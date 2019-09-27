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 Економіка
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Все про:законопроект (769) Податковий кодекс (112)

 Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт

Зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210 в його нинішньому варіанті, можуть боляче вдарити по українській економіці і порушити баланс інтересів держави і бізнесу.

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" зараз є найбільш проблемним серед усіх, винесених на розгляд Верховної Ради, передає 24.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко попереджає, що цей законопроєкт несе серйозні загрози для інвесторів в Україні:

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Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку і залишить бюджет без багатьох податків. З України підуть інвестори і не прийдуть нові. Як це відбувається зараз у тютюновій індустрії ...

Експерт має на увазі ситуацію з тютюновою компанією British American Tobacco, яка в 2018 році заплатила в наш бюджет 16 млрд гривень. Тепер компанія переносить регіональний центр із Києва до Бухареста "у зв'язку з тим, що фіскальна і регуляторна політика українського уряду непрогнозована". Тому що законопроєктом №1210 заплановано, що ставка акцизу на сигарети може бути прирівняна до європейської (еквівалент 90 євро за 1000 штук) вже в 2020 році, а не в 2024-му - як було домовлено раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150749
 
 
 Топ коментарі
 
так в этом и цель.
все по заветам овоща. чтобы никто кредитов не давал кроме хуйла под залог территорий
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Бедный Ринат Лианидыч сейчас еле-еле сводит концы с концами, выживает - а ему хотят рентную плату поднять аж на целых 2%. Давайте лучше коммуналку поднимем в 7 раз как при Пеце, простой нарид оплатит беззаботную жисть Ринат Лианидыча.
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Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ? Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт - Цензор.НЕТ 8956 Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт - Цензор.НЕТ 8923
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так в этом и цель.
все по заветам овоща. чтобы никто кредитов не давал кроме ***** под залог территорий
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На рынке Юность в любой день можно затариться контрабандными сигаретами.
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у нас теж..
Правда у Львові свій виробник контрафакту....

ЛТФ ... не "відомих світових марок"..
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Бедный Ринат Лианидыч сейчас еле-еле сводит концы с концами, выживает - а ему хотят рентную плату поднять аж на целых 2%. Давайте лучше коммуналку поднимем в 7 раз как при Пеце, простой нарид оплатит беззаботную жисть Ринат Лианидыча.
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Бородатую бабушку обрадуют за счет мелких ФОПов, а не за счет Рината. Шарик, ты дурак.
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Ахметов-не сдохнет,под ним практически все облэнерго,а вот работягам с его ГОКов,таки придётся массово ехать экономику Польши и Чехии поднимать,но они практически все голосовали за "Гнусавого Гнома" и "воны-зробылы це разом!".)))
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Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ? Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт - Цензор.НЕТ 8956 Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт - Цензор.НЕТ 8923
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потому что он никому ничего никому ничего не должен кроме семьи и Игоря Валерьевича
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Аж соплі зелені з вушей лізуть з парою Так стараються знищити Україну.
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А что, в Бухаресте не европейский акциз？
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Не перестаю напоминать зелебобикам, что они сделали это вместе, а то память у этого народца короткая.
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Насчет Лартеландии, на Кипре, откуда я пишу, есть своя аннексированная территория, наподобие нашего Крыма. Не перестаю просвещать киприотов.
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Давно интересует вопрос, почему любители Барыги пищут преимущественно из-за границы? То из Беларуси, то из Австралии, то из Кипра? Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт - Цензор.НЕТ 1592
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1. Хто такий Барига?
2. Зараз я пишу з Туреччини де перебуваю на заслуженому порохоботському відпочинку. А зебіли нехай їдуть до крисму.
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Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку і залишить бюджет без багатьох податків. З України підуть інвестори і не прийдуть нові. Як це відбувається зараз у тютюновій індустрії ...

один виробник контрафактних цигарок перебазував офіс з ДОКАЗАМИ ДЛЯ ПРОКУРАТУРИ в Румунію )))
можливо це і можна називати Втечею "інвестора".
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Больше всего,обрадуются работники ахметовских ГОКов в родном для "Шмаркли" Кривом Роге,когда "рыжий" уволит их и им жрать будет-нечего. Вот веселье-то будет в Кривбассе!
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Винить можно только себя , выборы были демократичными . Сами избрали клоунов и фотографов. Помню как один зебил мне с пеной у рта доказывал , что зеля крутой и во всем разберется , но пока сплошные фэйлы от эпических до просто жопа.
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А ну-ка, расскажи-ка нам, что ж это за "фэйлы"? Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт - Цензор.НЕТ 2471
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Эксперды такие как этот мен, довели страну до ручки.
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А можна посилання на офіційну заяву British American Tobacco що "Тепер компанія переносить регіональний центр із Києва до Бухареста "у зв'язку з тим, що фіскальна і регуляторна політика українського уряду"? Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт - Цензор.НЕТ 6391 Насправді, перенесення регіонального центру не стосується перенесення виробничих потужностей. Та і чого їх переносити, якщо акциз не буде перевищувати європейський, а виробництво значно дешевше. Так і акциз стосується тільки продажу в Україні.
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Так і акциз їх ніяким чином не обходить. Акциз це прямий податок з кінцевого споживача. Хіба що може знизити попит за такої ціни кінцевого продукту. Але що стосовно цигарок то не думаю що дуже.
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«Слуга народу» Микола Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель
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Шта? в Украине есть экономика? А я думал шоколадный мародер с кагтавым кумом-поедльником все разворовали Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт - Цензор.НЕТ 5649
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Давайте ще і "баланс інтересів бізнеса і держави" впишемо в Конституцію як принцип роботи держави! Бо, коли слухаєш спеціалістів , то таке враження, що у нас не правова, а більше бізнесова держава (олігархічна). 95% українців живуть з найнижчою зарплатою і пенсією на континенті, а їм впарюють всякі цифрові ідеї, нові і нові прожекти, які не мають прямого стосунку до життя людей.
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Надоело бесконечное нытьё об одном и том же.Изо дня в день.Измором берут
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Как тут не ныть, когда существование кормушки под угрозой...)
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Это прямая защита коррупции: "ты мне, я тебе". Называйте вещи своими именами.
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