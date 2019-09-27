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 Політика України
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Все про:залізниця (335) Росія (20013) авіасполучення (213) Мінінфраструктури (321) Криклій (16)

 Треба мати суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення авіасполучення з Росією, - міністр Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "треба мати якийсь суїцидальний настрій", щоб запропонувати відновлення авіасполучення з РФ у нинішніх умовах.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення. Я вже не говорю про геополітичні речі. Якщо ми все відновлюємо, то виходить, ми даємо меседж зовнішньому світу, що все добре, все чудово, ніяких проблем у нас з ними немає. Тоді питання: навіщо ми за якимись додатковими санкціями відносно них звертаємося, навіщо ми хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості? Тому поки що, враховуючи як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі", - підкреслив Криклій.

На запитання, як Криклій дивиться на повне припинення залізничного сполучення з Росією, він відповів: "Це питання іншого характеру. Якщо говорити політично, то звісно, що можна було б знову-таки заблокувати. Озвучу кілька цифр. Для прикладу, за 8 місяців 2019 року перевезено 7,7 млн тон вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 млрд гривень".

"Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси — одні з небагатьох, які є прибутковими. Більше того, у нас небагато сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь. Ми й так для економіки Білорусі вже гарні умови створили", - додав він.

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Міністр також заявив, що у ситуації із залізничним сполученням "у нас там не було такої небезпеки".

"Таких катастроф як МН17 на залізничних шляхах не відбувалося і я сподіваюся, що не відбуватиметься. Це питання лежить у політичній площині. Якщо ми ухвалимо для себе рішення, що взагалі ізолюємось повністю від Росії – це уже інше рішення", - підкреслив Криклій.

"У нас є так само і угоди, які не скасовані. В СОТ 5-та стаття говорить про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його.

Тобто, якщо ми порушуємо правила СОТ, це треба вирішувати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Інакше виходить, що ми втрачаємо свій транзитний потенціал і порушуємо частину угоди з СОТ", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150764
 
 
 Топ коментарі
 
Не по теме. А может и по теме...

Линия обороны
Зе vs блогери

От я ніколи не був дуже язикатий. Да, можу відповісти вчасно та влучно, але не завжди. А от писати - ніколи не писав. Почав писати тільки рік тому, після постійного читання ЛО. Не знаю, що мене надихнуло на це. Мабуть Автор з Редакцією та їх якась незвична позиція, як у вікінгів. Або перемога над Московією, або Вальгалла. І ніяких полутонів.
Також вже років надцять не дивлюсь ТВ. Маю, стоять два в хаті, але просто пил збирають.
А от блогерів читаю. Не усіх, звісно, але читаю. Не журналістів, ні. Блогерів. Які пишуть не тому, що це їх професія, а тому що мають писати. Тому що щось там у дупі не дає спокою. Тому що принцип «моя хата скраю» визиває спротив та печію.
До речі, наш Автор та Редакція теж такі. Але вони просто не публічні. Вони роблять теж саме, що й інші блогери України, але інкогніто.
Блогери України зараз - це найгостріша інформаційна зброя не тільки проти Московії, але і проти нашої зебільної влади. Блогери - за Україну. Блогери не пробачать нікому крадіжки та корупцію, але вони ще більше не пробачать дії влади проти України. Це розумів Порох. І це зараз розуміє Зе. Ну не Зе, а той, хто там у зекоманді має мозок.
І ось тиждень чи два тому, на сайті ICTV виходить рейтинг за голосуванням користувачів інету - ТОР 100 блогерів України. Рейтинг дуже цікавий -https://bloggers-fakty.ictv.ua/.
Візьмемо не 100, а перші 50.
І шо ми маємо? Несподіванка! Нєжданчік, як кажуть мокшанці. З перших 50 блогерів 49 - порохоботи! І тільки один - Юрій Романенко - палкий ворог Пороха. Не знаю, Романенко зелебобік чи ні. Я його не читаю, не подобається мені він.
Я не буду аналізувати блогерів від 51 до 100. Просто зауважу, що в них входять такі прихільники Зе як Бужанов, Нефьодов, Дубінський, Дубілет і Аваков. Деякі з цих панів працюють зараз як «шістка народу», деякі міністри. Але на мою думку, вони не є прихільники Зе. Вони коньюнктурщики.
Отже повертаюсь к першим 50.
49 порохоботи, як їх звуть. Але Порох у 2014 та 2015 від цих 49 блогерів отримував люлей ще більше, ніж зелена сопля зараз. А тільки коли Порох сам змінився, та став робити користь державі, змінилась і думка блогерів.
І от Зе, чи хто там з мозком при ньому, вирішили приручити цих диких блогерів. Зібрали зустріч, але не з Зе, а з Єрмаком та Сівохою. Що казав активний противник Пороха Романенко про цю зустрічь -https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614364261918622&id=100000352217065. Що писали інші блогери, самі знайдіть.
І ось кульмініція. Зе починає купувати блогерів. Наведу приклад.
Тетяна Худякова, чи Таня Адамс. Не входить в ТОР 100. Але має феєричну мову та гумор. І ось її останнє повідомлення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2141660966135351&id=100008744058665. Щоб не втуляти картинки, цітую мовою оригіналу:
Вобля, я из-за переполненной поздравлялками лички забыла вам прекрасное показать.
Кароч, если я позеленею, знайте, что 10 баксов это всегда 10 баксов.
(Далі йдуть скріни. Пишу по скрінах)
?: Таня, хотите денег?
Т: хочу, акакже
?: Надо помочь молодой команде
Т: А где вы прочитали что я психиатр, педагог-корректор или киллер?
?: Вам все шутки, а я реальную работу предлагаю, 2к в месяц за два три поста. Сначала очень нейтральных, чтоб никто не заподозрил
Т: какие уж тут шутки. Два косаря в месяц. Я и за один воробья в поле на коленках загоняю. А что делать-то надо? Зеленых хвалить?
?: Хотя бы не ругать сначала. Находить позитив. Поддерживать.
Т: А что их поддерживать? Сами упадут? У вас 73% долбоебов в строю, наслаждайтесь
?: Блогеров мало
Т: беда.
?: Так Вы согласны?
Т: С чем?
?: Прикалываетесь?
Т: неее, туплю, торможу, виляю. Вхожу в роль
?: С вами не возможно разговаривать
А тепер уявіть рівень зебілів. І чим вони відрізняються від рівня ригів Януковича. Ми усіх купимо, а якщо не купимо, то залякаємо.
Як можна залякати Таню Адамс, яка втікла з палаючого Донецька? Як можна її купити?
Купити можна тільки Г+Г з Мосейчук у комплекті.
Ось вам і нові молоді чесні політики. Ну, ми з вами іншого і не чекали.
Ваш Готельєр-бандерівець
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а давать интервью кацапским пропагандонам ???
а сделать главой ОПУ люстрированного бандюка Богдана ???
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а яка різниця? кожен день чимчикує потяг Київ-Москва. Чим це - залізниця відрізняється від авіа? та нічим!
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Почитай умник - как начиналась операция "Дунай"...
а начиналась она с того что в пассажирских аэропортах Рузине, Туржаны и Намешть, садились пассажирские самолёты из которых выскакивал вооруженный до зубов десант, который захватывал аэродромы на корый принимались ещё гражданские самолётики с войсками, которые захватили столицу и крупнейшие города... А после захвата правительства и министерства обороны в страну ввели более полу миллиона оккупантов - которые оставались там пока не развалился совок...
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Нападение на Чехословакию в 1968 году началось с того, что советский рейсовый самолет запросил аварийную посадку в Праге. После посадки из самолета выскочил спецназ и захватил аэродром, после чего на этот аэродром начали садиться транспортные самолеты с войсками СССР.
С поездами такая хурма невозможна. Их тщательно досматривают на границе.
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Так пойди и убейся абберезку срань липецкая, мы все не против
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Так у Зе команды и нету другого настроя,судя по действиям
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Шіфер же заявив зєбілам і тим хто не винуватий :"Чєрєз пару лєт аудіоринок Кацапіі будєт для нас аткрит " . "Савпадєніє" ? " План бєня і путєна .
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Бабло побєждає зло в очередной раз. зелена піздота в черговий раз робить Україну. Разом...
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Не по теме. А может и по теме...

Линия обороны
Зе vs блогери

От я ніколи не був дуже язикатий. Да, можу відповісти вчасно та влучно, але не завжди. А от писати - ніколи не писав. Почав писати тільки рік тому, після постійного читання ЛО. Не знаю, що мене надихнуло на це. Мабуть Автор з Редакцією та їх якась незвична позиція, як у вікінгів. Або перемога над Московією, або Вальгалла. І ніяких полутонів.
Також вже років надцять не дивлюсь ТВ. Маю, стоять два в хаті, але просто пил збирають.
А от блогерів читаю. Не усіх, звісно, але читаю. Не журналістів, ні. Блогерів. Які пишуть не тому, що це їх професія, а тому що мають писати. Тому що щось там у дупі не дає спокою. Тому що принцип «моя хата скраю» визиває спротив та печію.
До речі, наш Автор та Редакція теж такі. Але вони просто не публічні. Вони роблять теж саме, що й інші блогери України, але інкогніто.
Блогери України зараз - це найгостріша інформаційна зброя не тільки проти Московії, але і проти нашої зебільної влади. Блогери - за Україну. Блогери не пробачать нікому крадіжки та корупцію, але вони ще більше не пробачать дії влади проти України. Це розумів Порох. І це зараз розуміє Зе. Ну не Зе, а той, хто там у зекоманді має мозок.
І ось тиждень чи два тому, на сайті ICTV виходить рейтинг за голосуванням користувачів інету - ТОР 100 блогерів України. Рейтинг дуже цікавий -https://bloggers-fakty.ictv.ua/.
Візьмемо не 100, а перші 50.
І шо ми маємо? Несподіванка! Нєжданчік, як кажуть мокшанці. З перших 50 блогерів 49 - порохоботи! І тільки один - Юрій Романенко - палкий ворог Пороха. Не знаю, Романенко зелебобік чи ні. Я його не читаю, не подобається мені він.
Я не буду аналізувати блогерів від 51 до 100. Просто зауважу, що в них входять такі прихільники Зе як Бужанов, Нефьодов, Дубінський, Дубілет і Аваков. Деякі з цих панів працюють зараз як «шістка народу», деякі міністри. Але на мою думку, вони не є прихільники Зе. Вони коньюнктурщики.
Отже повертаюсь к першим 50.
49 порохоботи, як їх звуть. Але Порох у 2014 та 2015 від цих 49 блогерів отримував люлей ще більше, ніж зелена сопля зараз. А тільки коли Порох сам змінився, та став робити користь державі, змінилась і думка блогерів.
І от Зе, чи хто там з мозком при ньому, вирішили приручити цих диких блогерів. Зібрали зустріч, але не з Зе, а з Єрмаком та Сівохою. Що казав активний противник Пороха Романенко про цю зустрічь -https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614364261918622&id=100000352217065. Що писали інші блогери, самі знайдіть.
І ось кульмініція. Зе починає купувати блогерів. Наведу приклад.
Тетяна Худякова, чи Таня Адамс. Не входить в ТОР 100. Але має феєричну мову та гумор. І ось її останнє повідомлення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2141660966135351&id=100008744058665. Щоб не втуляти картинки, цітую мовою оригіналу:
*****, я из-за переполненной поздравлялками лички забыла вам прекрасное показать.
Кароч, если я позеленею, знайте, что 10 баксов это всегда 10 баксов.
(Далі йдуть скріни. Пишу по скрінах)
?: Таня, хотите денег?
Т: хочу, акакже
?: Надо помочь молодой команде
Т: А где вы прочитали что я психиатр, педагог-корректор или киллер?
?: Вам все шутки, а я реальную работу предлагаю, 2к в месяц за два три поста. Сначала очень нейтральных, чтоб никто не заподозрил
Т: какие уж тут шутки. Два косаря в месяц. Я и за один воробья в поле на коленках загоняю. А что делать-то надо? Зеленых хвалить?
?: Хотя бы не ругать сначала. Находить позитив. Поддерживать.
Т: А что их поддерживать? Сами упадут? У вас 73% ********* в строю, наслаждайтесь
?: Блогеров мало
Т: беда.
?: Так Вы согласны?
Т: С чем?
?: Прикалываетесь?
Т: неее, туплю, торможу, виляю. Вхожу в роль
?: С вами не возможно разговаривать
А тепер уявіть рівень зебілів. І чим вони відрізняються від рівня ригів Януковича. Ми усіх купимо, а якщо не купимо, то залякаємо.
Як можна залякати Таню Адамс, яка втікла з палаючого Донецька? Як можна її купити?
Купити можна тільки Г+Г з Мосейчук у комплекті.
Ось вам і нові молоді чесні політики. Ну, ми з вами іншого і не чекали.
Ваш Готельєр-бандерівець
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С Романенко давно уже всё ясно . Это напрочь свихнувшийся на порохофобии блохер . Там "клиника" полная .. Как и у ещё одной блохерши " не в себе " - Ксантопулос Олены . Позавчера читаю её опус , пишет - общество больно ненавистью , нельзя мол так , надо уважать чужое мнение , уметь слушать оппонента и т.д. И тут же , в той же самой статье описывает как её просто разрывает ненависть к Порошенку и порохоботам . Треба мати суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення авіасполучення з Росією, - міністр Криклій - Цензор.НЕТ 8705 .Рыги , кацапы , сепарва , рюцкий мир , их почти не волнуют . Главные враги - порохоботы . пц .. !!

Написал ей ," пару ласковых слов" , пока молчит . А истеричка - Романенка , давно уже , даже заблокировал вход на страницу . ..
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А Олеся Медведева? Что думаете на счет неё?
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а давать интервью кацапским пропагандонам ???
а сделать главой ОПУ люстрированного бандюка Богдана ???
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Белорусь уже два раза авиапарк обновила........Автобусы. авто, поезда забитые едут?!
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Навіть транзитний проліт кацапського літака містить кілька потенційних небезпек для нас:
- фото і радіорозвідка
- хімічні та біологічні диверсії
- прохання аварійної посадки з висадкою десанта (Прага, 1968).
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Они и так всё знают, во всех силовых структурах куча агентов рашистких, диверсии и самолётов не надо яркий пример склады, если не сами подпалили, десанТ? Это смешно..............
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То шо? Пропонуєш дозволити зайвохромосомним літати до нас і над нами? Ці три пункти я навів як дилетант. Військовці наведуть ще 333.
Тільки жорсткий візовий режим і недопуск навіть кацапських вантажівок та автобусів.
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А ще краще- кожного двохсотого візитера робити натурально двохсотим. Навіть не щодня, а рандомно. Миттєво потік туристів зменшиться на кілька порядків.
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а сколько задохнулось патриотов, засунув башку в духовку, агрессивным российским газом! доколе!!!!!11??
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Вже три роки ми користуємось НЕ російським газом. Так що засунь свою тупу башку в ж... і не нявкай.
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На вопрос, как Криклий смотрит на полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией, он ответил: "Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезены 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен" (с) что там за "торговлю на крови злочинной влады"(с), а???
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смотри соевый, тут есть разница, эти деньги идут ГОСУДАРСТВУ, в конечном счете часть их попадает на вооружение, а не в личный карман ахметорошену
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Блажен, тот кто верует, что зеленая моча - божья роса
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вы оба дурачка..друг друга стоите!!! Словосочетание..*** транзитные перевозки*** вас не успокоит? Так и авиация летает транзитом через воздушное пространство Украины... Но не кацапсинские самолёты!!! Те же турки летают и в Московию и обратно..через Украину. А кацапсины в Турцию и обратно в обход Украины. Так и грузы ЖД транспортом... Не украинской доставки мы обязаны пропускать .... Хотя если быть правильными до конца... то исключительно в вагонах НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ кацапским компаниям....)))))
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Гройсманівську баржу з під кавунів , туди запустить ! Нехай плавають охочі малороси !😆
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Відкрити авіасполучення тільки в напрямку Московії. В зворотньому закрити. Як в системі "Ніпель". Туди дуй, звідти х... Звідти попрожняк. В ціну за квитки включити перегон порожняка в зворотню сторону.
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Сполучення для пасажирів повинно бути, бо люди та їх потреби цініші за будь які держави та кордони. А от вантажне сполучення з агресором треба повністю відрізати. Але ні при попередній владі, ні при цієй, такого не буде, бо влада в Україні - це торгаши, бандити і бариги, а не войни та патріоти.
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..да... Вы феерический дурачёк!!!)))) Даже без исключения и послабления"!))))))))
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ну и ладно. остаётся еще жд и авто с пассажиропотоком в десятки млн в год.
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Так поезда хорошо справляются, а Криклий ещё не повесился.
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