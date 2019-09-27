 Уперше з 2008 року глави МЗС Грузії та Росії провели переговори

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия Online" із посиланням на МЗС Грузії.

"У рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, з ініціативи та організації Швейцарії відбулася зустріч Міністра закордонних справ Грузії та Міністра закордонних справ Російської Федерації. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій", - заявили в МЗС Грузії.

МЗС Росії також оприлюднило інформацію про зустріч Давида Залкаліані і Сергія Лаврова.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Давид Залкаліані розповів, що Швейцарія озвучила цікаву пропозицію, зокрема про те, що з боку Швейцарії відбудеться комунікація з РФ для того, щоб знайти можливість обговорення ситуації на окупованих територіях, хоча б в межах Генеральної Асамблеї ООН.

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"Партнери підтримують цю позицію і вважають, що необхідно використовувати діалог і зробити дипломатичні кроки для забезпечення того, щоб чітко продемонструвати силу, що здійснює контроль над окупованими територіями Грузії, неприйнятність продовження цього процесу. Природно, що Грузія буде діяти в тісній координації зі своїми партнерами", - сказав Залкаліані.

Глава МЗС Грузії також розповів, що на зустрічі з Лавровим "говорили про все".

"Ми вирішили, що було б важливо зробити цей крок, оскільки це була б перша можливість на такому рівні сказати РФ безпосередньо те, що необхідно", - заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані з приводу своєї зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Зрозуміло, ми говорили про все. Головною темою обговорення були - деокупація, незаконна бордеризація, а також безліч проблемних питань, що існують в російсько-грузинських відносинах, в тому числі, те, що пов'язано з Женевськими переговорами, з позицією Грузії і ставленням Росії до позиції Грузії. Зрозуміло, думаю, ми обов'язково повідомимо про цю зустріч нашим партнерам і продовжимо обговорення з приводу того, яких потрібно вжити заходів для деескалації", - додав Залкаліані.

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Нагадаємо, останній раз міністри закордонних справ Грузії і РФ проводили переговори в 2008 році, після незаконної окупації Росією грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.