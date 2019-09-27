 Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд

Засідання тривало понад 8 годин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.
Під час засідання було розглянуто всі клопотання Насірова: ексглава ДФС намагався усунути зі справи НАБУ і САП, просив передати справу в іншу палату ВСУ. Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід суддів. Однак судді розглянули справу і поставили крапку, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.
Як зазначають у Центрі протидії корупції, рішення остаточне і оскарженню не підлягає.
Тепер кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.
Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".
3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.
Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.
У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.
13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.
У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.
11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.
Прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна заявляла, що навіть якщо Насіров і з'явиться на роботі, то в приміщення ДФС його не пустять.
На думку секретаря оборонного комітету ВР, нардепа Івана Вінника, навіть за оптимістичного сценарію в Насірова немає шансів поновитися на посаді глави Державної фіскальної служби.
16 січня 2019 року Насіров подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти.
Порошенко все , чем прославился- это вставлял палки в колёса, затягивал, как мог, принятие антикоррупционных законов, нивелировал достижения и так незначительные антикоррупционных органов.
Этот суд ещё бы два года не начинал работать, если б порося выиграл выборы.
И не заработали бы - нашлось бы миллион причин , чтоб заблокировать их работу - уж в этом порошенко настоящий мастер. Может даже книги писать или тренинги проводить - как с криками 'уперед' топтаться на месте и даже идти назад )
ПыСы На рашке не знаю, а в Запорожье погодка отличная
С каких пор это в Запорожье тряпка вместо украинского флага ?
Припэтетакогонебыло. Тогда Насиров даже был кандидатом в президенты))
Помню как гройсман приезжал в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию марушевскую за 800 грн, которые она якобы себе приписала на 8 марта))
А тут такое )))
🤑
В больницу привозят мужика с торчащим из спины ножом. Увидев, хирург спрашивает:
- Вам очень больно?
- Только когда смеюсь.
Надо так "Все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова Верховный Суд отменил: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд "
А то, похоже, что заголовок "Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд " многие поняли неправильно. А статьи тут читает около 25%
А что, в Украине могло и прокатить...
Манную кашу тебе в рот.
Хотя и не сезон .......