 ДБР затримало начальницю відділу прокуратури Полтавщини за вимагання $5 тисяч

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією: прокурор вимагала від обвинуваченого 5 тисяч доларів США за укладення угоди про визнання винуватості та зміну обвинувачення на менш тяжке.
Наразі готується повідомлення про підозру затриманій та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України.
У разі доведення вини, затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
как показывает опыт - задержать это мало
нужно, ещё осудить и посадить)
учитывая коррумпированность судов ,то реально "закрыть" будет нереально - отмажется, натрусит сердобольным "непродажным" судьишкам ,что деньги подбросили, а ещё главную роль сыграет позитивная характеристика с места работы)))
(Я не про даний випадок, який пов"язаний з держобвинуваченням )
Є безліч контор, де слідчий отримує справу взагалі після "хлопка" (реалізації НСРД)...