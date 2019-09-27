 Євросоюз сам прийде і запропонує нам членство, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.
"Я не бачу зараз можливості, щоб ЄС дав нам конкретну фразу про перспективу членства, але бачу можливість прив’язати нас одне до одного ще міцніше, після чого ЄС буде набагато легше ухвалювати рішення про членство України", - сказав Кулеба.
Разом з тим він зазначив, що знає, що потрібно зробити, щоб Євросоюз погодився на членство України в ЄС: "Ми мусимо стати для Євросоюзу "своїми"".
"Чому Балкани мають багато проблем, але при цьому мають перспективу членства? Бо європейці сприймають їх як історичну частину свого простору, вони є "своїми" ще від часів Австро-Угорської імперії. А нас у той самий час сприймали як частину "русского мира". Ось це потрібно змінити! Нас повинні перестати так сприймати. Для цього треба самим перестати бути частиною "русского мира". І саме цим ми зараз займаємося.
Треба вийти з політичної сфери інтересів (Росії. – ред.), припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося до НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання потрібно припинити", - повідомив він.
Крім того, Кулеба підкреслив, що потрібно поєднати не тільки український і європейський бізнес і чиновників, а й простих людей: "Чим більше у нас буде міжлюдських контактів, тим краще для євроінтеграційних перспектив".
"Я взагалі вважаю, що в підсумку це стане неминучим. ЄС сам прийде і запропонує нам членство", - резюмував віцепрем'єр-міністр.
Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.
В НАТО нас уже никто не ждет, А ЕС пусть сам за нами бегает.
Патриоты голосовавшие за Зе, АУ-У! Где вы? Все у вас нормально?
горячим головам - перед тем как постить, прочтите пожалуйста текст.
А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Источник: https://censor.net.ua/n3150736
Зомби, что у вас в головах?
Разве это не сближение с ЕС?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ви ********** путіну, а не йдете від росії.
Юрій Каракай
@karakay67
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3 год
Той, хто називав Україну порноактрисою, прозваний нині Монікою Зеленскі...
Зрозуміло, що це карма. Не зрозуміло, за які гріхи ця ... є нашим президентом.
"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых":
Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/405515/ukraina_napominaet_aktrisu_iz_nemetskih_filmov_dlya_vzroslyh_skandalnoe_vystuplenie_95_kvartala_v_latvii
Есть ошибки у Зеленского- предлагайте свои варианты решения. указывайте на ошибки, но в цивилизованны способ .Как то так .
И Зеленский не = Украина. Если кто-то писал и пишет нелицеприятное о Януковиче, это не означает, что он писал и пишет это об Украине.
"Ольгинский сексуально озабоченный."
Для меня более неприемлимыми являются пошлые шутки о моей стране, чем о ЛЮБОМ политике.
хотя - попробую ещё разок - может что изменилось...
тормозов не наблюдаю
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=ru
У мене просто файрфокс, та взагалі Лінукс як ОС.