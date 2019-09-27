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 Суспільство
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Все про:Укрспецекспорт (21) Укроборонпром (515) Абромавичус (84)

 "Укрспецекспорт" повернувся до складу держконцерну, - "Укроборонпром"

Керівництво ДК "Укроборонпром" підписало наказ про повернення підприємства "Укрспецекспорт" під контроль концерну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Відповідний наказ підписав Генеральний директор Державного Концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Наказом затверджується нова редакція статуту Державної компанії "Укрспецекспорт", що усуває всі ризики та визначає компанію юридичною особою публічного права. Керівництво Концерну вважає, що попередня редакція статуту Державної компанії "Укрспецекспорт" загрожувала цілісності системи управління Концерну, а тому мала бути змінена", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" стане холдинговою компанією, - Абромавичус

В Концерні вважають, що "фактично, архітектори нового статуту найбільшого державного спецекспортера мали на меті зосередити в руках однієї особи – керівника Укрспецекспорту – контроль над найбільшим державним спецекспортером в країні".

"Тепер усі ці зміни скасовані Наказом нового керівництва Концерну, як такі, що шкодять інтересам держави та "Укроборонпрому", - повідомили в прес-службі Концерну.

Зазначимо, "Укрспецекспорт" є найбільшим експортером зброї і військової техніки в країні.

Крім того, зараз іде внутрішнє розслідування, розпочате з ініціативи Генерального директора Концерну Айвараса Абромавичуса. Воно має з'ясувати всі обставини, пов'язані з реєстрацією попередньої редакції статуту Державної компанії "Укрспецекспорт".

Нагадаємо, раніше журналісти програми Bihus.info повідомили, що колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів з-під контролю концерну "Укрспецекспорт". Нову редакцію його статуту він затвердив 19 серпня.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150755
 
 
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Новая работенка нарисовалась для Свинарчуков Мародера
"Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7347
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Зебіли ,як там Зе сцкло всі руки повідрубував, всі Свинарчуки по камерах? Не чую тупорилі?
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Зебіл, ти вже не пам'ятаєш чия то фраза про "відрубані руки"?😂
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на відміну від вас зенаркоманів пам`ятаю, ваше ж сцкло це ж не марадьор, має робити все як і повинно бути "Укрспецекспорт" повернувся до складу держконцерну, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9924
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Как там "талантливый" сынок Пашиского поживает? Ещё не директор?!
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"Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром"

конешно вернулся,
он ничего не производит сам - токо продает.

все распродал и вернулся за новым.

пашинский на месте.
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ТЕПЕРЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
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