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Все про:Бровари (53) ДТП (2517) Київська область (1013) ДБР (522)

 Смертельна ДТП в Броварах: ДБР затримало підозрюваного співробітника поліції охорони

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали співробітника поліції охорони, який врізався в зупинку транспорту на Київщині. Унаслідок ДТП загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомленні правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150747
 
 
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