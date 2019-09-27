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Все про:Лавров (741) ООН (1297) Росія (20013) санкції (2385) Помпео (140)

 Помпео і Лавров планують провести двосторонню зустріч у п'ятницю

Глави зовнішньополітичних відомств США та Росії, Майкл Помпео і Сергій Лавров планують провести двосторонню зустріч у п'ятницю в кулуарах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в розкладі Державного департаменту США на 27 вересня.

"Державний секретар США Майкл Помпео проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Організації Об'єднаних Націй", - наголошується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що початок переговорів заплановано на 10.30 ранку за місцевим часом.

Як повідомляють російські ЗМІ, Лавров і держсекретар США обговорюватимуть питання про відмову у видачі американських віз російським дипломатам, а також нові санкцій.

Наступний захід, вказаний у плані Помпео, це зустріч із колишнім держсекретарем США і радником з національної безпеки президентів Ніксона і Форда Генрі Кіссінджером. За повідомленнями, Кіссінджер напередодні провів зустріч із російським міністром Лавровим у Нью-Йорку.

Нагадаємо: 96-річний Кіссінджер вважається архітектором "перезавантаження" відносин США і Росії. Дональд Трамп після перемоги на виборах розглядав можливість призначити його на посаду радника президента з міжнародних відносин із Російською Федерацією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150715
 
 
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Да нафиг с оккупантом и агрессором встречаться-кровь десятков тысяч жертв на руках этой мафиозной банды.
"Убраться за поребрик!"-главное требование к уродам!
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А на фото к новости, очень даже дружеская атмосфера. Лошадь только грустная какая-то. Видать овса кокса не зарядил перед началом встречи Помпео і Лавров планують провести двосторонню зустріч у п'ятницю - Цензор.НЕТ 346
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