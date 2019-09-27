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 Політика України
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Все про:членство в ЄС (140) Кулеба Дмитро (135)

 Євросоюз сам прийде і запропонує нам членство, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний, що Україна обов'язково стане членом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.

"Я не бачу зараз можливості, щоб ЄС дав нам конкретну фразу про перспективу членства, але бачу можливість прив’язати нас одне до одного ще міцніше, після чого ЄС буде набагато легше ухвалювати рішення про членство України", - сказав Кулеба.

Разом з тим він зазначив, що знає, що потрібно зробити, щоб Євросоюз погодився на членство України в ЄС: "Ми мусимо стати для Євросоюзу "своїми"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії

"Чому Балкани мають багато проблем, але при цьому мають перспективу членства? Бо європейці сприймають їх як історичну частину свого простору, вони є "своїми" ще від часів Австро-Угорської імперії. А нас у той самий час сприймали як частину "русского мира". Ось це потрібно змінити! Нас повинні перестати так сприймати. Для цього треба самим перестати бути частиною "русского мира". І саме цим ми зараз займаємося.

Треба вийти з політичної сфери інтересів (Росії. – ред.), припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося до НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання потрібно припинити", - повідомив він.

Крім того, Кулеба підкреслив, що потрібно поєднати не тільки український і європейський бізнес і чиновників, а й простих людей: "Чим більше у нас буде міжлюдських контактів, тим краще для євроінтеграційних перспектив".

"Я взагалі вважаю, що в підсумку це стане неминучим. ЄС сам прийде і запропонує нам членство", - резюмував віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Також читайте: Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150736
 
 
 Топ коментарі
 
Почему сразу идиот. Сказочник для идиотов. Тут главное обещать и чем больше, тем лучше для них. Большинство развесят "ухи" и с радостью будут мивину на них принимать. С сериалом проконало ведь.
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Почему сразу идиот. Сказочник для идиотов. Тут главное обещать и чем больше, тем лучше для них. Большинство развесят "ухи" и с радостью будут мивину на них принимать. С сериалом проконало ведь.
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Он не идиот, просто Зебил. И где такого выкопали? С такими пацанами нам Евросоюз предложит не членство, а на эту же букву "ч...", но короче. Особено после Зелных наездов на Францию и Германию.
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ну да ...придут ...скуплять ЗЕМЛЮ і пошлють тебе і нас разом решту докучі найух
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он не больной, больные те кто не видят, что нас опят тащат в таежный союз. Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 1127
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«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» Михайло Булгаков.
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Опять притащили фразу Булгакова, который сам писал слезные письма Сталину "горячо вас прошу..."
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Плюсую. Вообще не перестаю удивляться, насколько люди не понимают, кем, для кого и зачем написано то, что они читают.
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"....А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! " - Конечно! даешь "Сваты-6", "Сваты-7", "Сваты-8"...
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а я типо не предупреждал, что шмаркля курс на запад отменит? Более того, дальше мы будем брать курс на таёжный союз.

В НАТО нас уже никто не ждет, А ЕС пусть сам за нами бегает. Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5867

Патриоты голосовавшие за Зе, АУ-У! Где вы? Все у вас нормально?
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Если в заголовке убрать буквосочетание "ство", то будет правда.
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правильно говорит, но та фраза что будет просить чтоб Украина вступила в Ес, это лишнее, это и есь признак руцкого мышления, те тоже орали - мол все ещё будет просить их технологии, принять в их союз таёженников итд.
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Чтобы перестать быть частью "русского мира" надо хотя бы для начала перестать пользоваться русской мовой. А то в ЕС не примут.)
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текст и заглавие весьма отличается, хотя и в конце есть та мысль что в заглавие.
горячим головам - перед тем как постить, прочтите пожалуйста текст.
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Это для тех кто не читает саму новость.

А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Источник: https://censor.net.ua/n3150736
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тем, что возвращают сватов? Или потеплением отношений с Россией или отказом от курса НАТО или..или....
Зомби, что у вас в головах?
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Ну еще на Меркель с Макроном наехали.
Разве это не сближение с ЕС? Євросоюз сам прийде і запропонує нам членство, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9493
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Мудрое решение, тем более что по другому ни как не получиться. Даже если Петя это записал в Конституцию.
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А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Источник: https://censor.net.ua/n3150736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ви ********** путіну, а не йдете від росії.
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Ви, напевно, якимось дивом пропустили, не дивились шоу справжніх "озабоченных".

Юрій Каракай

@karakay67
·
3 год

Той, хто називав Україну порноактрисою, прозваний нині Монікою Зеленскі...
Зрозуміло, що це карма. Не зрозуміло, за які гріхи ця ... є нашим президентом.
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Муть, очень мягко говоря, называть свою страну, тем более на зарубежных гастролях!, актрисой из фильмов для взрослых.

"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых":
Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/405515/ukraina_napominaet_aktrisu_iz_nemetskih_filmov_dlya_vzroslyh_skandalnoe_vystuplenie_95_kvartala_v_latvii
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Я не спец по фильмам и шоу, не могу оценить. Но тем не менее,сейчас Зеленский имеет статус президента государства Украины, и каждый кто хочет унизить Зеленского выражая сексуальную озабоченность, тем самым унижает Украину.
Есть ошибки у Зеленского- предлагайте свои варианты решения. указывайте на ошибки, но в цивилизованны способ .Как то так .
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Идя в президенты, он должен был понимать, что ему будут напоминать его поступки из недавнего прошлого.
И Зеленский не = Украина. Если кто-то писал и пишет нелицеприятное о Януковиче, это не означает, что он писал и пишет это об Украине.
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Это про поступок из прошлого ? Вы тему переводите на прошлое, а я отписал на пост, где было написано про вымышленные действия представителя украинской власти с сексуальной озабоченностью -

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А я для равновесия про это.
"Ольгинский сексуально озабоченный."

Для меня более неприемлимыми являются пошлые шутки о моей стране, чем о ЛЮБОМ политике.
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Не так ! Євросоюз сам буде проситься в склад України , замість Криму і динири ! Цікаво що він вживав ?😆
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Їх потрібно , посадить разом з Лізою Богуцькою ! Щоб вони між собою новинами ділилися !😲
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Так они рядом и сидят и не просто языками машут, а определяют курс страны на ближайшие года и он явно не на запад.
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ЄС майже вичерпав свої можливості росту,на фоні США та зростаючої фінансової міці Китаю,тому вони самі прийдуть і самі запропонують Україні членство.Інакше,а особливо без Британії,їм невитримати конкуренції.
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ёпаный админ, как ты забембил своим ипальником...

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Вам одобрен потребительский кредит на 290 000 гривен.
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тормозит AdBlock... не нравится...
хотя - попробую ещё разок - может что изменилось...
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поставил AdGuard для Windows... (GHOSTERY когда-то смотрел - тоже неплохо)
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Нафіга? Став як плагін для браузера і все. Який браузер?
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Якщо хром, то спробуй так:
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=ru
У мене просто файрфокс, та взагалі Лінукс як ОС.
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та облиш - це дрібниці... (та я трохи розбираюсь з програмним забезпеченням )
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А до того часу почекаємо в мордорі? Не доведи Боже. Той кацапський план, що не змогли втілити при вікторпьодиричі, вирішили ще раз проштовхнути при Вовочці. Навіть не переписуючи. Риторика посадовців, ну, слово в слово. Видно, що й куратор один. Портнов
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Евросоюз сам придет и предложит нам членство, на блюдечке с голубой каёмочкой.
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треба перестати повторювати цю безкінечну мантру про членство України в НАТО і ЄС. Якби вони хотіли, то давно би ми - Україна там були. Вони не хочуть і не захочуть, бо так, мабуть, вчать майбутніх політиків Заходу в їх навчальних закладах. Україну реформують і реформують з часів Кучми, а країна все гірше і гірше. То кому треба така проблема.
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Яещо не захочуть , то Зеленський тім чортам зателефонує !😈
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а если не приедет, то так им и надо? где???? где они набрали этих дегенератов????
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" Дмитрий Кулеба убежден, что Украина обязательно станет членом " Каждому по члену ?
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Как только ВВП на душу населения станет как в Германии - приползут просить присоединиться!
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Навіть не знаю, як прокоментувати цю заяву "слуги урода" Дімкі, щоб не образити зєбілів щодо їхньої сексуальної орієнтації .. І все ж нічого іншого, як назвати Дімку зєбілом і членососом не залишається 😕
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Кулебякин ! Никто нам ничего не предложит , не смеши мои тапочки ! Через 10-15лет у нас ничего не останется . после олигархов , нахх мы кому будем нужны , да и земля будет под ЕС , как конечными бенефициарами . Цель - 20 млн рабочих и крестьян и все к этому идет . Как минимум последние 3 президента в одной лодке .
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Вся власть Советам рабочих и крестьянских депутатов!
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вся власть *****. а потом остальным олигархам !
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Рабочие те. что с молотом . а крестьяне . те что с серпом .
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