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Все про:Держприкордонслужба (2258) ЮНІСЕФ (60) гуманітарна допомога (217)

 ЮНІСЕФ направив для жителів ОРДЛО медпрепарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 т, - Держприкордонслужба

UNICEF направив в окремі райони Донецької і Луганської областей чотири вантажівки з гуманітарною допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН "UNICEF".

Для жителів Донецької і Луганської областей направлено медичні препарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 тонни", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Червоний Хрест направив для жителів ОРДЛО 55,6 тонни будматеріалів, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150730
 
 
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ЮНИСЕФ отправило в Лугандонию вакцину от бешенства, противозачаточные средства и корм для животных
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судя по весу, основная масса - это сухая вода в таблетках. теперь с этим будет без проблем, одна таблетка на ведро воды и выходи хочь на месяца в самое сердце степей ковыльных!
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Если нашу водопроводную воду "засушить" то в результате сушки останется только хлор и соли тяжёлых металлов. Таблетки с такой воды самое то для наших кормильцев с "Новопидароссии"
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главное, шоб соли высушивалось побольше. а то будут, как на рашке, последний сушоный конский кутак пресным доедать.
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Полезные идиоты, денег некуда девать? Сиротам войны от пуйла помогите.
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пока восстания эти уроды не поднимут в даунбасе - ни кормить, ни поить...
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ЮНИСЕФ направил для жителей ОРДЛО



5 лет ссуки шлют врагам все

патроны им шлите, пусть пабольше поубивают укрсолдат.

ну и бутерброды на завтрак, а иначе оные не сагласны воевать с хунтой.

и еще ремантировать бамбас будут на еврокредиты 20 млд эвро
-отдавать будет хунта.

насмехаются в инете над киевской хунтой.

конченные.

5 лет.

дно









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