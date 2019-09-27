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 Політика України, Економіка
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Все про:Данія (85) МЗС (1898) Північний потік (366) Пристайко (173)

 Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Вчора, 26 вересня, глава МЗС України Вадим Пристайко обговорив із данським колегою Єппе Кофодом будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Обговорили з моїм данським колегою Єппе Кофодом наші позиції щодо "Північного потоку-2". Радий, що ми обоє бачимо однакові ризики і виклики. Подякував Данії за продовження підтримки", - пише Пристайко.

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Пристайко обговорив із главою МЗС Данії Північний потік-2 01

Зустріч відбулася 26 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150716
 
 
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Дания может только отстрочить завершение стройки северного потока. Кацапы в обход будут строить. Это только вопрос времени и денег...
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У меня такое неприятное чувство, что вы правы.

😁
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Не удивлюсь, если Дания, после встречи с дрыстайко, таки даст разрешение кацапам достроить северный поток 2.
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Не будуть вони будувати в обхід, пристайто по дорученню шмарклі вже попросив Датчан дати дозвіл на будівництво газопроводу ... росіянє наши партньори...
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