 Син Байдена не порушував законів України, - Луценко

Про це заявив колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі американському виданню The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"З точки зору українського законодавства він нічого не порушував. Хантер Байден не може бути відповідальним за порушення законів керівництвом Burisma, які відбулися за два роки до його прибуття", - зазначив Луценко.
Луценко також зауважив, що за весь час його перебування на посаді генерального прокурора слідчі з США для з'ясування цього питання не приїжджали.
Водночас, Луценко зазначив, що у справі про можливе втручання у вибори в США 2016 року були певні ознаки злочину. "Якщо говорити про українську змову, я думаю, що були ознаки такого типу втручання", - пояснив ексгенпрокурор.
Він також розповів і про свою зустріч з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані взимку 2019 року. "Я взяв відпустку. Я взяв свого молодшого сина, показав йому Нью-Йорк, і зустрівся з паном Джуліані. Я мав із ним довгу розмову. Але це був лише обмін інформацією", - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
А як стосовно законів США?
класс. тогда шапка путь займется пирамидой привата .)))
это луЧЧЧе значительно..)))
Я вам скажу об этом не тая.
И стали мы с дружками из квартала
Набеги делать в дальние края.
Но воровать мы толком не умели
И день за днем сидели на мели.
И как-то раз менты на хвост насели
И всю контору скопом замели.
Там били больно кованою пряжкой,
Но я молчал как рыба, верь - не верь!
И наконец со звездами на ляжках
Я был ментами вышвырнут за дверь.
Тогда я просто чудом отвертелся,
А остальным повесили срока.
Я с ними столько страху натерпелся,
Что за неделю выучил УК.
Теперь я знаю, что и сколько весит,
И я не лезу больше на рожон.
Я поменяю тысячу профессий,
Как папа мой менял когда-то жен.
Родитель мой блатной и незабвенный,
Меня ты сделал, сделал просто так.
Во мне гудят твои дурные гены,
И я с тоской взираю на чердак!
І нічого воно не прагне позбутися опонентів.
Просто настільки обожнює преза, що готова погризти всіх, хто насмілиться кинути тінь на його репутацію.
Раніше чубили Петьку в хвіст і гриву, а тут пилинки здмухують.
А тут вылезло))
Точно. Шёл по Нью-Йорку, забежал поссать за гаражи, а там и адвокат трампа штаны застёгивает. Ну, разговорились.. Примерно, как с беней в амстердаме.
Луценко после этого всего, не разобравшись, решил стать тоже плохим для Трампа.
шокин был хороший а не луценко.
фамилию трамп НЕ УПОМИНАЛ.
а цру-шник заменил слова "старый прокурор" на "луценко"
но для зебилов это вообще НЕДОСЯГАЕМО..)))
Правильно, соя?
а мне как-то пофигу на тсаревых 100% людишек
Издание The Hill утверждало, что украинская Генпрокуратура под руководством прокурора Виктора Шокина выяснила, что "Бурисма" перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно, и это - компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Виктора Шокина уволили. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/09/26/chem_zanymalsya_v_ukrayne_sin_eksvytseprezydenta_ssha_16
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Я думаю, что расследование по некоей фирме Rosemont Seneca Partners нужно завершить и пускай сами американцы разбираются, что с этим делать.
Закон превыше всего?
Генпрокуратура ,п"яте,розширене видання..
для спонсорів даємо рахунок
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а сами законы украины что нарушили?
байдены качают укнефть по 10$
продают по 70 - 700% навар - а было и по 110=1000% навар.
бабло гонят в омеригу, тут нищее население +загаженная земля.
законы не нарушил.
гниды.
27 сентября- Алло, Владимир! Посадите этого утырка - алкоголика бывшего прокурора нафиг!!! И Порошенко вместе с ним!!!