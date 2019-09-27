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 Політика України
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Все про:МВФ (575) Роден (4)

 МВФ продовжить дискусії з Україною про нову трирічну програму в найближчі тижні, - глава місії фонду ван Роден

Місія Міжнародного валютного фонду взялась до обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію найближчими тижнями.

"Обговорення нової програми продовжиться в найближчі тижні", - йдеться в заяві глави місії, Рона ван Родена, поширеній у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею місія провела продуктивні дискусії про політику для нової програми, особливо про фіскальну і грошову кредитну політику, а також про ключові кроки реформ. "Вона також підкреслила важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності а також необхідність докласти всіх зусиль щоб мінімізувати фіскальні витрати, пов'язані з докапіталізацію банків" - підкреслив глава місії.

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Глава місії відзначив успіх України у відновленні макроекономічної стабільності і зростанні економіки, усуненні квазіфіскального дефіциту енергосектору, зниженні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП і нарощуванні міжнародних резервів більш ніж до $20 млрд.

"Обґрунтована фіскальна та грошово-кредитна політика і гнучкість обмінного курсу призвели до різкого зменшення зовнішніх і внутрішніх дисбалансів України ... Рішучі заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації і відновлення зростання", - наголошується в документі.

Проте, ван Роден зазначив, що зростання в 2,5-3,5% залишається занадто низьким, щоб помітно скоротити розрив у доходах з сусідніми країнами: ВВП на душу населення (в перерахунку за ПКС) в Україні становить всього 20% від середнього в ЄС, що є другим найнижчим рівнем серед всіх країн Центральної та Східної Європи.

"Зростання стримується слабким бізнес-середовищем - з недоліками в правовій базі, повсюдною корупцією, а також тим фактом, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію й інвестиції ... Незважаючи на досягнутий прогрес у створенні нових інститутів для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще не досягнуто", - йдеться в заяві місії МВФ.

У ній вказується, що через погане ділове середовище інвестиції і, зокрема, прямі іноземні інвестиції в Україні значно нижчі, ніж в інших країнах регіону, що призводить до відтоку населення.

МВФ наголошує на необхідності більш потужного, стабільного і всеосяжного зростання для України, вирішальним для якого буде реалізація амбітних реформ для переходу країни до повноцінної ринкової економіки. Фонд наголошує на важливості збереження при цьому макроекономічної стабільності як основи такого зростання, що потребують проведення виваженої фіскальної політики для забезпечення прийнятного рівня боргу і підвищення ефективності та результативності держвидатків, зокрема в освіті, охороні здоров'я та адресній соціальній допомозі.

"Це також означає проведення обачної грошово-кредитної політики, націленої на подальше скорочення інфляції та накопичення резервів в умовах режиму гнучкого обмінного курсу. Критично важливим є захист фінансової стабільності з одночасним посиленням фінансового посередництва та мінімізацією вартості наслідків ліквідації банків для платників податків", - додав Рон ван Роден.

"Підйом економіки на шлях більш високого зростання також вимагає прискорення структурних реформ. Це включає в себе, перш за все, тверде встановлення верховенства закону - в тому числі за допомогою судової реформи - і рішучу протидію корупції. Не менш важливо посилити конкуренцію і відкрити ринки, особливо в енергетичному і сільськогосподарському секторах, а також знизити роль держави і олігархів в економіці", - йдеться в заяві місії.

На її думку, після цьогорічних виборів влада в Україні зараз має можливість просувати необхідні реформи, про що вже заявило керівництво української держави.

Нова програма за підтримки МВФ, з проханням про яку звернулася Україна до Фонду, допомогла б досягненню цих цілей, надаючи якір для економічної політики і необхідні кошти для фінансування в найближчі роки, йдеться в документі.

Як повідомлялося, Україна веде переговори про можливість відкриття нової програми $5-6 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150722
 
 
 Топ коментарі
 
кароче денег не дали, но пообещали поговорить о том , что может быть когда то дадут.
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О, теперь можно мочиться зебанатам в глаза еще пару месяцев, что скоро МВФ вернется и даст денег. А под шумок в огромных объемах продаются ОВГЗ с 16% годовых и достаточно скоро их нужно будет выкупать и с процентами. И зубожилые зелепуки имеют все шансы стать гривневыми миллионерами. МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден - Цензор.НЕТ 6237
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А що скажеш стосовно росту цін?
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Неудачно для порохоботов начинается день.
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А в чем неудача? Они посмотрят что 1 числа суд по Привату приймет и назначение Дубинского смотрящим над банками как то мало сочитается с независимость НБУ.
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не кизди, кремлевская дрянь, ваш фсб шный , урод клован получил подсрачнимк от МВФ, но вам - сыкли в глаза- божья роса. Хавай давай дальше!
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кароче денег не дали, но пообещали поговорить о том , что может быть когда то дадут.
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Зеленский опять нагло врет .Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с и представителями рейтинговых агентств и заявил, что миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти. МВФ выдвинуло целый список претензий к правительству и лично Зеленскому. Как врет и Гончарук вчера утверждавший, что миссия МВФ продолжает работу.
Гончарук лжет. Группа МВФ закончила переговоры с правительством и перешла в НБУ для технических консультаций о следующей встрече.
Претензии выдвинутые Кабмину и Зеленскому.
1. Давление на НБУ и его сотрудников.
2. Возможное создание группой Коломойского (Дубинский инициатор), следственной комиссии по НБУ. До окончания ее работы никакого смысла в переговорах нет. .
3. Ситуация с "Приватбанком" и позиция правительства по которой ест риск его реприватизации. До окончачательного решения никакого смысла в переговорах нет. премьер и президент должны четко озвучить позицию Украины по этому вопросу.
4. Не решенный в бюджете вопрос о наличии\отсутствии дотаций на газ дляя населения.
5. Нет ни бюджета ни его проекта.
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О, теперь можно мочиться зебанатам в глаза еще пару месяцев, что скоро МВФ вернется и даст денег. А под шумок в огромных объемах продаются ОВГЗ с 16% годовых и достаточно скоро их нужно будет выкупать и с процентами. И зубожилые зелепуки имеют все шансы стать гривневыми миллионерами. МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден - Цензор.НЕТ 6237
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и миллиардерами, а некоторые, кто выживет, даже триллионЭрами ))))))
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Навіщо той МВФ ! Долар знецінюється , скоро даром будуть роздавать ! При опарасєнко🐷 , такого не було !
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То отці нації , встановлюють ! І на комуналку найгуманніші тарифи врубають! І дають робочі місця, для населення ,з оплатою тарілкою супа ! І надра прихватизували ! І все бідкаються що підуть з ринку !🐷
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Пеночка. Она улетела, но обещала вернуться...
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Угу, продолжат. С учетом развития ситуации по суду с "Приватом". А беня давит, беня торопится :"Куй железо не отходя от кассы"
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Что?Пересматривайте свои условия-3млрд.-проценты только,а долг около 14 млрд.уже у Украины перед МВФ!3аганяет страны в яму долговую и развал:Югославия,Греция,Мексика,Сомали,Руанда...Как?
Джон Перкинс:"Он способствует тому, что несколько людей на верхушке пирамиды становятся богаче, и не меняет ничего для тех, кто находится внизу пирамиды, кроме как делая их беднее" Так они дадут кредит на погашение долга самим себе на невыгодных условиях,но долг будет постоянно расти и ты уже не выберешься.Турция еле избавилась от этого.Украине не МВФ нужен,а посадки,с конфискацией тор-коррупционеров оффшорных.
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Тогда первого нужно посадить твоего урода вазелина. Это у него есть оффшоры, куда беня перевел краденные деньги из Привата. За что и беня и зеля имеют открытые на них дела в Делаверском канцлерском суде США))))
А так- люблю тупых придурочных диванных"экспердов" с мухосрансков- все отнять и поделить! Таким как ты дай что нибудь- все равно не так все будет, пропьешь и опять с голой жопой останешься, ыкономыст хренов
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І для чого ти мені це написав,вилупику льохи з поросенкової ферми гнилої?Рильчико прикрий-коричневі зуби повипадають чоколятко дране-твій пітерас довбанутий рекетир банків 2007-2010 рр,ще й з 2009-го дячок МП,холуй х"ла той позов і подавав на Беню і Боголюба.Ти дрищ соевий у файлах Зелю бачив?Чи тобі чмо оцю маленьку кулю в лоба,щоб очі вилізли та погуглили файли Делавера,чи Лондона,коли ще мозок свинячий не пропив.Геть з очей довбню хутірський-не цвіркай поносом,чмо!
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С дипломатического. Хорошего настороения вам вы тут держитесь.
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Вот в Братиславе - сейчас 13 градусов
Полностью автоматически включилось отопление.
В Киеве -11 градусов. С МВФ не договорились- АНГЛИЙСКОГО КОМАНДА ЗЕ НЕ ЗНАЕТ
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Ну не фіга собі , у місті герої Києві , вже мінус (-11) ! Градусник потрусіть ,і треба ноги укутувать ,як не допоможе !😆
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со знаком препинания "тире" некоторые незнакомы ????))))))))))
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MVF nicego xorosego neskazal,a ecio privat bank.Interesno kak budet s kreditami kotoryje vidani Benei pustim kompanijam,tam takix svyse 130 u kotyrix imucestvo kvartira i dva stola, a polucyli kredity na 4 miliarda.Vot kakim imucestvom eti kompaniji budet otdavat kredity?
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Гончарук лжет. Группа МВФ закончила переговоры с правительством и перешла в НБУ для технических консультаций о следующей встрече.
Претензии выдвинутые Кабмину и Зеленскому.
1. Давление на НБУ и его сотрудников.
2. Возможное создание группой Коломойского (Дубинский инициатор), следственной комиссии по НБУ. До окончания ее работы никакого смысла в переговорах нет. .
3. Ситуация с "Приватбанком" и позиция правительства по которой ест риск его реприватизации. До окончачательного решения никакого смысла в переговорах нет. премьер и президент должны четко озвучить позицию Украины по этому вопросу.
4. Не решенный в бюджете вопрос о наличии\отсутствии дотаций на газ дляя населения.
5. Нет ни бюджета ни его проекта.
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Так, все заткнулись подумали вот над чем: если мне не изменяет память, в условиях реструктуризации украинской задолженности, чем занимались в 2014 году, заложено условие, что возвращение долгов зависит от роста украинской экономики. И критическая цифра роста была ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА. Т.е. если рост больше 4% - больше долгов возвращаем.
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