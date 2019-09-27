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 Політика України
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Все про:пожежа (1824) Гонтарева (328)

 "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що її будинок спалили "професіонали" за 28 секунд.

Про це Гонтарева розповіла в ефірі "UA: Українське радіо",  передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю тільки те, що працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд. Кинули два великі рюкзаки, наповнені займистою сумішшю, а потім - військовий фаєр. Будинок загорівся. І навіть коли приїхали пожежники, вони не могли погасити будинок три години, спочатку годину вони гасили його ззовні і потім дві години - всередині. Там все вигоріло повністю", - розповіла Гонтарева.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150758
 
 
 Топ коментарі
 
Чомусь згадалась геніальна фраза Станіславського.. Чим більше гонтарєва репетує з приводу пожежі - тим все більш переконуюсь, що цей підпал вона сама й організувала..
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бедненькая. куда тебе деньги перевести?
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А тепловизора там не было?
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Ну я в Гонтарёвой не сомневался, что она наймёт профессионалов.
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