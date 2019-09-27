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Все про:Держприкордонслужба (2258) діти (1674) вбивство (1915) ДБР (522)

 Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Наразі двом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

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Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.

Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150752
 
   
 Топ коментарі
 
Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 7340 Порошенко у него помпу отобрал и евробляху заставил растаможить.
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это даже не скоты или твари((вышак обеим тварям(
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Пиздец. Лютый пиздец. Тысячи пар тратят огромные деньги, чтобы получить шанс на ребенка, когда узнаешь о таком, хочется закопать эту суку живьем.
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может просто стоя на бетонном полу рожала?
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Тогда они не виноваты.
Несчастный случай.
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И после вот таких вот офигительных историй они еще не хотят, что бы кацапы верили в историю про распятаго мальчика Родила, ударила по голове, положила в пакет и закопала: ГБР сообщило о подозрении в убийстве новорожденной девочки двум сотрудницам погранслужбы - Цензор.НЕТ 2695
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У одних крыша едет от "распятых мальчиков", у других - от шоколада...
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при чем тут шоколад вообще? я тебе говорю, что кацапы насмотрятся про нас сюжетов, шо у нас новонарожденных бьют по голове, кладут в пакет и закапывают... Почему тебе везде Порошенко мерещится ?
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Порошенко у него помпу отобрал и евробляху заставил растаможить.
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Потому, что тебя Порошенко родил, и во время родов упустил головой на пол. Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 4351
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Кстати еще для кацапов в этой новости показательно что это жительница Львова. А знаете как они люто не навидят Бандерштат. И вот если они так со своими младенцами поступают, то что будет с русскоязычными младенцами, если вдруг Бандеровцы прийдут на их родную землю Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 1930
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Я ж не спрашиваю откуда ты родом.
Дураков везде хватает.
А про Львов только ты упомянул.
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Потому, что ты его во все новости засовываешь, вот и получай ответку.
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Почитай свои комменты и все поймешь сам.
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не в двір треба народжувати, а на підлогу?
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Этих бывших "пограничниц" так рожали? Вполне возможно - у нормального человека такое в голове не возникнет.
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такое красочное описание, будто кто-то это на камеру снимал... а если они сами признались в содеянном, и было описано с их слов, то да - скорее их так рожали.
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это ЭТИХ двух сестер рожала мать на бетонный пол.
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это даже не скоты или твари((вышак обеим тварям(
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ну и зачем протакое писать??

что хотите сказать??

помойка 1+1 новости - 90% чернуха - убили-спалили-утопили-взорвали-...

рентинг - нашефсе
и тут - лайки и коменты-чем больше, тем больше заплатят за рекламу.

дно
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Правильно, писать нужно только о хорошем.
Вот например, ПРЯМОЙ - сплошной позитив.
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ipd dip - вам нужно перечитывать советскую газету "Правда"..., если реальная жизнь как она есть вас пугает...

Очень успокаивает....
Сплошные достижения, победы и свершения....- и впереди Коммунизм!
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Только женщины на такое способны. Мужчина не способен на такую жестокость по отношению к детям. Женщины злее мужчин.
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Ахаха. А Моисей был кем?
Чуть не обосрался что бобоизбранный народ вырезал в захваченном гододе не всех детей. Ругался, размахивал руками, переживал что Яхве может опять наслать язву моровую, так как егО приказы нужно слушать и исполнять, а не сюсюкаться Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 443
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Не знаю, правда это или нет, но кто-то говорил, что в Китае создан спецназ только из женщин потому, что они способны убивать всё живое.
Только дело в том, что таких женщин, если можно так сказать, не большинство, как и мужчин маньяков, хотя женщины-маньяки ещё чудовищнее пытки придумывали для своих жертв...
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******. Лютый ******. Тысячи пар тратят огромные деньги, чтобы получить шанс на ребенка, когда узнаешь о таком, хочется закопать эту суку живьем.
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У нас соседские алкаши личин пачками штампуют и хоть бы хны. А люди из благополучных семей забеременеть не могут. И тут волей не волей задумываешься, что бухать наверное таки не плохо Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 7105
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И вырастает биомусор, к сожалению. Максимум 5% пробьются в жизнь нормально
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так и бывает....
потенциально самоотверженные матери не могут по каким то причинам заиметь собственного ребенка..., а суки, которым Бог дал счастье материнства этих детей убивают...
Гореть ей в Аду...
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если бы ей не помогали, то мзда малая - и написали бы шо типо токсикоз.
либо бесплатно бы написали, если реально так. ибо у обеих - точно не могло быть токсикоза как как рожалка только одна из них. разве что одна с токсикозом, а вторая тоже не в себе, но от наркотиков.
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Борюсик, ну сколько тебе раз повторять: "Молчи, сойдёшь за умного!..."?... При чём здесь токсикоз? Ты о токсикозе беременной говоришь? Так он во время беременности, а не родов... Это отравление организма беременной продуктами жизнедеятельности плода... Какой может быть "токсикоз" во время и после родов?! Это так называемый "синдром роженицы", и к отравлению не имеет никакого отношения... Даже во времена СССР, убийство матерью новорождённого рассматривалось, как смягчающее вину, обстоятельство...Это не биологическое воздействие, а психическая травма... Она и у животных, бывает... Крольчихи, "первородки", бывает, крольчат своих съедают... Что-нибудь как "ляпнешь" - "хоть стой, хоть падай...".
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то, что они обе сотрудницы гпсу, является отягчающим фактором?
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шо хочуть приховати такими "новостямі"???
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Вообще безмозглые! Не нужен ребенок - отдай.
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ЕСЛИ ИХ НАЧАЛЬСТВО ЗА НИМИ УСЛЕДИТЬ НЕ МОЖЕТ, ТО КАК ОНИ ГРАНИЦУ БЕРЕГУТ !!!
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мільйон кацапів запустили в Україну лише цього року, офіційні дані . Там керівництво таке саме.
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Ну що ж це типово для порохосмоктальчиків.
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одній (матері) доведеться змінити кваліфікацію
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