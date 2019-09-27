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Все про:Байден (134) Зеленський (2919) США (5509) Трамп (2055)

 Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що немає кращого доказу його правоти, ніж слова Президента України Володимира Зеленського про те, що під час їхньої телефонної розмови на нього не чинили жодного тиску.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб зробити щось неправильне. Не може бути кращого доказу, ніж цей! Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента (очевидно, тут Трамп має на увазі п’ятого президента України Петра Порошенка — ред). Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", — йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Текст звіту співробітника спецслужб США про розмову із Зеленським, - фейк, - Трамп

Нагадаємо, раніше, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150729
 
 
 Топ коментарі
 
і чому гугл, по запиту "idiot", видає фото Трампа?
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ПРО БІДНОГО ЛЬОВУ I ДЕРЖАВНУ МОВУ

Зустрілися на базарi
Дамочки знайомі.
- Як ваш Льова поживає?
- Сидить у дурдомi.
Він в Ізраїль перебрався
До перебудови,
А там бар'єр - бiда тобi,
Як не знаєш мови.
Вчився Льова так старанно,
Що не бачив свiту,
Але ідишу не вивчив,
Не знає івриту.
Як почина балакати,
Ні складу, нi ладу.
Там же книжки не спереду
Читають, а ззаду.
Потикався бiдний Льова
В рiзні установи,
Все закрито-перекрито,
Як не знаєш мови.
Скрiзь дивилися на Льову,
Як на психопата,
Тому й зробив бiдний Льова
З фанери плаката.
Накарлякав: "До такого
Життя ми не звичні.
Ми - євреї особливі,
Російськоязичні.
Вимагаєм від кнесета
Створить нам умови,
Запровадить в Ізраїлі
Дві державні мови!"
Гукав Льова пiд кнесетом,
Роззявивши рота,
А на нього всі дивились,
Як на ідіота.
Мало йому не побили
На лобi плаката.
Тепер в Льови у дурдомі -
Окрема палата.
Щоб знав, дурень, що Ізраїль -
Розумна держава.
Нав'язувать чужу мову
Там не мають права.

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Тому що Зе сцкло, Трамп не знав?
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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(c)
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Скорей всего Зеленский давил на Трампа: "Дональд ну давай я сыграю для тебя на пианино... Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп - Цензор.НЕТ 627
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і чому гугл, по запиту "idiot", видає фото Трампа?
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Ну що можна сказати окрім фрази, яка стала класикою: два дебіли - то є сила!
 показати весь коментар
 
 
ПРО БІДНОГО ЛЬОВУ I ДЕРЖАВНУ МОВУ

Зустрілися на базарi
Дамочки знайомі.
- Як ваш Льова поживає?
- Сидить у дурдомi.
Він в Ізраїль перебрався
До перебудови,
А там бар'єр - бiда тобi,
Як не знаєш мови.
Вчився Льова так старанно,
Що не бачив свiту,
Але ідишу не вивчив,
Не знає івриту.
Як почина балакати,
Ні складу, нi ладу.
Там же книжки не спереду
Читають, а ззаду.
Потикався бiдний Льова
В рiзні установи,
Все закрито-перекрито,
Як не знаєш мови.
Скрiзь дивилися на Льову,
Як на психопата,
Тому й зробив бiдний Льова
З фанери плаката.
Накарлякав: "До такого
Життя ми не звичні.
Ми - євреї особливі,
Російськоязичні.
Вимагаєм від кнесета
Створить нам умови,
Запровадить в Ізраїлі
Дві державні мови!"
Гукав Льова пiд кнесетом,
Роззявивши рота,
А на нього всі дивились,
Як на ідіота.
Мало йому не побили
На лобi плаката.
Тепер в Льови у дурдомі -
Окрема палата.
Щоб знав, дурень, що Ізраїль -
Розумна держава.
Нав'язувать чужу мову
Там не мають права.

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Президент Украины решает судьбу Президента США, работать тому дальше или -в отставку.
За Порошенка такого не було!Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп - Цензор.НЕТ 6818
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моника зелински возомнила себя первой леди
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тема миллионов доларов на вооружение президента (очевидно пятого), как то не раскрыта (
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Если бы речь не шла о сопернике Трампа на выборах 2020, то еще как-то можно было поверить.
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Он еще соперником не был. Всего лишь один из десятка с гаком кандидатов.
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Это типа-Вовка ну скажи что я на тебя не давил,а Зе не-не отвечаю зуб даю никто не давил ни на кого
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Батько Зеленський д=мав дуже вдалий візит до США! - Респект Президенту України - встановлено теплі відносини за тамтешнім Президентом ТРампом.
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Дуже теплі. Такі, що два ммм... президенти крутяться на гарячих сковорідках, як вужі. 😁
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давление это когда петрляксеич звонит пуйлу чтоб тот снял арест с липецкой макаронки, а это так, поздоровкались!))))
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Цей "аргумент" у Трампушки звичайно на його погляд дуже "жєлєзний". Але чи навряд він буде прийнятий до уваги Конгресом і Сенатом США після перегляду відповідного відеоролика виступу цього "аргумента" на сцені , де він "аргументував" свою заяву своїм "аргументом" по клавішах роялю 😃
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Звиздец ему, клоун бюрократ с раздутым эго, американцы такого не простят
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Судя по аппеляции Трампа к словам Зеленского. как достоверному источнику, ситуация для Трампа становитсся совсем пиковой. "Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!"
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он просто этого не понял не знал что это давление
но американцы то шарят как давить
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гы!!да кто посмеет!! ещё и давить!!на такого ,,грозного"главнокомандуещего-уклониста!!такого титутала вряд ли кто в истории припомнит!!(да и сама история не помнит!!)
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