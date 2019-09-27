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 Політика України
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Все про:СНД (54) Кулеба Дмитро (135)

 "СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає СНД (Союз незалежних держав) клубом невдах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.

"Я вважаю, що СНД - це клуб невдах. А нам треба прагнути до "клубу щасливчиків".

СНД - це клуб людей, які так і не змогли цивілізовано розлучитися. А люди, які навіть розлучитися не здатні, тим більше не зможуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД - це закрита історія", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше віцеміністр зазначив, що Україні необхідно вийти зі сфери інтересів Росії: "Припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося в НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання треба припинити".

Як повідомлялося, Договір про дружбу між Росією і Україною призупинив дію 1 квітня 2019.

Читайте також: Розірвання договорів з Росією продовжиться, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150742
 
   
 Топ коментарі
 
Да шо ж такое то... Очередная мантра соевых идиотов, что "команда Зе" тянет Украину в Таежный Саюс, рухнула. "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8200
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так ваша Шмаркля на словах герой, а на деле, остановил расторжение договора с СНГ.
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Как вы лодку назовёте.....В переводе с немецкого это Кушать Г..... "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4404
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Ну так ,а чего же Украина до сих пор в этом клубе? И почему Украина продолжает торговать с агрессором. Новая власть что-то не торопится прекращать эту торговлю как и прежняя не собиралась. Что это за неуважение к народу? Это все равно ,если бы евреи торговали с Гитлером. Зеленский не уважает украинский народ ,если допускает такое. И где визовый режим с агрессором? Украинцы конечно не евреи, но и Зеля не президент Израиля и должен уважать своих избирателей. В Израиле ему навряд ли удалось бы стать президентом.
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И война кстати гибридная, и свежие Киевские торты рошен на полках рядовых мацковских магазинов. А с кем торговать? Европа то квоты установила, продукция с добавленной стоимостью им не надо. только сырьё и первичка аграрная.
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Лариса, ты как первый раз замужем. Торговля не прекращается по нескольким причинам. Первое, есть некоторые товары (атомная энергетика, енергоресурсы), от которых мы не можем сразу и полностью отказаться, иначе произойдет коллапс. Второе, очень большая часть бизнеса связана с мордором и они не особо хотят с этим расставаться, а если государство насильно заставит, то экономического кризиса не миновать. Третье, и самое главное, сырьевой бизнес олигархов, который без рынка рашки развалится, так как с допотопными средствами труда и технологиями не выдержит мировой конкуренции, и работает он только потому, что рашка их к себе пускает взамен на "поводок". А вот насчет визового режима с лишнехромосомными полностью поддерживаю, еще в 2014 года надо было вводить, и не слушать всякое быдло мол у нас там родственники
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Это был стёб, а то у зебов память слабая и они позабывали свою бывшую зраду.
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Да шо ж такое то... Очередная мантра соевых идиотов, что "команда Зе" тянет Украину в Таежный Саюс, рухнула. "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8200
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так ваша Шмаркля на словах герой, а на деле, остановил расторжение договора с СНГ.
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Это тех самых договоров, расторгнуть которые у другой "шмаркли" пяти лет было мало?
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Вот ты в лужу пернул Сам показал себя идиотом Впрочем, неудивительно: зеко-***** и задумывалась как клуб идиотов.
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"клуб удачников" Зебіли, кого ви наобирали? "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8854
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Капец, Кулеба охрененный профессионал, с большим дипломатическим опытом в Европе. А вы кто?)
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А про военный опыт нашего Верховного Главнокомандующего по четырехкратному боевому уклонению от военкома что скажете?
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"Украина к нам попросится" ((c) Захарченко, 2014 год)
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"СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба
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СНД - клуб злочинців.
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Наверно Зелемойский с Лукашенко и Токаевым решил встретиться, чтобы узнать - как не стать неудачником...
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так зачем ваше Зе, остановил расторжение договора с СНГ, инициированное еще Порохом?
наперсточники..
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Это кто так сказал, Машка Захарова?) вы документ-то видели?
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Ну я все понимаю. Там Россия враг, и все такое. Но туда помимо России входит еще 8 государств, исторически находящиеся в очень дружественных отношениях с Украиной. Не понимаю новую власть. Позавчера Зеля обосрал Германию и Францию в разговоре с Трампом. Сегодня этот придурок обосрал еще 8 друзей Украины. Я уже молчу, что внешнеэкономические связи Украины со странами СНГ сегодня даже больше, чем с ЕС.
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Не подскажете, где и когда поддержали Украину эти "очень дружественные государства"? "СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 7498
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******** стан залізниць ДНР - майбутнього члена СНГ
"СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 516
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Середня пенсія в Україні - 2 тисячі грн., у РФ - 7 тис.грн.
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