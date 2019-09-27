 Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ВостокК" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік від Новогнатівки - з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Мар'їнки - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;

двічі неподалік від Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького та один раз неподалік від Павлополя - зі стрілецької зброї;

неподалік від Миколаївки - з озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі неподалік від Луганського - з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП і гранатометів різних систем;

поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік від Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.



