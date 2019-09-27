 Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico

Так видання Politico.eu пише, що п'ятий президент України Петро Порошенко в четвер спростував критику Німеччини його наступником Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що Берлін не зробив достатньо, щоб допомогти захистити Україну проти Росії, передає Цензор.НЕТ.
Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Емманюеля Макрона.
"Підтримка, яку надав ЄС, безпрецедентна", - написав Порошенко.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав кілька країн ЄС, зокрема Німеччину і Францію, збільшити розмір їх допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела торкається України в розмовах з Трампом, але "нічого не робить", йдеться в оприлюдненій стенограмі їхньої липневої бесіди.
"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само", - заявив президент США.
"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України", - відповів Зеленський.
У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Лахта, от того, что ты сделаешь хуже Украине тебе на ягель чёрную икру не намажут.
ольгінські -********* палочки...
тому у них такий "тривалий час дії" ))
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.
Присоединяюсь!
🤑
ПАА-зз-Д-рр-Аааа-вляю!
😀
И напоминаю, во вторник у Вас санкционированная судом экспертиза на полиграфе.
Держитесь там.
Искренне Ваш, Портнов», - пожелал Портнов бывшему горе-президенту.
Или это очередной говновброс для зебилов ? Тут есть и адекватные люди.
Но меня умиляют зебильчики, которые любыми способами пытаются выгородить Зеленского и для этого упрямо топят Пороха, который уже давно не Президент, а все дерьмо которое сейчас происходит исключительно результат действий Зеленского
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
Часом не агент "Лолита"?
Про все інше з тобою, мокшанине, говорити марно, якщо ти, навіть, в комах плутаєшся.
прочитай щераз уважніше стенограму,і не пи..ди про те,що Зе ВЖЕ розсварив Україну з Європою...
У него на введение СП2 отличный от большинства украинцев взгляд - тут личные барыши завязаны.
Почему бы и не поблагодарить...
Проблема тут в другом: клоуну не мешало бы следить за языком и помнить, что любая озвученная им
глупостьмысль может иметь последствия.
"Їхня хата зкраю..." (с)
Германия, Франция- Нет.
2. Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами.
3. Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі.
4. В мене багато знайомих європейців і я сто процентно скажу що ні одна країна не введе санкції реальні проти РФ тому що там міліардами вливаються російських корумпційних грошей в нерухомість в заводи в заправки приклад Малага - Іспанія, салоніки - Греція, Німеччина Італія, найбільше Австрія. Навіть Польща будує розналуження від Північного потоку хоча кричить про боротьбу з ним.
5. Повернення РФ в Раду Європи, хто скаже що це сталося під час виборів брехня, почитайте статті за той період це ще готувалося з літа минулого року.
6. Взагалі Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель.
7. Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною, тому що не хоче щоб її тюльпани не продавались в РФ
"Європа ввела санкції але реально їх не виконує"
А конкретні приклади порушень є?
"Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами."
Так, даремно вам дали.
"Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі."
І що? Лобістів там ошивається як грязі всяких різних...
"не введе санкції реальні проти РФ тому що "
найдієвіші - це проти енергімпорту з рашки, від якого в Європи є критична залежність...
"Повернення РФ в Раду Європи"
Вона її й не покидала.
"Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель."
Тільки вони в одній партії не були
"Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною"
Які конкретно "палки"?
🤑
Я в прямом смысле, она любит
😁
По сути санкции с рашки снимаются, их вернули в пасе, построен новый поток в Европу, минуя Украину.
И после этого бл@дства нужно молчать?
Пока хитрожопые европейцы, пытаясь сделать хорошую мину при явно плохой игре, полностью легли под газпром ?
Макрон, меркель - заключают с рашкой многомиллиардные контракты, при этом Украина по-прежнему остаётся без инвестирования.
Миллионеры стали мультимиллиардерами и тд. И все это во время войны.
Не ожидала, что ты такая самокритичная и что подрабатываешь , торгуя на привозе))
Платят хоть хорошо?
слова "недостаточная помощь" и "беприцединетная помощь" не антонимы !!!!
если бы ЕС нам предоставил 12 тысяч деревянных копий с бронзовыми наконечниками.
это было беспрецидентно или достаточно ?
1 005 437 переглядів
•15 вер. 2019 р.
Скандал в том, что разговор ОПУБЛИКОВАЛИ....