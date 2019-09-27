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Все про:хабар (2757) Полтавщина (286) прокуратура (1897) ДБР (522)

 ДБР затримало начальницю відділу прокуратури Полтавщини за вимагання $5 тисяч

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань затримали начальницю одного з відділів Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області під час отримання нею неправомірної вигоди від місцевого мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією: прокурор вимагала від обвинуваченого 5 тисяч доларів США за укладення угоди про визнання винуватості та зміну обвинувачення на менш тяжке.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманій та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України.

У разі доведення вини, затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150750
 
   
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ну так жеж конец эпохи бидности уже наступил? или еще нет?
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Нормальная прокурорская взятка...Чё прицепились.. ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс. - Цензор.НЕТ 1032
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ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.
как показывает опыт - задержать это мало
нужно, ещё осудить и посадить)
учитывая коррумпированность судов ,то реально "закрыть" будет нереально - отмажется, натрусит сердобольным "непродажным" судьишкам ,что деньги подбросили, а ещё главную роль сыграет позитивная характеристика с места работы)))
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По TV ледь не щодня чуємо про те, що прокурори викрили злочинців, розслідували, відшкодували, припинили злочинну діяльність чогось чи когось там. Але ж хіба це їх функції і робота??? Народу треба провести лікнеп - пояснити дуже чітко, чим займається прокурор в наш час згідно закону.
(Я не про даний випадок, який пов"язаний з держобвинуваченням )
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Наверно мы читаем разные новости, но обычно указывают- под процессуальны руководством прокуратуры .
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Нажаль, наразі через проц.керівництво левова частина слідства перекладена ментами на них.
Є безліч контор, де слідчий отримує справу взагалі після "хлопка" (реалізації НСРД)...
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