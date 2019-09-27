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 Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

26 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ВостокК" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  •  чотири рази поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  •  двічі неподалік від Новогнатівки - з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;
  •  двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  •  двічі неподалік Мар'їнки - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
  •  двічі неподалік від Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  •  двічі поблизу Новотроїцького та один раз неподалік від Павлополя - зі стрілецької зброї;
  •  неподалік від Миколаївки - з озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Читайте також: У зоні ООС поранено захисника України, противник від початку доби відкривав вогонь 7 разів, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  •  тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  •  тричі неподалік від Луганського - з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП і гранатометів різних систем;
  •  поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік від Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
  • поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.

Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС 01
Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150714
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
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Смерть масковським окупантам!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! Судячи з кількості обстрілів наші бійці повинні були не меньше в рогатих давати прикупити... але мабуть не рахують... дохлих кацапів...
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Смерть масковським окупантам!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! Судячи з кількості обстрілів наші бійці повинні були не меньше в рогатих давати прикупити... але мабуть не рахують... дохлих кацапів...
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Мы придерживаемся перемирия. Кацапи если и дохнут- то только од водки и СПИДа.
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Одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Богдан летал с Азаровым в Санкт-Петербург накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году - "Схемы"
Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.
Источник: "Радио Свобода".
После возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства, говорится в расследовании проекта "Схемы".
Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, "Схемы" ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации - копию этого документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.
Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас - сопредседатель парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь"), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас - постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.
А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению. Президент Виктор Янукович.
От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. "Схемы" неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.
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