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 Політика України
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Все про:членство в НАТО (242) Кулеба Дмитро (135)

 Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що рухаючись до членства в НАТО Україні перш за все потрібно зміцнити свою безпеку, привівши її у відповідність зі стандартами НАТО, і досягти сумісності з Альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ця сумісність має бути глибокою і стосуватися не тільки якихось процесів військового управління чи стандартів озброєння.

Умовно кажучи, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн НАТО, ніж інші алкогольні напої з колегами з країн за межами Альянсу", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що найбільш проблемними реформами в контексті зближення з НАТО є реформи сектора безпеки та оборони. Однак, за його словами, ситуація не драматична".

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"Багато чого зроблено, але ще більше слід зробити. Тому кінцева мета України - це членство в Північноатлантичному альянсі", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що рішення про вступ України в НАТО приймають також у самому Альянсі та ЄС, а у них зараз готовності прийняти Україну немає.

"Є різні амбітні ідеї, плани, пропозиції, але рішення немає. А якщо немає рішення про членство, то треба працювати, щоб воно з'явилося. І ми будемо працювати", - пояснив віцепрем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150760
 
 
 Топ коментарі
 
я бухаю с офицерами нато не просыхая
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збазибо вам товарищ за тяжкий труд на благо родины. УРА! Кулеба о сближении с НАТО: Условно, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран Альянса - Цензор.НЕТ 6442
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этого не достаточно...
Нужно вместе ходить по девочкам, а девочкам по мальчикам, на шашлыки с стрельбою по банкам, вместе курить травку, бить морды гражданским, и многое еще чего нужно....
А вы точно Вице-премьер? Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 5767
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збазибо вам товарищ за тяжкий труд на благо родины. УРА!
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этого не достаточно...
Нужно вместе ходить по девочкам, а девочкам по мальчикам, на шашлыки с стрельбою по банкам, вместе курить травку, бить морды гражданским, и многое еще чего нужно....
А вы точно Вице-премьер? Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 5767
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Это ты щас про рузьге недоармию, надеюсь
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Вже був один голокомандувач🐷! Дали коліном в зад !😈
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вотка уже прошлое для них. там щас купажи бояры в тренде )
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Идиот. Тогда Луценко назначьте Старшим по интеграции в НАТО!
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Умовно потрібно, щоб Кулеба припинив загравати з драпом і нічними дискотеками і хоч на тиждень з'їздив скажімо у Зайцеве, або Золоте-4. Чи на крайній випадок на Яаорівстґткий полігон, де саме і контактують наші офіцери з представниками НАТО.
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односолодовый? тогда да. это целая новая культура ворвётся в офицерский мир Украины!
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На бутылке водяры этикетку переклеить, ну если не полениться то насобирать бутылок из под элитного вискаря под Генпрокуратурой и перелить. Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 2613
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Вот в чём секрет оказывается! Так же и с ЕС?! Всех бухариков в послы и дипломаты!
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Цікаво, Кулеба теж з 95 Кварталу вийшов? Це фейк, що він в МЗС працював? Чи просто на двох стільцях сидів? А може то такий вірус зелений, що з начебто нормальних робить ідіотів?
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А что вам мешает подписать ПДЧ - чтоб ***** не обиделось?!
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Проблема в том. Что укаинские военные пьют водку? Я так понял???)))
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