 Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи двотижневий візит до Києва керівництва фонду, передає Цензор.НЕТ.
"Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування. Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною", - написав Гончарук.
Він визнав, що це були два тижні насичених, складних і важливих консультацій. Проте керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам. Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів — нині становлять понад $20 млрд США.
"Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору і додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання", - зазначив прем'єр-міністр.
Однак, додав він, попереду в української сторони великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.
Гончарук планує активну роботу над поліпшенням бізнес-середовища та проведення ключових реформ, серед яких — велика приватизація держпідприємств, реформа агросектора, боротьба з корупцією та судова рефома.
Крім того, запевнив прем'єр-міністр, забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду та маркером для наших міжнародних партнерів.
Вова вообще своё лицо не контролирует? Или это действие медикаментов?
Ну шо зеко *****, 73%, кого ви там зробили?? Ви зробили Україну посьміховиськом муд…звони!
Стосунки з ЄС - зіпсовано. Стосунки із США - зіпсовано. Інтерв'ю ЗМІ куратора - зроблено.
Схоже, все йде за планом. Українські ЗМІ в ігнорі - вже використані і нецікаві. Згадок про Коломойського - 0.
Ключове, що у американців нема вже сумніву, що це "груповушка на трьох": Трамп+Путін+Зе... А в Україні хтось вірить, що Зе самостійний...???
Який сором для нашої країни(((( ЗЕбіли, живіть тепер з цим... Поверніть мені минуле - там було таке чудове майбутнє.
ЗЕ: Я просто думав, що я один з найвеличніших лідерів сьогодення і хотів би, щоб моя розмова з трампом увійшла в історію, як 15 хвилин, які змінили світ. Але я не думав, що її опублікують, я думав, що вони тільки свою частину опублікують, плак плак.
Ми маємо справу з ідіотом. З чухраїнцем з гуморесок Остапа Вишні. Головною рисою чухраїнця, по Остапу Вишні є риса "якби ж знати".
"Я думав, шо воно, а воно от воно шо", як нова національна ідея.
Можливо, я не уважний чи недостатньо слідкую за зовнішньополітичними подіями, але керівника держави менш підготовленого і настільки ж жалюгідного на моїй пам'яті не було. У жодній країні третього чи, навіть, четвертого світу
Как я и говорил еще в апреле - МВФ послало "позеленевшее" правительство нашей страны.
"Зеленые" ПРОВАЛИЛИ переговоры.
"Денег не выделят. Миссия МВФ уезжает ни с чем".
https://ukranews.com/…/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya…
Теперь зе-каманде, с огромной вероятностью, останется одно - ползти просить деньги у путлера.
И Украина - героически боровшаяся 5 лет - падает к нему в руки, как наливное яблочко
73%, зелебобы, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
Вы сами затопили свой собственный дом дерьмом.
В этом ВАША личная вина (каждого из вас)
В ВАША личная ответственность.
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах...
от такие от заразы
мвф чиейсь мечты"
Бутусов, у вас завелись в жутких количествах воши и гниды на ресурсе.
Пацаны заболтались.
Войны нет перемирие , идет закупка металлома в Чехии ( гвоздики) видно снова свинарчуки , дефолта нет , а хотят взять 5 лярдов . зебилы непорядок нука включайтесь.