 Євросоюз сам прийде і запропонує нам членство, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.

"Я не бачу зараз можливості, щоб ЄС дав нам конкретну фразу про перспективу членства, але бачу можливість прив’язати нас одне до одного ще міцніше, після чого ЄС буде набагато легше ухвалювати рішення про членство України", - сказав Кулеба.

Разом з тим він зазначив, що знає, що потрібно зробити, щоб Євросоюз погодився на членство України в ЄС: "Ми мусимо стати для Євросоюзу "своїми"".

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"Чому Балкани мають багато проблем, але при цьому мають перспективу членства? Бо європейці сприймають їх як історичну частину свого простору, вони є "своїми" ще від часів Австро-Угорської імперії. А нас у той самий час сприймали як частину "русского мира". Ось це потрібно змінити! Нас повинні перестати так сприймати. Для цього треба самим перестати бути частиною "русского мира". І саме цим ми зараз займаємося.

Треба вийти з політичної сфери інтересів (Росії. – ред.), припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося до НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання потрібно припинити", - повідомив він.

Крім того, Кулеба підкреслив, що потрібно поєднати не тільки український і європейський бізнес і чиновників, а й простих людей: "Чим більше у нас буде міжлюдських контактів, тим краще для євроінтеграційних перспектив".

"Я взагалі вважаю, що в підсумку це стане неминучим. ЄС сам прийде і запропонує нам членство", - резюмував віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

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