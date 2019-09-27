 До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська

"У нас до прожиткового мінімуму прив'язані зарплати, штрафи, податки і багато іншого. Загалом, до нього прив'язані понад сто виплат. І якщо трошки підняти прожитковий мінімум, то це відразу зриває бюджет, тому що все до нього прив'язане. Ми стали зовсім відірваними від тієї мети, яку має виконувати прожитковий мінімум", - розповіла Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на цей момент команда міністерства працює над законодавчими змінами, які стосуватимуться прожиткового мінімуму.
"Якщо загально, то ми хочемо відв'язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому за суттю, щоб більш гнучко можна було рухатися програмами. Наприклад, у нас є програма допомоги малозабезпеченим сім'ям, і якби ми в цій програмі залишили прожитковий мінімум як такій, то в межах цієї програми піднімати прожитковий мінімум простіше, ніж піднімати його повністю в усій системі", - констатувала Соколовська.
Вона додала, що зараз, за допомогою Світового банку, міністерство проводить відповідні розрахунки.
На уточнювальне питання про те, що якщо відв'язати прожитковий мінімум від частини виплат, то до них треба буде прив'язати щось інше, Соколовська відповіла, що тоді це буде в абсолютних цифрах.
"Ми реально хочемо більше гнучкості в цій системі. Законом про держбюджет ми щороку можемо встановлювати конкретні пріоритети, які ми зараз підтримуємо, в абсолютних цифрах. Наприклад, щорічно можна визначати, що певна допомога становитиме 1 тис. грн, а наступного року, через кілька років, коли ми вийдемо з проблеми, яку ми вирішуємо цієї допомогою, це може змінюватися. Система повинна бути гнучкою і відповідати потребам, які є в конкретний момент", - вважає міністерка.
Вона підкреслила, що на цьому етапі це тільки пропозиції міністерства, але висловила надію, що у парламентської більшості будуть схожі погляди.
Як повідомлялося, в проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено, що Кабінету міністрів України має намір здійснити рішучі кроки щодо наближення в 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4 251 грн з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.
Резко поднимали минималку чтобы потянуть вверх зарплату и прочие выплаты
Пора возвращать Пороха !
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
нормальная тема,народ ликует..пардон,население..
1. дешевую электрику для ферросплавов
2. облет МАУ территории России
3. ну и ПриватБанк, конечно же
Епоха бідності усе.
Навіть он МВФ вирішив що нам кредити вже не потрібні.
Тож самі все оплатять.
а нам...как хозяевам жизни и слуг народа ( чиновники ж тоже как бы на службе народу и за народные деньги...чи не?) ...о чем это я ? )))) а!
так вот...нам, как хозяевам всего этого гарема слуг и решать...кто сколько должен получать, как наемный батрачок (по делам - зарплату или, пардон, по морде)...
и вообще - можем ли мы позволить себе иметь этот гарем? (а пока он... имеет нас))))) ввиду)
Тьфу, ля.
Как говорил классик Медведкопут: Держитесь там. Всего вам доброго и хорошего настроения.
Нужно заставить ВР, КМ и АП прожить на этот минимум, хотя бы пол года.
А прожиточный минимум повысить, произойдет пи...дец.
А еще ему нужно отлистать за Приват, Укрнафту, облет оккупированных территорий и т.д. и т.п. - вплоть до покрашенного им киоска.