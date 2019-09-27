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Все про:США (5509) ЦРУ (51) Трамп (2055)

 Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT

Скаргу на телефонну розмову президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського написав співробітник Центрального розвідувального управління США, який працював у Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила газета "The New York Times".

За даними джерел видання, співробітник ЦРУ не працював у команді зв’язку, яка обробляє дзвінки з іноземними лідерами. Про поведінку Трампа він начебто дізнався під час "офіційних міжвідомчих справ".

За даними співрозмовників, автор скарги вже залишив Білий дім і продовжує роботу в ЦРУ. Інших відомостей про нього не наводять.

"Його скарга, яку оприлюднили 26 вересня, підтвердила, що він є аналітиком за освітою, і чітко дала зрозуміти, що він розуміється на американській зовнішній політиці щодо Європи, демонструючи витончене розуміння української політики та принаймні деякі знання закону", — пише видання.

Читайте також: Текст звіту співробітника спецслужб США про розмову із Зеленським, - фейк, - Трамп

Директор Національної розвідки США Джозеф Магвайр заявив на слуханнях у палаті представників Конгресу США, що зробить все можливе, аби захистити агента від переслідувань та зберегти його особу в таємниці.

"Гадаю, викривач зробив правильно. Ми повинні захистити тих, хто проявляє сміливість повідомляти про ймовірне правопорушення, чи то на полі бою, чи на робочому місці", — сказав він.

Магвайр наголосив, що скарга "заслуговує на довіру" і є "важливою", хоча й уточнив, що слідство стосовно справедливості суті скарги не було проведено.

Раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150738
 
   
 Топ коментарі
 
Не жалобу, а докладную записку
Это его служебный долг, но вам этого не понять
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Стукач совковый это ты, а человек на своей должности выполняет свою работу, но вам люмпенам совкодрочерам этого не понять
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Ты уже язык стер лизать промежность своему клоуны зе, твой "батько" демонстрирует зашквар за зашваром Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT - Цензор.НЕТ 6499
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мудачок судячи з твого "коментаря" то ти ...
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Не жалобу, а докладную записку
Это его служебный долг, но вам этого не понять
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Ага. "Я не стукач, но форму доклада знаю! "(с)
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Стукач совковый это ты, а человек на своей должности выполняет свою работу, но вам люмпенам совкодрочерам этого не понять
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Тот факт, что главный стукач этого сайта (Али) одобрил лайком твой высер, много значит и много чего меняет. 😂
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Дело этого товарища будет жить всегда и он занимался этим еще до того как это стало мейнстримом:
Жалобу на звонок Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме, - NYT - Цензор.НЕТ 6808

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Складывается впечатление, что Украина держит за шары весь мир
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Якби не було, але у США цю історію просто так не припинять і вона вплине на Трампа та Зеленського.
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в будь-якому випадку наш батько Зеленський виграє (як і Україна в цілому), якщо в результаті виграє президентські вибори Байден, то завдяки Україні, а, якщо знов Трамп, то також завдяки - Україні.
Треба оцінити красоту гри нашого Президента Зе!!! - респект
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Я вважаю, що у всіх випадках Зе програє, хоча він вже програв.
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Ты уже язык стер лизать промежность своему клоуны зе, твой "батько" демонстрирует зашквар за зашваром Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT - Цензор.НЕТ 6499
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Дійсно, що з "батьком" у Адвокатіка напряг Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT - Цензор.НЕТ 2940
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не заважайте мені будь-ласка, підтримувати чинного Президента! вас подобається Пеця?, то так і пишіть, що ми досягли за його керування гарних результатів.
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Результати царювання Бариги погані. Але твій с*Цар Зюзя Пархатий робить їх ще гіршими.

Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT - Цензор.НЕТ 1058
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от сволоч ...а у нас як добре ...коломойський з резидентом зійшлися на "стрелці" ...пивка попили ...про футбол покалякали ...ніяких тобі зайвих ушей ...все шито крито а ви КАЗЛИ здогадуйтесь ...за скільки вас продали і скільки разів "заставили"
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Хотел войти в историю как Рейган, а вошел как Моника Левински. Это успех, я щетаю

Скаргу на дзвінок Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі, - NYT - Цензор.НЕТ 6240
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