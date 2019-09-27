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 Політика України
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Все про:Міністерство соціальної політики (341) Юлія Соколовська (4)

 До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська

Міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська заявляє, що відомство хоче відв'язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому за суттю, щоб можна було більш гнучко рухатися за різними програмами.

"У нас до прожиткового мінімуму прив'язані зарплати, штрафи, податки і багато іншого. Загалом, до нього прив'язані понад сто виплат. І якщо трошки підняти прожитковий мінімум, то це відразу зриває бюджет, тому що все до нього прив'язане. Ми стали зовсім відірваними від тієї мети, яку має виконувати прожитковий мінімум", - розповіла Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на цей момент команда міністерства працює над законодавчими змінами, які стосуватимуться прожиткового мінімуму.

"Якщо загально, то ми хочемо відв'язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому за суттю, щоб більш гнучко можна було рухатися  програмами. Наприклад, у нас є програма допомоги малозабезпеченим сім'ям, і якби ми в цій програмі залишили прожитковий мінімум як такій, то в межах цієї програми піднімати прожитковий мінімум простіше, ніж піднімати його повністю в усій системі", - констатувала Соколовська.

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Вона додала, що зараз, за допомогою Світового банку, міністерство проводить відповідні розрахунки.

На уточнювальне питання про те, що якщо відв'язати прожитковий мінімум від частини виплат, то до них треба буде прив'язати щось інше, Соколовська відповіла, що тоді це буде в абсолютних цифрах.

"Ми реально хочемо більше гнучкості в цій системі. Законом про держбюджет ми щороку можемо встановлювати конкретні пріоритети, які ми зараз підтримуємо, в абсолютних цифрах. Наприклад, щорічно можна визначати, що певна допомога становитиме 1 тис. грн, а наступного року, через кілька років, коли ми вийдемо з проблеми, яку ми вирішуємо цієї допомогою, це може змінюватися. Система повинна бути гнучкою і відповідати потребам, які є в конкретний момент", - вважає міністерка.

Вона підкреслила, що на цьому етапі це тільки пропозиції міністерства, але висловила надію, що у парламентської більшості будуть схожі погляди.

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Як повідомлялося, в проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено, що Кабінету міністрів України має намір здійснити рішучі кроки щодо наближення в 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4 251 грн з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150762
 
 
 Топ коментарі
 
Математичка блин! а вот поднять ментам. сбу, прокуратуре. офису през, кабмину, Раде, судьям........Ну никак не срывает?!
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ета шо такоє парахаботи ета жє брєд какой та К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 1660
К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 7375
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"Кінець епохи бідності"... буде попіздже! К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 2488
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Математичка блин! а вот поднять ментам. сбу, прокуратуре. офису през, кабмину, Раде, судьям........Ну никак не срывает?!
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если его немного поднять то эта дауниха срулит на декрет зелебобики ***)))
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При Порохе и Гройсмане было не так!

Резко поднимали минималку чтобы потянуть вверх зарплату и прочие выплаты

Пора возвращать Пороха !
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Трускавецкая школа экономики До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська - Цензор.НЕТ 2848

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Немного про то почему курс гривны необоснованно растет при росте цен на все

К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 1067
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Хєрня якась, хоча подана переконливо і апокаліптично, але все-одно хєрня.
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короче,Украина своими деньгами оплатит отчуждение земельных рессурсов..
нормальная тема,народ ликует..пардон,население..
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А как же зарплаты в 4 тысячи долларов США для учителей?
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так сказали же уже, что не планируют увеличение ))
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ПЕрш ніж людині дати гривню, влада мусить забрати 3 гривні. 1 потім віддає нам, 1 залишає собі, 1 віддає тому парню.
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Прийдеш до Бєні зайняти гривню. Він скаже віддаси дві. Ти погоджуєшся. Дає тобі гривню, а потім каже, знаєш шо, щоб тобі завтра не віддавати дві, давай одну зараз, а другу принесеш завтра.
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Так правильно, вот в США и есть 4000$. А вот лохам 4173 грн. хватит. И заметьте, цифра в математическом эквиваленте даже больше))) Так что обещание даже перевыполнено...
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Дорогой Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, учтены ли в бюджете социальные субсидии гражданину Бабломойскому на:

1. дешевую электрику для ферросплавов
2. облет МАУ территории России
3. ну и ПриватБанк, конечно же
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О! Вот оно! Прєступлєніє года - развяжут минимум с остальніми показатєлямі - всьо пойдьот вразнос
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"Кінець епохи бідності"... буде попіздже! К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 2488
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Дилетанти працюють, не заважайте їм. ))
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Если не поднимать людям минималку ,то из Украины выедут ВСЕ нормальные люди ,останутся алкаши ,бомжи ,дети и старики ....
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Виїдуть, нормальні виїдуть і мінімалка вже не допоможе.
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еще 73 % зебобиков. этих надо оставлять принудительно отобрав загранпаспорт
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ета шо такоє парахаботи ета жє брєд какой та
К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 7375
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А нашо піднімати то?
Епоха бідності усе.
Навіть он МВФ вирішив що нам кредити вже не потрібні.
Тож самі все оплатять.
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Пральна, понизить надо, а то беньямину коломойскому нужно 5 лярдов отслюнявить, не со своих же
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Да не виноват ссыкун, это отпечатали не правильно, девятка в году должна была быть в первой.
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"К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская" - уже шоколадные не воруют и в бюджете должно появиться много денег. Почему должно сорвать бюджет, или шоколадных зелёные возле бюджета сменили?
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а сделайте ка вы прожиточный минимум как для депутата-прокурора-судьи-министра...
а нам...как хозяевам жизни и слуг народа ( чиновники ж тоже как бы на службе народу и за народные деньги...чи не?) ...о чем это я ? )))) а!
так вот...нам, как хозяевам всего этого гарема слуг и решать...кто сколько должен получать, как наемный батрачок (по делам - зарплату или, пардон, по морде)...
и вообще - можем ли мы позволить себе иметь этот гарем? (а пока он... имеет нас))))) ввиду)
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Взагалі то, типова для України позиція чиновника: є закон, який описує якийсь фактор суспільного життя, наприклад: прожитковий мінімум. Виконати його цей чиновник не здатен тому, каже: його виконати не можливо, тому ми будемо його ігнорувати. То може логічніше було б сказати: я йду з посади бо не справляюся з роботою?
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Вот и нечего его поднимать. Верю нашему Народному Президенту, верю его людям! Только бы здоровья у царя нашего хватило, только побед ему, родненькому!
Тьфу, ля.
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А КТО ПЯТЬ ЛЕТ ****** ЧТО НУЖНО ПРОСТО НИВАРАВАТЬ?


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Абсолютно согласен, увеличение минималки не должно тянуть за собой увеличение штрафов, налогов, норм рахличных выплат и удержаний.
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так оно раньше-то не увеличивало. При проклятом Порошенко прожиточный минимум постоянно рос, а штрафы, налоги, выплаты оставались в своих рамках.
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Может Вы просто не в курсе на что влияет увеличение минималки?
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Ну шо, пОциенты? Как вы себя сегодня чувствуете? Сердце не болит, очи не повылазили на лоб, живот от скрутило?
Как говорил классик Медведкопут: Держитесь там. Всего вам доброго и хорошего настроения.
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Ни при одной власти не было от нее прямых заявлений что она власть влияет на расчет прожиточного минимума. Она этим расписалась в своем произволе. Это ж какое дно!!! Даже в России такого нет. Зимбабве блин.
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До виборів казали, що злочина влада краде тому не вистачає, перестаньте красти буде щей лишнє. Тепер "чесна" влада біля старого корита, ніхто "не краде"!!! Вован бл@дь ДЕ ГРОШІ???
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Не нужно поднимать прожиточный минимум!
Нужно заставить ВР, КМ и АП прожить на этот минимум, хотя бы пол года.
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и сразу в бюджете деньги появятся?)) не пиши ерунды
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якщо посадити на мінімалку в камері то, з'являться.
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а если народу типа тебя мозгов добавить то бюджет действительно пополнится))) сажальщики
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А главный ЗЕбуин обещал учителям 4000 $ .Раньше слуга питался со стола хозяина,сейчас "слуги" добавят зарплату президенту, министрам ,депутатам и прочей нечисти,а народу-хозяину" слуг "-от хрена уши.
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Ну , да. Как отремонтировать плацкартный вагон , нужно 10.5 млн. грн. с бюджетом все норм. Перепись населения 5 млрд. грн. тоже нормально.
А прожиточный минимум повысить, произойдет пи...дец.
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Да мне похер ваши программы! Где мои 4 тыс. дол.? (с) учитель
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расслабся, учитель. Ты своими 4 штуками Коломойскому за свет заплатил До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська - Цензор.НЕТ 1299 .
А еще ему нужно отлистать за Приват, Укрнафту, облет оккупированных территорий и т.д. и т.п. - вплоть до покрашенного им киоска.
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Зато минимальную зарплату можно смело задирать дальше - к ней привязаны только налоги.
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