими санкціями відносно них звертаємося, навіщо ми хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості? Тому поки що, враховуючи як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі", - підкреслив Криклій.
На запитання, як Криклій дивиться на повне припинення залізничного сполучення з Росією, він відповів: "Це питання іншого характеру. Якщо говорити політично, то звісно, що можна було б знову-таки заблокувати. Озвучу кілька цифр. Для прикладу, за 8 місяців 2019 року перевезено 7,7 млн тон вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 млрд гривень".
"Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси — одні з небагатьох, які є прибутковими. Більше того, у нас небагато сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь. Ми й так для економіки Білорусі вже гарні умови створили", - додав він.
Міністр також заявив, що у ситуації із залізничним сполученням "у нас там не було такої небезпеки".
"Таких катастроф як МН17 на залізничних шляхах не відбувалося і я сподіваюся, що не відбуватиметься. Це питання лежить у політичній площині. Якщо ми ухвалимо для себе рішення, що взагалі ізолюємось повністю від Росії – це уже інше рішення", - підкреслив Криклій.
"У нас є так само і угоди, які не скасовані. В СОТ 5-та стаття говорить про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його.
Тобто, якщо ми порушуємо правила СОТ, це треба вирішувати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Інакше виходить, що ми втрачаємо свій транзитний потенціал і порушуємо частину угоди з СОТ", - додав він.
а начиналась она с того что в пассажирских аэропортах Рузине, Туржаны и Намешть, садились пассажирские самолёты из которых выскакивал вооруженный до зубов десант, который захватывал аэродромы на корый принимались ещё гражданские самолётики с войсками, которые захватили столицу и крупнейшие города... А после захвата правительства и министерства обороны в страну ввели более полу миллиона оккупантов - которые оставались там пока не развалился совок...
С поездами такая хурма невозможна. Их тщательно досматривают на границе.
Линия обороны
Зе vs блогери
От я ніколи не був дуже язикатий. Да, можу відповісти вчасно та влучно, але не завжди. А от писати - ніколи не писав. Почав писати тільки рік тому, після постійного читання ЛО. Не знаю, що мене надихнуло на це. Мабуть Автор з Редакцією та їх якась незвична позиція, як у вікінгів. Або перемога над Московією, або Вальгалла. І ніяких полутонів.
Також вже років надцять не дивлюсь ТВ. Маю, стоять два в хаті, але просто пил збирають.
А от блогерів читаю. Не усіх, звісно, але читаю. Не журналістів, ні. Блогерів. Які пишуть не тому, що це їх професія, а тому що мають писати. Тому що щось там у дупі не дає спокою. Тому що принцип «моя хата скраю» визиває спротив та печію.
До речі, наш Автор та Редакція теж такі. Але вони просто не публічні. Вони роблять теж саме, що й інші блогери України, але інкогніто.
Блогери України зараз - це найгостріша інформаційна зброя не тільки проти Московії, але і проти нашої зебільної влади. Блогери - за Україну. Блогери не пробачать нікому крадіжки та корупцію, але вони ще більше не пробачать дії влади проти України. Це розумів Порох. І це зараз розуміє Зе. Ну не Зе, а той, хто там у зекоманді має мозок.
І ось тиждень чи два тому, на сайті ICTV виходить рейтинг за голосуванням користувачів інету - ТОР 100 блогерів України. Рейтинг дуже цікавий -https://bloggers-fakty.ictv.ua/.
Візьмемо не 100, а перші 50.
І шо ми маємо? Несподіванка! Нєжданчік, як кажуть мокшанці. З перших 50 блогерів 49 - порохоботи! І тільки один - Юрій Романенко - палкий ворог Пороха. Не знаю, Романенко зелебобік чи ні. Я його не читаю, не подобається мені він.
Я не буду аналізувати блогерів від 51 до 100. Просто зауважу, що в них входять такі прихільники Зе як Бужанов, Нефьодов, Дубінський, Дубілет і Аваков. Деякі з цих панів працюють зараз як «шістка народу», деякі міністри. Але на мою думку, вони не є прихільники Зе. Вони коньюнктурщики.
Отже повертаюсь к першим 50.
49 порохоботи, як їх звуть. Але Порох у 2014 та 2015 від цих 49 блогерів отримував люлей ще більше, ніж зелена сопля зараз. А тільки коли Порох сам змінився, та став робити користь державі, змінилась і думка блогерів.
І от Зе, чи хто там з мозком при ньому, вирішили приручити цих диких блогерів. Зібрали зустріч, але не з Зе, а з Єрмаком та Сівохою. Що казав активний противник Пороха Романенко про цю зустрічь -https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614364261918622&id=100000352217065. Що писали інші блогери, самі знайдіть.
І ось кульмініція. Зе починає купувати блогерів. Наведу приклад.
Тетяна Худякова, чи Таня Адамс. Не входить в ТОР 100. Але має феєричну мову та гумор. І ось її останнє повідомлення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2141660966135351&id=100008744058665. Щоб не втуляти картинки, цітую мовою оригіналу:
*****, я из-за переполненной поздравлялками лички забыла вам прекрасное показать.
Кароч, если я позеленею, знайте, что 10 баксов это всегда 10 баксов.
(Далі йдуть скріни. Пишу по скрінах)
?: Таня, хотите денег?
Т: хочу, акакже
?: Надо помочь молодой команде
Т: А где вы прочитали что я психиатр, педагог-корректор или киллер?
?: Вам все шутки, а я реальную работу предлагаю, 2к в месяц за два три поста. Сначала очень нейтральных, чтоб никто не заподозрил
Т: какие уж тут шутки. Два косаря в месяц. Я и за один воробья в поле на коленках загоняю. А что делать-то надо? Зеленых хвалить?
?: Хотя бы не ругать сначала. Находить позитив. Поддерживать.
Т: А что их поддерживать? Сами упадут? У вас 73% ********* в строю, наслаждайтесь
?: Блогеров мало
Т: беда.
?: Так Вы согласны?
Т: С чем?
?: Прикалываетесь?
Т: неее, туплю, торможу, виляю. Вхожу в роль
?: С вами не возможно разговаривать
А тепер уявіть рівень зебілів. І чим вони відрізняються від рівня ригів Януковича. Ми усіх купимо, а якщо не купимо, то залякаємо.
Як можна залякати Таню Адамс, яка втікла з палаючого Донецька? Як можна її купити?
Купити можна тільки Г+Г з Мосейчук у комплекті.
Ось вам і нові молоді чесні політики. Ну, ми з вами іншого і не чекали.
Ваш Готельєр-бандерівець
Написал ей ," пару ласковых слов" , пока молчит . А истеричка - Романенка , давно уже , даже заблокировал вход на страницу . ..
а сделать главой ОПУ люстрированного бандюка Богдана ???
- фото і радіорозвідка
- хімічні та біологічні диверсії
- прохання аварійної посадки з висадкою десанта (Прага, 1968).
Тільки жорсткий візовий режим і недопуск навіть кацапських вантажівок та автобусів.