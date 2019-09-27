 Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ця сумісність має бути глибокою і стосуватися не тільки якихось процесів військового управління чи стандартів озброєння.

Умовно кажучи, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн НАТО, ніж інші алкогольні напої з колегами з країн за межами Альянсу", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що найбільш проблемними реформами в контексті зближення з НАТО є реформи сектора безпеки та оборони. Однак, за його словами, ситуація не драматична".

Читайте також: Євросоюз сам прийде і запропонує нам членство, - віцепрем'єр Кулеба

"Багато чого зроблено, але ще більше слід зробити. Тому кінцева мета України - це членство в Північноатлантичному альянсі", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що рішення про вступ України в НАТО приймають також у самому Альянсі та ЄС, а у них зараз готовності прийняти Україну немає.

"Є різні амбітні ідеї, плани, пропозиції, але рішення немає. А якщо немає рішення про членство, то треба працювати, щоб воно з'явилося. І ми будемо працювати", - пояснив віцепрем'єр.