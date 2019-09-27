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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (436) Насіров (561)

 Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд

У четвер, 26 вересня, Касаційний адміністративний суд Верховний Суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Засідання тривало понад 8 годин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

Під час засідання було розглянуто всі клопотання Насірова: ексглава ДФС намагався усунути зі справи НАБУ і САП, просив передати справу в іншу палату ВСУ. Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід суддів. Однак судді розглянули справу і поставили крапку, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.

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Як зазначають у Центрі протидії корупції, рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Тепер кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.

Прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна заявляла, що навіть якщо Насіров і з'явиться на роботі, то в приміщення ДФС його не пустять.

На думку секретаря оборонного комітету ВР, нардепа Івана Вінника, навіть за оптимістичного сценарію в Насірова немає шансів поновитися на посаді глави Державної фіскальної служби.

16 січня 2019 року Насіров подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150724
 
   
 Топ коментарі
 
Чуть кофе не подавилась)
Порошенко все , чем прославился- это вставлял палки в колёса, затягивал, как мог, принятие антикоррупционных законов, нивелировал достижения и так незначительные антикоррупционных органов.
Этот суд ещё бы два года не начинал работать, если б порося выиграл выборы.
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Как же так - столько бабла занесено , и все впустую))
Припэтетакогонебыло. Тогда Насиров даже был кандидатом в президенты))
Помню как гройсман приезжал в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию марушевскую за 800 грн, которые она якобы себе приписала на 8 марта))
А тут такое )))
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Продолжение сериала. Срочно клетчатый плед, путающиеся диагнозы продажных из Феофании, Насиров перед зеркалом тренирует "предсмерьную" рожу. Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3571
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Все і так закінчиться пшиком, трохи покащухи ,а потім бабло візьмуть,справу закриють і гуляй Рома
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Не закроют своим детям передадут.Зачем резать курицу которая несет золотые яйца.
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Знову розпочинається мелодрама з картатою ковдрою?
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ковдра, або міль зїла або на коні під сідлом Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1205
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Продолжение сериала. Срочно клетчатый плед, путающиеся диагнозы продажных из Феофании, Насиров перед зеркалом тренирует "предсмерьную" рожу. Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3571
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А между прочим, это единственный реально реформированный суд при Порохе!
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И как все антикоррупционные структуры,созданные при Порошенко, не хотят работать
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Зе сцкло з весни всіх корупціонерів пересадив... на кощерні посади
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Чуть кофе не подавилась)
Порошенко все , чем прославился- это вставлял палки в колёса, затягивал, как мог, принятие антикоррупционных законов, нивелировал достижения и так незначительные антикоррупционных органов.
Этот суд ещё бы два года не начинал работать, если б порося выиграл выборы.
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Тётка ты че? С дуба рухнула? Из какого донбабве или лугнбэ ты вылезла? Тоже мне знаток! Низкий iq признак зебилизма.
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Твой высокоинтеллектуальный пост как раз и говорит о твоём уровне iq. Мне, собственно, и писать ничего не нужно.
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Вот только Верховный суд как и Антикоррупционный суд, были созданы при Порошенко, не? )))
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Но не работали , не?
И не заработали бы - нашлось бы миллион причин , чтоб заблокировать их работу - уж в этом порошенко настоящий мастер. Может даже книги писать или тренинги проводить - как с криками 'уперед' топтаться на месте и даже идти назад )
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Верховный суд начал работать не при Порошенко? А кто закон о Антикорсуде внёс в Раду, не напомните?

ПыСы На рашке не знаю, а в Запорожье погодка отличная
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У вас ус ( флаг ) отклеился.
С каких пор это в Запорожье тряпка вместо украинского флага ?
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Я так понимаю, что речь идёт о Верховном суде, но вижу многим не хватает интеллекта, чтобы понять простую фразу...
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Ты новосозданный и реформированный не путай!
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Кстати уже 27 сентября, и ни одного дела АКС еще не начал рассматривать.
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Какого бренда одеяла пойдут в этот раз?
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Как же так - столько бабла занесено , и все впустую))
Припэтетакогонебыло. Тогда Насиров даже был кандидатом в президенты))
Помню как гройсман приезжал в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию марушевскую за 800 грн, которые она якобы себе приписала на 8 марта))
А тут такое )))
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Тем более, в то время как у Насирова несколько квартир возле Гайд парка , где самая дорогая недвижимость в Лондоне
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Все и всё знают...и о гражданстве Великобритании...Вот и будем посмотреть.
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я тоді подумав: які ж вони негідники причепилися до дівчини за копійки
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К кристально честной девушке , вот, что главное.
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Наверное клетчатый плед приносит счастье как талисман
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Самое трудное в работе украинских чиновников - это не ржать, когда притворяешься смертельно больным, при аресте.

🤑
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Был анекдот:

В больницу привозят мужика с торчащим из спины ножом. Увидев, хирург спрашивает:
- Вам очень больно?
- Только когда смеюсь.
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Мастера заголовка.
Надо так "Все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова Верховный Суд отменил: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд "
А то, похоже, что заголовок "Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд " многие поняли неправильно. А статьи тут читает около 25% Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9485
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Чтобы суд был в вашу пользу, ходите с Беней и авторитетами на баскетбол😁😁😁
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Ха-Ха-Ха-Ха.Трындец свынорылому настал.Хай одеялами клетчатыми запасается в прок и с запасом для остальной свынобратии.Ну а борову-Пэтру так и быть выделим свынобудку отдельную.
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Прикольно, Насиров собирался стать президентом!
А что, в Украине могло и прокатить...
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початок відліку початок тесту...... . як тільки справа затянеться, і, не дай Бог, нічим не закінчиться, рівень довіри до нової влади впаде до нуля. і це буде абсолютно справедливо!!!
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Зебилы мне мокшан напоминают, их обворовываешь, а они тебя еще больше любят!
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Откуда ты вылезло? Ложка дерьма на бочку меда? Излагать мысли- это не твое.
Манную кашу тебе в рот.
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Я думаю, что это скорее всего зрада, проплаченная Порошенко: и сняли Насирова при Порошенко, и Верховный суд реформировался при Порошенко....
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Пора Роме становиться на лыжи!
Хотя и не сезон .......
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