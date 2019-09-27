 Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила газета "The New York Times".

За даними джерел видання, співробітник ЦРУ не працював у команді зв’язку, яка обробляє дзвінки з іноземними лідерами. Про поведінку Трампа він начебто дізнався під час "офіційних міжвідомчих справ".

За даними співрозмовників, автор скарги вже залишив Білий дім і продовжує роботу в ЦРУ. Інших відомостей про нього не наводять.

"Його скарга, яку оприлюднили 26 вересня, підтвердила, що він є аналітиком за освітою, і чітко дала зрозуміти, що він розуміється на американській зовнішній політиці щодо Європи, демонструючи витончене розуміння української політики та принаймні деякі знання закону", — пише видання.

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Директор Національної розвідки США Джозеф Магвайр заявив на слуханнях у палаті представників Конгресу США, що зробить все можливе, аби захистити агента від переслідувань та зберегти його особу в таємниці.

"Гадаю, викривач зробив правильно. Ми повинні захистити тих, хто проявляє сміливість повідомляти про ймовірне правопорушення, чи то на полі бою, чи на робочому місці", — сказав він.

Магвайр наголосив, що скарга "заслуговує на довіру" і є "важливою", хоча й уточнив, що слідство стосовно справедливості суті скарги не було проведено.

Раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.