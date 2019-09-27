 Син Байдена не порушував законів України, - Луценко

Про це заявив колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі американському виданню The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"З точки зору українського законодавства він нічого не порушував. Хантер Байден не може бути відповідальним за порушення законів керівництвом Burisma, які відбулися за два роки до його прибуття", - зазначив Луценко.

Луценко також зауважив, що за весь час його перебування на посаді генерального прокурора слідчі з США для з'ясування цього питання не приїжджали.

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Водночас, Луценко зазначив, що у справі про можливе втручання у вибори в США 2016 року були певні ознаки злочину. "Якщо говорити про українську змову, я думаю, що були ознаки такого типу втручання", - пояснив ексгенпрокурор.

Він також розповів і про свою зустріч з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані взимку 2019 року. "Я взяв відпустку. Я взяв свого молодшого сина, показав йому Нью-Йорк, і зустрівся з паном Джуліані. Я мав із ним довгу розмову. Але це був лише обмін інформацією", - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.