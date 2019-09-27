EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2020  41
Матеріали за темою:
Все про:Байден (134) Луценко (2655) США (5509) Джуліані (31)

 Син Байдена не порушував законів України, - Луценко

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантер під час перебування в керівництві компанії Burisma не порушував українських законів.

Про це заявив колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі американському виданню The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"З точки зору українського законодавства він нічого не порушував. Хантер Байден не може бути відповідальним за порушення законів керівництвом Burisma, які відбулися за два роки до його прибуття", - зазначив Луценко.

Луценко також зауважив, що за весь час його перебування на посаді генерального прокурора слідчі з США для з'ясування цього питання не приїжджали.

Читайте також: Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко

Водночас, Луценко зазначив, що у справі про можливе втручання у вибори в США 2016 року були певні ознаки злочину. "Якщо говорити про українську змову, я думаю, що були ознаки такого типу втручання", - пояснив ексгенпрокурор.

Він також розповів і про свою зустріч з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані взимку 2019 року. "Я взяв відпустку. Я взяв свого молодшого сина, показав йому Нью-Йорк, і зустрівся з паном Джуліані. Я мав із ним довгу розмову. Але це був лише обмін інформацією", - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150737
 
 
 Топ коментарі
 
Мнение Луценко зависит от того что он вчера бухал...если водку то виноват, вискарик не виноват...возможны варианты если мешал. Сын Байдена не нарушал законов Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 6080
 показати весь коментар
 
Ну , раз такой честный , непьющий , независимый интеллектуал , как Луценко, это сказал, то уже и расследование никакое не нужно. Кстати, когда в Штатах расследовали дело манафорта, имевшее начало именно из Украины, то Луценко молчал как @опа, и это дело вообще у нас не освещалось.
А тут вылезло))
 показати весь коментар
 
та шо він там знає, той Луцик, у нього навіть юридичної освіти нема
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украины может он законов не нарушал, зато Амирики
 показати весь коментар
 
 
Луценко знає всі закони! хоч українські, хоч мериканські. Раз сказав - неема порушень - значить нема.
 показати весь коментар
 
 
ну у меня нету повода не доверять адвокату в вопросах юреспруденции
 показати весь коментар
 
 
який я там адвокат. Я спеціаліст в іншій галузі.
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам, с законодательством таки ты знаком , Адвокатик.
 показати весь коментар
 
дуже поверхово, Гугл помагає розвиватися.
 показати весь коментар
 
Так вы с юрасиком из одного "юридического вуза" ?!
 показати весь коментар
 
 
Ну хай самі розбираються зі своїми. Якого бена зеленій додік вписався сюди, підставляючи усю країну. Захтіло красиво потусуватись в американському політикумі? Так вони його виїубть і висушать.
 показати весь коментар
 
Мнение Луценко зависит от того что он вчера бухал...если водку то виноват, вискарик не виноват...возможны варианты если мешал.
 показати весь коментар
 
 
И Медведчук не нарушал и Ефремов и Портнов и остальные рыги...
 показати весь коментар
 
 
Ню-ню................. Сын Байдена не нарушал законов Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 5198
А як стосовно законів США?
 показати весь коментар
 
 
на территории украины начали действовать законы сша???
класс. тогда шапка путь займется пирамидой привата .)))
 показати весь коментар
 
 
та шо він там знає, той Луцик, у нього навіть юридичної освіти нема
 показати весь коментар
 
 
так у твоего зели ксива вместо освиты...
это луЧЧЧе значительно..)))
 показати весь коментар
 
А денег мне, конечно, не хватало,
Я вам скажу об этом не тая.
И стали мы с дружками из квартала
Набеги делать в дальние края.
Но воровать мы толком не умели
И день за днем сидели на мели.
И как-то раз менты на хвост насели
И всю контору скопом замели.

Там били больно кованою пряжкой,
Но я молчал как рыба, верь - не верь!
И наконец со звездами на ляжках
Я был ментами вышвырнут за дверь.
Тогда я просто чудом отвертелся,
А остальным повесили срока.
Я с ними столько страху натерпелся,
Что за неделю выучил УК.

Теперь я знаю, что и сколько весит,
И я не лезу больше на рожон.
Я поменяю тысячу профессий,
Как папа мой менял когда-то жен.
Родитель мой блатной и незабвенный,
Меня ты сделал, сделал просто так.
Во мне гудят твои дурные гены,
И я с тоской взираю на чердак!
 показати весь коментар
 
Та це з самого початку було зрозуміло. І вся ця історія виникла з бажання Трампушки зберегти свій трон, для чого він використав таланти Монікі Зєлінскі. Одне лише не зрозуміло якої холєри Моніка полізла не в свої справи . Її робота - це дути в сексофон , бренькати на роялі та приносити задоволення клієнту, приймаючи у всі дирки з усіх сторін... 😃
 показати весь коментар
 
 
Можу посперечатися, що ваш комент видалять, бо на нього поскаржилась сама не скажу.
І нічого воно не прагне позбутися опонентів.
Просто настільки обожнює преза, що готова погризти всіх, хто насмілиться кинути тінь на його репутацію.
Раніше чубили Петьку в хвіст і гриву, а тут пилинки здмухують.
 показати весь коментар
 
Фанатики зеленського хочуть влаштувати тут цензуру подібну російській.
 показати весь коментар
 
ему бы палатку где нить на базаре свою открыть, рядом с гройсмановской. и так крупными церковнославянскими буквами на ней " толкую законы. оплата бухлом"
 показати весь коментар
 
 
Юрій Віталійович, напевно боїться, що він будучи в змові з Порошенко та Трампом намагалися підтримати Трампа на майбутніх президентських виборах, а тепер їм прийдеться за це відповідати в США. Чекатимемо на екстрадицію Луценка до США.
 показати весь коментар
 
 
Тогда зачем заварил всю эту кашу? Шантажировал, что бы не выгнали с кресла?
 показати весь коментар
 
 
Ну , раз такой честный , непьющий , независимый интеллектуал , как Луценко, это сказал, то уже и расследование никакое не нужно. Кстати, когда в Штатах расследовали дело манафорта, имевшее начало именно из Украины, то Луценко молчал как @опа, и это дело вообще у нас не освещалось.
А тут вылезло))
 показати весь коментар
 
 
"Я взял отпуск. Я взял своего младшего сына, показал ему Нью-Йорк, и я встретился с господином Джулиани. Я имел с ним долгий разговор. Но это был лишь обмен информацией", - подчеркнул Луценко.

Точно. Шёл по Нью-Йорку, забежал поссать за гаражи, а там и адвокат трампа штаны застёгивает. Ну, разговорились.. Примерно, как с беней в амстердаме.
 показати весь коментар
 
 
Трамп называет старого прокурора (Луценко) хорошим. И тонко намекает Зеленскому, что прокурор, что закрыл дела против политического конкурента Трампа - плохой.
Луценко после этого всего, не разобравшись, решил стать тоже плохим для Трампа. Син Байдена не порушував законів України, - Луценко - Цензор.НЕТ 2929
 показати весь коментар
 
 
Это слишком сложно для примитивного тупицы, мнящего себя гением юриспруденции
 показати весь коментар
 
 
ну вы и дураки.
шокин был хороший а не луценко.
фамилию трамп НЕ УПОМИНАЛ.
а цру-шник заменил слова "старый прокурор" на "луценко"
но для зебилов это вообще НЕДОСЯГАЕМО..)))
 показати весь коментар
 
Та что уж там говорить- и бриллиантовые прокуроры были хорошими, не только шокин))
Правильно, соя?
 показати весь коментар
 
 
дурочка, спроси у трампа, это его стенограмма...
а мне как-то пофигу на тсаревых 100% людишек
 показати весь коментар
 
Хантер Байден проработал в "Бурисме" до апреля 2019 года, и если говорить о деньгах, то, по сообщению The New Yorker, получал там $50 тысяч в месяц - это $600 тысяч в год.
Издание The Hill утверждало, что украинская Генпрокуратура под руководством прокурора Виктора Шокина выяснила, что "Бурисма" перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно, и это - компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Виктора Шокина уволили. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/09/26/chem_zanymalsya_v_ukrayne_sin_eksvytseprezydenta_ssha_16
55047
Я думаю, что расследование по некоей фирме Rosemont Seneca Partners нужно завершить и пускай сами американцы разбираются, что с этим делать.
Закон превыше всего?
 показати весь коментар
 
гыгы,,, заключение профи! И когда это югик стал спецом в юриспруденции?
 показати весь коментар
 
 
"Повний перелік тих,хто чистий перед законом в Україні".
Генпрокуратура ,п"яте,розширене видання..

для спонсорів даємо рахунок
3456756756433354
 показати весь коментар
 
дык, давай стенограмму!, показал он НЙ сыну.....
 показати весь коментар
 
Там мабуть ще беня міг бути у розмовах про це та се.. ??
 показати весь коментар
 
Ігор Валерійович повсюди ,не згадуй Його ім'я без потреби, він і зараз на тебе дивиться і посміхається .
 показати весь коментар
 
Сын Байдена не нарушал законов Украины, - Луценко




а сами законы украины что нарушили?

байдены качают укнефть по 10$

продают по 70 - 700% навар - а было и по 110=1000% навар.

бабло гонят в омеригу, тут нищее население +загаженная земля.

законы не нарушил.

гниды.






 показати весь коментар
 
25 июля - Луценко хороший парень, не увольняйте его. Син Байдена не порушував законів України, - Луценко - Цензор.НЕТ 2397
27 сентября- Алло, Владимир! Посадите этого утырка - алкоголика бывшего прокурора нафиг!!! И Порошенко вместе с ним!!!

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору