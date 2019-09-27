 Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ВостокК" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік від Новогнатівки - з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Мар'їнки - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
- двічі неподалік від Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького та один раз неподалік від Павлополя - зі стрілецької зброї;
- неподалік від Миколаївки - з озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік від Луганського - з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП і гранатометів різних систем;
- поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.
"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік від Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.
Горіть у пеклі москалі!!!
Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.
Источник: "Радио Свобода".
После возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства, говорится в расследовании проекта "Схемы".
Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, "Схемы" ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации - копию этого документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.
Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас - сопредседатель парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь"), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас - постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.
А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению. Президент Виктор Янукович.
От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. "Схемы" неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.