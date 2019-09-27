 Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, - експерт

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" зараз є найбільш проблемним серед усіх, винесених на розгляд Верховної Ради, передає 24.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко попереджає, що цей законопроєкт несе серйозні загрози для інвесторів в Україні:

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Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку і залишить бюджет без багатьох податків. З України підуть інвестори і не прийдуть нові. Як це відбувається зараз у тютюновій індустрії ...

Експерт має на увазі ситуацію з тютюновою компанією British American Tobacco, яка в 2018 році заплатила в наш бюджет 16 млрд гривень. Тепер компанія переносить регіональний центр із Києва до Бухареста "у зв'язку з тим, що фіскальна і регуляторна політика українського уряду непрогнозована". Тому що законопроєктом №1210 заплановано, що ставка акцизу на сигарети може бути прирівняна до європейської (еквівалент 90 євро за 1000 штук) вже в 2020 році, а не в 2024-му - як було домовлено раніше.