EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2839  100
Все про:Німеччина (1284) Зеленський (2919) Меркель (586) Порошенко (9733) ЗМІ (641) Євросоюз (2624) Трамп (2055)

 Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico

Європейські ЗМІ, у світлі американського скандалу з оприлюдненням стенограми телефонної розмови президентів України і США, звернули увагу на те, що Володимир Зеленський висловив невдоволення недостатньою, на його думку, допомогою, яку Києву надають Берлін і Париж.

Так видання Politico.eu пише, що п'ятий президент України Петро Порошенко в четвер спростував критику Німеччини його наступником Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що Берлін не зробив достатньо, щоб допомогти захистити Україну проти Росії, передає Цензор.НЕТ.

Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Емманюеля Макрона.

"Підтримка, яку надав ЄС, безпрецедентна", - написав Порошенко.

Читайте також: Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав кілька країн ЄС, зокрема Німеччину і Францію, збільшити розмір їх допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела торкається України в розмовах з Трампом, але "нічого не робить", йдеться в оприлюдненій стенограмі їхньої липневої бесіди.

"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само", - заявив президент США.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України", - відповів Зеленський.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150732
 
   
 Топ коментарі
 
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
 показати весь коментар
 
1. Європа ввела санкції але реально їх не виконує, всі компанії які під санкціями зробили дочок в Європі і дальше працюють, те саме і з Європеськими компаніями в РФ, приклад Мерседес і Сіменс.
2. Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами.
3. Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі.
4. В мене багато знайомих європейців і я сто процентно скажу що ні одна країна не введе санкції реальні проти РФ тому що там міліардами вливаються російських корумпційних грошей в нерухомість в заводи в заправки приклад Малага - Іспанія, салоніки - Греція, Німеччина Італія, найбільше Австрія. Навіть Польща будує розналуження від Північного потоку хоча кричить про боротьбу з ним.
5. Повернення РФ в Раду Європи, хто скаже що це сталося під час виборів брехня, почитайте статті за той період це ще готувалося з літа минулого року.
6. Взагалі Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель.
7. Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною, тому що не хоче щоб її тюльпани не продавались в РФ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Порошенко лучший президент за всю историю Украины. Спасибо Петро Алексеевич за все и с прошедшим Вас днем рождения!!!
 показати весь коментар
 
 
поросенко погубила его патологическая жадность))
 показати весь коментар
 
 
Лахта, а теперь ещё расскажи и про то, что ещё Сэм Кислин рассказал ТВ паРаши, про 8 миллиардов, которые Порошенко украл у народа, про то, что Порошенко убил 15 тысяч украинцев.
Лахта, от того, что ты сделаешь хуже Украине тебе на ягель чёрную икру не намажут.
 показати весь коментар
 
 
Компанія "Київський БКК", з якою вже тривалий час судиться Roshen за права на випуск "Київського торта", презентувала новинку - торт "Мальдіви".
 показати весь коментар
 
 
Зеб, а "Эбонитовые палочки" скоро презентует?
 показати весь коментар
 
нормальні люди їдть торти..
ольгінські -********* палочки...
тому у них такий "тривалий час дії" ))
 показати весь коментар
 
Нормальные люди электричество вырабатывают, а охлосу это кажется смешным.
 показати весь коментар
 
Теперь у Петра Алексеевича дупа, как у кота яйца. Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 5367
 показати весь коментар
 
 
26 сентября
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.

Присоединяюсь!
🤑
 показати весь коментар
 
 
Если у вас есть знакомые г#ндоны-не забудте поздравить
 показати весь коментар
 
БИНГО! Вы ******!
ПАА-зз-Д-рр-Аааа-вляю! Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 7421
😀
 показати весь коментар
 
«Желаю, чтобы Вы уже в ближайшем будущем своим честным, прозрачным и открытым трудом доказали, что заслуживаете условно-досрочного освобождения.
И напоминаю, во вторник у Вас санкционированная судом экспертиза на полиграфе.
Держитесь там.
Искренне Ваш, Портнов», - пожелал Портнов бывшему горе-президенту.
 показати весь коментар
 
 
кто такой сегодня этот поросенко? это вор, которого послал подальше народ Украины и вообще сбитый торт))
 показати весь коментар
 
 
Ну и шо написали ? Где инфа ? Или хотябы название статьи , дата выпуска , ссылка на нее.
Или это очередной говновброс для зебилов ? Тут есть и адекватные люди.
 показати весь коментар
 
 
На Шпигеле вроде есть такая статья датированная 10 февраля 2018, но доступна она только по платной подписке, так что что там неизвестно. Думая статья как статья без доказательств без фактов...иначе бы еще тогда было куча вони!
Но меня умиляют зебильчики, которые любыми способами пытаются выгородить Зеленского и для этого упрямо топят Пороха, который уже давно не Президент, а все дерьмо которое сейчас происходит исключительно результат действий Зеленского
 показати весь коментар
 
 
PS С таким же успехом, сейчас можно раскапывать коррупционные действия Ярослава Мудрого и валить все на него
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эй, троли голимые зелёные,лайкающие друг друга по очереди,на найди, с твоих слов, первоисточник: https://www.spiegel.de/thema/pjotr_poroschenko. Вы скоро всей своей ботофермой ТАСС и Sputnik постить начнёте?
 показати весь коментар
 
 
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И главное теперь прокурор 100 % его чел , да зебилы ? Вам жеж обещали справедливость и посадки . Кто сел ефремов или медведчук ? А сожгли дом Гонтаревой молодцы.
 показати весь коментар
 
 
Я дуже розлючений за таке безглузде марнування можливостей цього візиту та зневажливе ставлення до Украіни (після цього візиту) з боку партнерів з ЄС та США.... Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 5495
 показати весь коментар
 
 
Это просто ахинея от порохобота, а где доказательства этого бреда сумасшедшего основанного на фактах, а не на субъективном мнении шизофреника?
 показати весь коментар
 
 
Дурнику - досить фейки постить.. Прапор Дніпропетровсюкої області бачиш справа? Примітивно відфотошоплене фото кабінету голови Дніпропетровської ОДА..
 показати весь коментар
 
 
Опача! А коль Меркель - агент Крымля, как тут любят на сайте писать... то кто есть тот, кто ее выгораживает от подобных обвинений? Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 1386
Часом не агент "Лолита"?
 показати весь коментар
 
 
Да не. Тут другое. Когда сторонники Порошенко ругали Германию за малые санкции, потоки и прочее, то все было хорошо и правильно. Но стоило только Зеленскому заикнуться о недостаточных усилиях Меркель, то начался вой.
 показати весь коментар
 
 
Ідіот, Порошенко сварив європу за їх подвійні стандарти, але так, що ті залишались нашими союзниками у війні проти кацарилії, а це придуркувате чмо поперлося зі своїм "неотесаним кловунським рилом та й у дипломатичний ряд". І, хоча - шибздик, а посуду вже набив , як мамонт, ***. Так що "Тут не другое", а третє.
 показати весь коментар
 
 
Ну, вряд ли Порошенко идиот. А в остальном я так и сказал: Порошенко правильно делал, что ругал Германию, а Зеленский - неправильно.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, тебе, похоже, лет 400 надо прожить, чтобы набраться мудрости и понять предыдущий пост, но я не уверен, что ты её наберёшься. :D
 показати весь коментар
 
Як би я хотів образити Порошенка, то написав би слово "ідіот" через "-" з його призвіщем, але я відокремив його, прізвище, комою - ",". А таким чином, може ти чув, позначається і у вашій косорилій мові теж, ЗВЕРНЕННЯ ДО ТЕБЕ, ІДІОТА. То ж вчи буквар, недоумкуватий наш.
Про все інше з тобою, мокшанине, говорити марно, якщо ти, навіть, в комах плутаєшся.
 показати весь коментар
 
Неідіоте..

прочитай щераз уважніше стенограму,і не пи..ди про те,що Зе ВЖЕ розсварив Україну з Європою...
 показати весь коментар
 
3.14дрило касабське, поясни нам, українцям, who is "агент Лолита", а то ми по вашій мацкальській "фєнє не ботаєм".
 показати весь коментар
 
 
Ідіот, навчись до людей звертатись, а вже потім свій писок висовуй.
 показати весь коментар
 
А я звертаюсь не до "людей", а до касаба-3.14дора, звикай , мокшанине. Це звання ви чесно заробили.
 показати весь коментар
 
 
Потужно.. Ще б подякував фрау за ПП-2.. Зовсім неадекватним став петя після нищівного розгрому 21-го квітня та 21-го липня..
 показати весь коментар
 
 
Петя с Ахметовым вложились в альтернативную энергетику, устанавливали под себя преференции, зеленые тарифы.
У него на введение СП2 отличный от большинства украинцев взгляд - тут личные барыши завязаны.
Почему бы и не поблагодарить...
 показати весь коментар
 
 
Тут, надо сказать, оба правы. Помощь таки песпрецедентная (патамуша до этого подобного не случалось), но её недостаточно.
Проблема тут в другом: клоуну не мешало бы следить за языком и помнить, что любая озвученная им глупость мысль может иметь последствия.
 показати весь коментар
 
 
Как это по Фрейду: "Помощь таки песпрецедентная". Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8701
 показати весь коментар
 
 
если помощи не просить, то ее и не будет, умник.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, сходи к соседу и попроси его помочь тебе хотя бы тысяч на 10 Евро, безвозмездно. Достаточно попросить. Достаточно перестать стрелять. Достаточно заплакать, чтобы мама что-то купила.
 показати весь коментар
 
та просто завидует пятый шестому, по доброму так. у самого смелости не хватило попросить больше на углубление пятилетнего провала вот душа и мается.
 показати весь коментар
 
 
Как с чего!? Ведь что-то же и где-то потому, что и в том и для того, иначе и быть не может. Вот.
 показати весь коментар
 
Как-то Зеленский "шутил", что Украина ему напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, мол, готова принять в любом количестве с любой стороны. Ну, вот принимай теперь в любом количестве с любой стороны, "актер".
 показати весь коментар
 
 
Один вопрос для сравнения- кто дал летальное оружие из ЕС.
Германия, Франция- Нет.
 показати весь коментар
 
 
Гнида-Лолита с Меркельшей (одна шобла по Сев.Потоку2) отрабатывает газпромовское бабло?
 показати весь коментар
 
 
Петю понять можно. Германия дружбан паРаши, СП-2, Сименс и все такое. Если бы не Германия в лице Меркель, то Украина подпислал ПДЧ с НАТО уже в 2008 году. Наврняка после этого не было Крыма и Донбаса. Теперь Пете очень удобно на эту тему разводить своих лохов-порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
1. Європа ввела санкції але реально їх не виконує, всі компанії які під санкціями зробили дочок в Європі і дальше працюють, те саме і з Європеськими компаніями в РФ, приклад Мерседес і Сіменс.
2. Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами.
3. Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі.
4. В мене багато знайомих європейців і я сто процентно скажу що ні одна країна не введе санкції реальні проти РФ тому що там міліардами вливаються російських корумпційних грошей в нерухомість в заводи в заправки приклад Малага - Іспанія, салоніки - Греція, Німеччина Італія, найбільше Австрія. Навіть Польща будує розналуження від Північного потоку хоча кричить про боротьбу з ним.
5. Повернення РФ в Раду Європи, хто скаже що це сталося під час виборів брехня, почитайте статті за той період це ще готувалося з літа минулого року.
6. Взагалі Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель.
7. Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною, тому що не хоче щоб її тюльпани не продавались в РФ
 показати весь коментар
 
 
шозабрєд?

"Європа ввела санкції але реально їх не виконує"

А конкретні приклади порушень є?

"Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами."
Так, даремно вам дали. Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 7445

"Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі."

І що? Лобістів там ошивається як грязі всяких різних...

"не введе санкції реальні проти РФ тому що "

найдієвіші - це проти енергімпорту з рашки, від якого в Європи є критична залежність...

"Повернення РФ в Раду Європи"

Вона її й не покидала.

"Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель."
Тільки вони в одній партії не були Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 7506

"Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною"

Які конкретно "палки"?
 показати весь коментар
 
 
Молодец Пётр, не разу не опустился до уровня зе, зебилам хоть кол на голове чеши, будут орать как обезьяны, да и почему как? Вы и есть обезьяны и вполне достойны своего кондома зе
 показати весь коментар
 
 
Та ПетРило народили в день кондома..
🤑
 показати весь коментар
 
 
очень интересно. давайте поищем подписи Германии и Франции на Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности. а потом подумаем - а с какого буя они вообще что-то должны? спасибо за то, что и так делают.

Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 9685
 показати весь коментар
 
 
Ага, вот как порохоскот на лету переобувается. Скоро от него услышим, что и Путин Украине ничего не обещал и не должен. Что касается гарантий безопасности, то Зеленский о гарантиях не говорил, а поддерживать на планете Земля мир эти страны должны, как партнеры Украины по ассоциации, как члены ООН, ОБСЕ, Франция, как постоянный член СовбезаООН.
 показати весь коментар
 
 
Зебоскот совсем кукухой поехал, ему весь мир должен, а с дивана слезть меркель мешает
 показати весь коментар
 
 
Типичная рашисткая риторика. Да, весь мир должен Украине защитить ее от российской агрессии, и только рашевата и пороховата против.
 показати весь коментар
 
Не в тему:кацапски корабль которы горел в норвежском порту успешно перевернулся.Ждем скорого буль,буль)))
 показати весь коментар
 
Таки так, Порошенко всіх друзів Путіна захищає, тут нема нічого дивного. Меркель СП-2 будує, Макрон заявляє про дружбу з Росією, а Мародер їх підтримує... Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 2339
 показати весь коментар
 
 
именно поэтому Лолита-Парашенко с таким рвением протягивал минские соглашения вместо Будапештского формата?
 показати весь коментар
 
 
Саме так, подарував Путіну Донбас, як його друг. Навіть Мінські угоди йому Меркель надиктувала, як він сам зізнався.
 показати весь коментар
 
 
Меркель любит "рошенки" сосать.
Я в прямом смысле, она любит Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 1186
 показати весь коментар
 
 
А шо, Меркельша каким то образом связана с Украиной? У неё какие то обязательства? Как и у других политиков других стран фрау Рыбинтруп в первую очередь думает о Германии. Во вторую- о процветании Германии. И в третью о немцах, гражданах Германии. А все остальное по остаточному принципу. И связана она только международными положениями. В отличие от той же Англии или Америки, подписантов Будапештского Меморандума... И об Украине обязано печься правительство Украины и только оно (и граждане, разумеется, да только им большинству видите ли, должны) а не Евросоюз, по крайней мере юридически. Потому кроме просьб и благодарностей Шмаркля и не имеет права вякать никому и ничего. Но он НЕ ПОЛИТИК и никогда им не будет, а шобла, набранная им- каждый со своим мнением, и интересы страны в этом мнении не первоочередные. С такой же легкостью они и Зелю киданут, что временами и происходит, и ггг!- станут "порохоботами"!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский прав. Европа пыталась отделаться от Украины минимальной помощью , прикрывая этим то, что санкции против рашки не соответствуют ее преступлениям.
По сути санкции с рашки снимаются, их вернули в пасе, построен новый поток в Европу, минуя Украину.
И после этого бл@дства нужно молчать?
Пока хитрожопые европейцы, пытаясь сделать хорошую мину при явно плохой игре, полностью легли под газпром ?
Макрон, меркель - заключают с рашкой многомиллиардные контракты, при этом Украина по-прежнему остаётся без инвестирования.
 показати весь коментар
 
 
Эта шумиха сыграет на руку Украине - как минимум обеспечит пристальное внимание мирового сообщества дальнейшим действиям Меркель, Макрона, Трампа. Тут уже внаглую Украину не слить и банальные финансовые интересы выше демократических принципов не поставить. Зеленский невольно повысил ставки - но это есть хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Не мовчати треба було коли нам нав"язували хибний набір альтернатив "ЄС або рашка" і дебільну асоціацію
 показати весь коментар
 
Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Емманюеля Макрона.

Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 5825
 показати весь коментар
 
В свете того, что ЕС , как оказалось, надав помощь Украине разнообразную в общей сумме , превышающей 15 млрд евро, необходимо провести внутренний аудит в Украине , куда пошли эти огромные деньги. Почему Украина не стала лучше, а многие чиновники государственные эпохи порошенко перекочевали из нищебродов в миллиардеры.
Миллионеры стали мультимиллиардерами и тд. И все это во время войны.
 показати весь коментар
 
 
Можно подробней о "Миллионеры стали мультимиллиардерами "?... Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4937
 показати весь коментар
 
 
Так марадер в 80 раз обогатился, это тебе любая зебошваль знает, уже Родшильдов перегнал, от одесских прошмвндовок с привоза ничего не утаишь
 показати весь коментар
 
 
Это ты написала про мародера - значит , ты и есть '************ с привоза'?
Не ожидала, что ты такая самокритичная и что подрабатываешь , торгуя на привозе))
Платят хоть хорошо?
 показати весь коментар
 
 
я понять не могу или они ?

слова "недостаточная помощь" и "беприцединетная помощь" не антонимы !!!!
если бы ЕС нам предоставил 12 тысяч деревянных копий с бронзовыми наконечниками.
это было беспрецидентно или достаточно ?
 показати весь коментар
 
 
у цю"допомогу " зарахована як гуманітарка,так і кредити (а це не допомога)...
 показати весь коментар
 
 
"безпрецендентна допомога"Гнилої Європи,якщо відкинути суми кредитів і гуманітарної допомоги в "Ордло" швидше нагадує "відкупне"... (
 показати весь коментар
 
 
лучше бы мародер признался. что по привычке скиздил 15 млрд помощи от ЕС
 показати весь коментар
 
 
Да,пожтому Макрон тянет назад рашку в ПАССЕ,говорит о снятиях санкций ит.д.
 показати весь коментар
 
 
Скандал не в том, ЧТО говорили.
Скандал в том, что разговор ОПУБЛИКОВАЛИ....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору