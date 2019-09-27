 ЮНІСЕФ направив для жителів ОРДЛО медпрепарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 т, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН "UNICEF".

Для жителів Донецької і Луганської областей направлено медичні препарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 тонни", - сказано в повідомленні.

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