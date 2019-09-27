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 Київські новини
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Все про:КМДА (706) Пантелеєв (42) опалювальний сезон (225)

 Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв

Місто Київ готове до опалювального сезону на 97%.

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".

"На сьогодні Київ готовий до пуску тепла. Загальна готовність - 97%. Найперше буде запускатися бюджетна сфера - готовність 100 % станом на вчора", - сказав Пантелеєв.

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Водночас, за його словами, столичні ТЕЦ готові до запуску і повноцінної роботи в опалювальний період.

Він зазначив, що також у місті проводиться заміна старих тепломереж на нові.

"Теплових мереж майже 3 тисячі кілометрів, теплові мережі будувалися 50-60 років тому, вони вичерпали свої ресурси. Основне завдання - це виявити найбільш критичні ділянки, за підсумками минулого опалювального сезону, і замінити їх на сучасні трубопроводи", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150745
 
 
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Який гарний котик на фоткэ:
Киев готов к отопительному сезону на 97%, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 4288

До речы, а як там Кривий Ріг? Готовий до опалювального сезону?
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Чуть не в тему . Харьков задолженность по зарплате ХТМ за 3 месяца а КАРЛУША андреев выступает и говорит что погасить сможет только к новому году и готовность те же 97% хотя весь Харьков перерыт и работают ШАБАШ на которых деньги есть !
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Ну что зебилы , на сколько % зебил снизил тарифы в $ эквиваленте ?
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они сделали себе газовый запас Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 3307 а завтра шарагу под названием нафтогаз переминуют и мы вам ничего не должны
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І баб Юля мовчить,як в ріт води набрала.Немає вже тарифного геноциду. Зебілам легше їм Зесцкло тарифи знизило. Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 8402
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Прикольно....Это если у вас холодно значит вы в 3%...и так по городу.
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Так было и так будет. Ну никто и ничто чиновникам не помешает бравадные рапорты писать!
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ти краще розкажи, як твоє Зе сцкло тарифи знизило, ще весною посадками зайнялося,перемогло олігархів і підтримало малий і середній бізнес, повисило пенсії ,припинило війну і т. д по цяцянках для зебілів ?Програма Зе на виборах Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 1702
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Ещё бы с такими ценами они не были готовы!
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