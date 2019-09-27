 МВФ продовжить дискусії з Україною про нову трирічну програму в найближчі тижні, - глава місії фонду ван Роден

"Обговорення нової програми продовжиться в найближчі тижні", - йдеться в заяві глави місії, Рона ван Родена, поширеній у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею місія провела продуктивні дискусії про політику для нової програми, особливо про фіскальну і грошову кредитну політику, а також про ключові кроки реформ. "Вона також підкреслила важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності а також необхідність докласти всіх зусиль щоб мінімізувати фіскальні витрати, пов'язані з докапіталізацію банків" - підкреслив глава місії.

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Глава місії відзначив успіх України у відновленні макроекономічної стабільності і зростанні економіки, усуненні квазіфіскального дефіциту енергосектору, зниженні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП і нарощуванні міжнародних резервів більш ніж до $20 млрд.

"Обґрунтована фіскальна та грошово-кредитна політика і гнучкість обмінного курсу призвели до різкого зменшення зовнішніх і внутрішніх дисбалансів України ... Рішучі заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації і відновлення зростання", - наголошується в документі.

Проте, ван Роден зазначив, що зростання в 2,5-3,5% залишається занадто низьким, щоб помітно скоротити розрив у доходах з сусідніми країнами: ВВП на душу населення (в перерахунку за ПКС) в Україні становить всього 20% від середнього в ЄС, що є другим найнижчим рівнем серед всіх країн Центральної та Східної Європи.

"Зростання стримується слабким бізнес-середовищем - з недоліками в правовій базі, повсюдною корупцією, а також тим фактом, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію й інвестиції ... Незважаючи на досягнутий прогрес у створенні нових інститутів для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще не досягнуто", - йдеться в заяві місії МВФ.

У ній вказується, що через погане ділове середовище інвестиції і, зокрема, прямі іноземні інвестиції в Україні значно нижчі, ніж в інших країнах регіону, що призводить до відтоку населення.

МВФ наголошує на необхідності більш потужного, стабільного і всеосяжного зростання для України, вирішальним для якого буде реалізація амбітних реформ для переходу країни до повноцінної ринкової економіки. Фонд наголошує на важливості збереження при цьому макроекономічної стабільності як основи такого зростання, що потребують проведення виваженої фіскальної політики для забезпечення прийнятного рівня боргу і підвищення ефективності та результативності держвидатків, зокрема в освіті, охороні здоров'я та адресній соціальній допомозі.

"Це також означає проведення обачної грошово-кредитної політики, націленої на подальше скорочення інфляції та накопичення резервів в умовах режиму гнучкого обмінного курсу. Критично важливим є захист фінансової стабільності з одночасним посиленням фінансового посередництва та мінімізацією вартості наслідків ліквідації банків для платників податків", - додав Рон ван Роден.

"Підйом економіки на шлях більш високого зростання також вимагає прискорення структурних реформ. Це включає в себе, перш за все, тверде встановлення верховенства закону - в тому числі за допомогою судової реформи - і рішучу протидію корупції. Не менш важливо посилити конкуренцію і відкрити ринки, особливо в енергетичному і сільськогосподарському секторах, а також знизити роль держави і олігархів в економіці", - йдеться в заяві місії.

На її думку, після цьогорічних виборів влада в Україні зараз має можливість просувати необхідні реформи, про що вже заявило керівництво української держави.

Нова програма за підтримки МВФ, з проханням про яку звернулася Україна до Фонду, допомогла б досягненню цих цілей, надаючи якір для економічної політики і необхідні кошти для фінансування в найближчі роки, йдеться в документі.

Як повідомлялося, Україна веде переговори про можливість відкриття нової програми $5-6 млрд.