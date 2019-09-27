 До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська

"У нас до прожиткового мінімуму прив'язані зарплати, штрафи, податки і багато іншого. Загалом, до нього прив'язані понад сто виплат. І якщо трошки підняти прожитковий мінімум, то це відразу зриває бюджет, тому що все до нього прив'язане. Ми стали зовсім відірваними від тієї мети, яку має виконувати прожитковий мінімум", - розповіла Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на цей момент команда міністерства працює над законодавчими змінами, які стосуватимуться прожиткового мінімуму.

"Якщо загально, то ми хочемо відв'язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому за суттю, щоб більш гнучко можна було рухатися програмами. Наприклад, у нас є програма допомоги малозабезпеченим сім'ям, і якби ми в цій програмі залишили прожитковий мінімум як такій, то в межах цієї програми піднімати прожитковий мінімум простіше, ніж піднімати його повністю в усій системі", - констатувала Соколовська.

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Вона додала, що зараз, за допомогою Світового банку, міністерство проводить відповідні розрахунки.

На уточнювальне питання про те, що якщо відв'язати прожитковий мінімум від частини виплат, то до них треба буде прив'язати щось інше, Соколовська відповіла, що тоді це буде в абсолютних цифрах.

"Ми реально хочемо більше гнучкості в цій системі. Законом про держбюджет ми щороку можемо встановлювати конкретні пріоритети, які ми зараз підтримуємо, в абсолютних цифрах. Наприклад, щорічно можна визначати, що певна допомога становитиме 1 тис. грн, а наступного року, через кілька років, коли ми вийдемо з проблеми, яку ми вирішуємо цієї допомогою, це може змінюватися. Система повинна бути гнучкою і відповідати потребам, які є в конкретний момент", - вважає міністерка.

Вона підкреслила, що на цьому етапі це тільки пропозиції міністерства, але висловила надію, що у парламентської більшості будуть схожі погляди.

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Як повідомлялося, в проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено, що Кабінету міністрів України має намір здійснити рішучі кроки щодо наближення в 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4 251 грн з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.