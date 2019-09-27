 Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Обговорили з моїм данським колегою Єппе Кофодом наші позиції щодо "Північного потоку-2". Радий, що ми обоє бачимо однакові ризики і виклики. Подякував Данії за продовження підтримки", - пише Пристайко.

Дивіться також: Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

Зустріч відбулася 26 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці, - Моравецький

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.