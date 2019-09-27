 Смертельна ДТП в Броварах: ДБР затримало підозрюваного співробітника поліції охорони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання про повідомленні правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.