 ЮНІСЕФ направив для жителів ОРДЛО медпрепарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 т, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН "UNICEF".
Для жителів Донецької і Луганської областей направлено медичні препарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 тонни", - сказано в повідомленні.
Полезные идиоты, денег некуда девать? Сиротам войны от пуйла помогите.
5 лет ссуки шлют врагам все
патроны им шлите, пусть пабольше поубивают укрсолдат.
ну и бутерброды на завтрак, а иначе оные не сагласны воевать с хунтой.
и еще ремантировать бамбас будут на еврокредиты 20 млд эвро
-отдавать будет хунта.
насмехаются в инете над киевской хунтой.
конченные.
5 лет.
дно