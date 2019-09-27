 Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.
Наразі двом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).
Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.
Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Несчастный случай.
Дураков везде хватает.
А про Львов только ты упомянул.
что хотите сказать??
помойка 1+1 новости - 90% чернуха - убили-спалили-утопили-взорвали-...
рентинг - нашефсе
и тут - лайки и коменты-чем больше, тем больше заплатят за рекламу.
дно
Вот например, ПРЯМОЙ - сплошной позитив.
Очень успокаивает....
Сплошные достижения, победы и свершения....- и впереди Коммунизм!
Чуть не обосрался что бобоизбранный народ вырезал в захваченном гододе не всех детей. Ругался, размахивал руками, переживал что Яхве может опять наслать язву моровую, так как егО приказы нужно слушать и исполнять, а не сюсюкаться
Только дело в том, что таких женщин, если можно так сказать, не большинство, как и мужчин маньяков, хотя женщины-маньяки ещё чудовищнее пытки придумывали для своих жертв...
потенциально самоотверженные матери не могут по каким то причинам заиметь собственного ребенка..., а суки, которым Бог дал счастье материнства этих детей убивают...
Гореть ей в Аду...
либо бесплатно бы написали, если реально так. ибо у обеих - точно не могло быть токсикоза как как рожалка только одна из них. разве что одна с токсикозом, а вторая тоже не в себе, но от наркотиков.
а вот еще и тоже о пограничниках.