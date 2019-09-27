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 Політика України
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Все про:МВФ (575) Гончарук_Олексій (108)

 Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук

Україна впродовж наступних кількох тижнів продовжуватиме переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання рекомендацій ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з нашою державою.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи двотижневий візит до Києва керівництва фонду, передає Цензор.НЕТ.

"Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування. Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною", - написав Гончарук.

Він визнав, що це були два тижні насичених, складних і важливих консультацій. Проте керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам. Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів — нині становлять понад $20 млрд США.

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"Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору і додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання", - зазначив прем'єр-міністр.

Однак, додав він, попереду в української сторони великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.

Гончарук планує активну роботу над поліпшенням бізнес-середовища та проведення ключових реформ, серед яких — велика приватизація держпідприємств, реформа агросектора, боротьба з корупцією та судова рефома.

Крім того, запевнив прем'єр-міністр, забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду та маркером для наших міжнародних партнерів.

Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150748
 
 
 Топ коментарі
 
Зе-команде как то ссыкатно давать деньги....
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах... Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8191
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та ты шо! это теперь так называется "отказали")))
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Ототу МВФ теж подивилися цей хм... програмний ролик кандидата ( тодішнього) у президенти Зєлєнского і зробили висновки. Мабуть ті 5 мільярдів, які Вальдемар так хоче отримати, йому не дадуть. І Гончаруку не дадуть після Вальдемарових слів про "100% мого генпрокурора". І та місія, яка щойно поїхала, побачила щось таке, що лише підтвердило попередні висновки від перегляду хм... реклами дурості.
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МВФ плохой партнер для сотрудничества, ни одна нормальная страна с этим фондом не имеет отношений, так как он втягивает в долги и делает страну нищей. Те страны, кто сотрудничает все нищие. Зеля перед выборами обещал прекратить это сотрудничество , а сейчас наоборот хочет наращивать его. То есть брехал людям, собака.
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Беги Вова, беги!!!
Вова вообще своё лицо не контролирует? Или это действие медикаментов?
Ну шо зеко *****, 73%, кого ви там зробили?? Ви зробили Україну посьміховиськом муд…звони!
Стосунки з ЄС - зіпсовано. Стосунки із США - зіпсовано. Інтерв'ю ЗМІ куратора - зроблено.
Схоже, все йде за планом. Українські ЗМІ в ігнорі - вже використані і нецікаві. Згадок про Коломойського - 0.
Ключове, що у американців нема вже сумніву, що це "груповушка на трьох": Трамп+Путін+Зе... А в Україні хтось вірить, що Зе самостійний...???
Який сором для нашої країни(((( ЗЕбіли, живіть тепер з цим... Поверніть мені минуле - там було таке чудове майбутнє.
ЗЕ: Я просто думав, що я один з найвеличніших лідерів сьогодення і хотів би, щоб моя розмова з трампом увійшла в історію, як 15 хвилин, які змінили світ. Але я не думав, що її опублікують, я думав, що вони тільки свою частину опублікують, плак плак.
Ми маємо справу з ідіотом. З чухраїнцем з гуморесок Остапа Вишні. Головною рисою чухраїнця, по Остапу Вишні є риса "якби ж знати".

"Я думав, шо воно, а воно от воно шо", як нова національна ідея.

Можливо, я не уважний чи недостатньо слідкую за зовнішньополітичними подіями, але керівника держави менш підготовленого і настільки ж жалюгідного на моїй пам'яті не було. У жодній країні третього чи, навіть, четвертого світу

Как я и говорил еще в апреле - МВФ послало "позеленевшее" правительство нашей страны.
"Зеленые" ПРОВАЛИЛИ переговоры.
"Денег не выделят. Миссия МВФ уезжает ни с чем".
https://ukranews.com/…/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya…
Теперь зе-каманде, с огромной вероятностью, останется одно - ползти просить деньги у путлера.
И Украина - героически боровшаяся 5 лет - падает к нему в руки, как наливное яблочко Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7233
73%, зелебобы, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
Вы сами затопили свой собственный дом дерьмом.
В этом ВАША личная вина (каждого из вас)
В ВАША личная ответственность.
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я изобрел вечный двигатель , срочно нужны вечные подшипники !
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по сериалу мы должны сложится кровными и послать их на йух !
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Зе-команде как то ссыкатно давать деньги....
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах...
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Если расшифровать написанное в статье то выходит: прошлая команда молодцы, а на новую пока необходимо посмотреть, потому как веры нет.
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та ты шо! это теперь так называется "отказали")))
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"да, отказали аж 2 раза!
от такие от заразы
мвф чиейсь мечты"
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Это называется сохранять мину при очень плохой игре.Хотя бы для своих избирателей.
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Когда уже МВФ попросит в газовых камерах пол Украины отравить за кредит? Мвф цены на газ, рынок земли, пенсионный возраст. Зачем нам Зеленский если нами командует мвф? Та и живем иы не в Украине а в МВФ
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Тебе, мАсковскому уе...ню понятное дела не нужен МИВФ, т.к. никто твоему ***** денег не даст. И не лезь , лаптеногий, в Украину, пшел, ущербный, на фиг. Быстро пшел и захвати свойх троллей, урод.
Бутусов, у вас завелись в жутких количествах воши и гниды на ресурсе.
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А с чего ты решил что я московский? Я срал на маскалей и путина. Я родился и всю жизнь прожил в Украине, мои деды родились на Украине. Но из-за того что я не хочу чтоб подняли НДС или ещё раз пенсионный возраст или цены на газ( это все условия МВФ если что) я вдруг стал москалем.
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И да, по личному. Ты сраный вышивание из-за таких как ты Донбасс и потеряли.
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пора уже задумываться и о налаживании добрососедских отношений с китаем.
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"Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук" - Кабмин Гончарука намерен прекратить сотрудничество с МВФ. Напоминает - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Пацаны заболтались.
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Прекратить сотрудничество и послать на йух очень просто,дело в том,что без сотрудничества с МВФ ни один порядочный банк не даст в долг,разве только под 15-20% годовых.А без долгов финансовая система пока прожить не может,разве только Игорь Валерьевич вернёт в НБУ скомуниздженые 5,5 лярдов долларов.Но это из области фантастики.
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Я помню , какой вал дерьма был перед выборами о том , что Гройсман и Яцынюк взяли 4 лярда ( марадеры ). Напомню страна на гране дефолта и война . А чеж зебилы сейчас не воют.
Войны нет перемирие , идет закупка металлома в Чехии ( гвоздики) видно снова свинарчуки , дефолта нет , а хотят взять 5 лярдов . зебилы непорядок нука включайтесь.
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По всему выходит - воруют,мародерят и барыжат пуще прежней власти.
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Ты главное чашку не забудь когда на самокате к ним поедешь.
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Та да) в какой раз уже, идиоты, вы это говорите?
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А вот интересно, судя по тому ролику из говняной киношки про голобородько, зебилы должны золото уже на Майдан сносить, и ничего что это они голобородька послали, а не он их -итог один и тот же
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Они надеялись, что Зелебородька им по сумке золота каждому выдаст.
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