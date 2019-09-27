 ДБР затримало начальницю відділу прокуратури Полтавщини за вимагання $5 тисяч

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією: прокурор вимагала від обвинуваченого 5 тисяч доларів США за укладення угоди про визнання винуватості та зміну обвинувачення на менш тяжке.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманій та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України.

У разі доведення вини, затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.